Ekonómovia vypočítali, o koľko sa zvýši blahobyt, ak sa migrantom uvoľnia prekážky

30.04.2019, 11:00 | Tomáš Zemko | © 2019 News and Media Holding

Ak by boli podmienky pre migráciu oveľa voľnejšie, svetový blahobyt by sa zvýšil trojnásobne. Ak by sa úplne zastavila migrácia, najvýkonnejšie krajiny budú v budúcnosti patriť Ázii a Afrike. To sú výsledky štúdie trojice autorov, ktorú prednedávnom ocenili za prínos v politickej ekonómii.