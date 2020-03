ONLINE: Radšej by som chcel vládu bez Kollára, tvrdí Kiska

03.03.2020, 10:00 | TREND.sk | TASR

Líder OĽaNO potvrdil, že sa stretáva s potenciálnymi partnermi. Už sa zišiel s R. Sulíkom a B. Kollárom, v utorok ho čaká rokovanie s A. Kiskom. Prezidentkin postup I. Matovič ocenil. Uviedol, že pri zostavovaní vlády nechce nič urýchľovať, ale chce, aby to bolo čím skôr.

Najdôležitejšie správy z volieb: Víťazom parlamentných volieb sa stalo hnutie OĽaNO, ktoré získalo 25,02 percenta hlasov

Do parlamentu sa dostalo šesť strán a hnutí

Igor Matovič v pondelok rokoval s Borisom Kollárom zo Sme rodina

Miroslav Beblavý vyhlásil, že končí v politike

Michal Truban sa nebude uchádzať o pozíciu lídra v Progresívnom Slovensku

11:23 „Bol som presvedčený o tom, že by sme mali zostavovať vládu, pokiaľ by sa dala, bez pána Kollára, ale toto rozhodnutie je na pánovi Matovičovi,“ odpovedal A. Kiska na otázku, či by chcel trojkoalíciu alebo štvorkoalíciu. Jeho strana si podľa neho uvedomuje veľkú zodpovednosť. A. Kiska podľa svojich slov rozumie potrebe mať ústavnú väčšinu. „Pokiaľ je ústavná väčšina, je podstatne lepšia šanca presadzovať potrebnú reformu našej krajiny aj z pohľadu justície,“ dodal s tým, že štvorkoalícia je podľa neho stabilnejšia ako trojkoalícia.

11:05 I. Matovič na Facebooku uverejnil screenshot zo svojho mobilu, podľa ktorého má desaťtisíce neprečítaných e-mailov.

10:50 A. Kiska očakáva, že vláda bude mať silný odborný i morálny kredit. I. Matovičovi bude na utorkovom stretnutí klásť podľa svojich slov veľa otázok. Informoval tiež, že vo štvrtok sa zíde predsedníctvo strany Za ľudí, ktoré rozhodne, či dá A. Kiskovi mandát oficiálne rokovať s I. Matovičom o zostavení vlády. A. Kiska to povedal na brífingu po stretnutí s prezidentkou Z. Čaputovou.

10:27 Lucia Ďuriš Nicholsonová zo strany SaS, rovnako ako jej kolega Juraj Droba do nového parlamentu nenastúpi. Naďalej tak bude pôsobiť ako europoslankyňa.

10:20 Predsedníčkou nového poslaneckého klubu SaS bude Anna Zemanová, podpredsedom terajší manažér strany Roman Foltín. Predseda strany R. Sulík to uviedol na utorkovej tlačovej konferencii.

10:01 Prezidentka Zuzana Čaputová prijíma v paláci lídrov Za ľudí Andreja Kisku, Sme rodina Borisa Kollára a SaS Richarda Sulíka. Hovoriť s nimi bude o ich záujme vstúpiť do koalície. Ak sa potvrdí vôľa vytvoriť vládu, prezidentka poverí jej zostavením lídra OĽaNO Igora Matoviča.

9:30 Predseda Strany maďarskej komunity (SMK) József Menyhárt a členovia republikového predsedníctva strany jednotne odstúpili zo svojich funkcií. Spravili tak v dôsledku neúspešného výsledku Maďarskej komunitnej spolupatričnosti (MKS) v sobotných voľbách, ktorú volilo 3,90 percenta voličov a do parlamentu sa nedostala.