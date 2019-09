Odplata za Airbus. Na obzore je nová obchodná vojna

29.09.2019, 07:00 | Tomáš Bakoš | © 2019 News and Media Holding

Spojené štáty by radi uvalili ďalšie clá na európsky tovar. Tie by sa mali týkať leteckých komponentov či luxusného tovaru. Dôvodom je to, že EÚ podľa USA neoprávnene podporuje výrobcu lietadiel Airbus. Legitimitu amerických ciel po novom posvätila Svetová obchodná organizácie. Európska únia už má plán na odvetu.