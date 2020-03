Odklad splátok, nižšie dane i odvody. Štát má krízový plán, čaká na vládu

18.03.2020, 12:15 | Zuzana Kullová | © 2020 News and Media Holding

Odklad splátok úverov, posunutie zaplatenia daní pre všetkých či výplaty zamestnancom bez odvodov. Toto sú len niektoré návrhy odborníkov, ktoré čakajú na stole novej vlády.

Podnikatelia na Slovensku sú kvôli pandémii koronavírusu v kríze, štát musí konať ihneď. Takýto odkaz posielajú viacerí odborníci z praxe novej vláde.

Dôležité je podľa nich bezodkladne prijať legislatívne návrhy, teda ešte na prvej schôdzi Národnej rady, najneskôr v priebehu nasledujúcich týždňov. Čakať ďalšie mesiace na vyriešenie tejto situácie by totiž v mnohých prípadoch viedlo ku krachu firiem.

Rôzne opatrenia na pretrase

Netreba jednoducho čakať, mnohé zaujímavé opatrenia na pomoc podnikateľom sú už na stole rezortov, či už hospodárstva, alebo financií. S viacerými návrhmi prišli odborné zamestnávateľské či priemyselné zväzy.

„V krátkodobých opatreniach sme dnes takmer v zhode. K dohode sme zatiaľ neprišli v prípade niektorých dlhodobých opatrení, ktoré sú podľa nás dôležité,“ približuje situáciu v praxi Andrej Lasz, generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov (APZ).

Zväz podporuje napríklad zavedenie odkladu zaplatenia povinných platieb sociálnych a zdravotných odvodov od marca do júna 2020 pre právnické i fyzické osoby, vrátane samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO). Tiež úplné oslobodenie miezd zamestnancov od sociálnych a zdravotných odvodov a dane z príjmu u tých zamestnávateľov, ktorí im nemôžu alebo nedokážu prideľovať prácu kvôli koronavírusu.

Dobrým opatrením na zmiernenie škôd by podľa A. Lacza bolo napríklad do konca tohto roka prijať osobitný zákon o náhrade mzdových výdavkov, vrátane zdravotných a sociálnych odvodov. Po vzore Dánska či Belgicka by boli zamestnávateľom nahradené celkové mzdové výdavky, vynaložené počas nariadenej či dobrovoľnej odstávky výroby do výšky 75 percent celkových mzdových výdavkov.

Prebehlo by to napríklad na základe reálneho vyčíslenia mimo schém štátnej pomoci. Vhodné by bolo tiež zjednodušiť poskytovanie príspevku na udržanie pracovného miesta, aj pre malé a stredné podniky či živnostníkov. Zaujímavým návrhom sa javí úprava štátnej schémy z takzvaného „minima“ na veľkú schému štátnej pomoci a skrátenie lehoty podávania žiadostí z troch mesiacov na okamžitú možnosť.

Štát musí byť nápomocný

Vzhľadom na štátom vynútené obmedzenia pohybu ľudí či uzatvorenie mnohých prevádzok je logické očakávať, že štát už pracuje na príprave úľav pre podnikateľov. Potvrdil to pre TREND Maroš Stano, hovorca rezortu hospodárstva. „Ide o návrhy opatrení, o ktorých sa ešte bude rokovať. O ich definitívnej podobe rozhodne až nová vláda a národná rada.“

Podnikatelia sú totiž v špecifickej situácii. Potrebujú

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť