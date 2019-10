Okresný súd zamietol žalobu voči SPF v kauze Veľký Slavkov

21.10.2019, 16:00 | TASR

Okresný súd v Prešove na pondelkovom pojednávaní zamietol žalobu spoločnosti Digital Floor Ltd. voči Slovenskému pozemkovému fondu (SPF). Rozhodnutie sa týka sporu, kde si spoločnosť nárokovala škodu takmer 16 miliónov eur, plus úrok z omeškania od roku 2008. Podľa súdu neboli splnené zákonné predpoklady zodpovednosti žalovaného za škodu. Rozsudok nie je právoplatný a je možné sa proti nemu do 15 dní odvolať.