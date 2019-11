Odvody by mali zostať majetkom poistencov, navrhla SaS

18.11.2019, 14:30 | TASR

Odvody poistencov by mali ostať majetkom poistencov, zdravotné poisťovne by mali mať nárok na obmedzený zisk, ak splnia parametre efektívnosti. Navrhuje to opozičná SaS v novele zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou. Novelu predložila na najbližšie rokovanie Národnej rady (NR) SR.