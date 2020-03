ONLINE: Cestujúcich čaká povinná karanténa, úrady striehnu na ďalšie prípady

10.03.2020, 07:30 | TREND.sk | TASR

Nové prípady koronavírusu pribúdajú po celom svete. Paradoxne, Čína má od 20. januára, teda od dátumu, keď začala zverejňovať celonárodné štatistky, najmenší počet nových nakazených. Epicentrum choroby už dokonca navštívil aj čínsky prezident.

Najnovšie zistenia: v Číne zaznamenali najmenej prípadov od januára

na Slovensku zatiaľ nepribudli nové prípady, hygienici ale testujú desiatky vzoriek

po celej Európe sa zatvárajú školy a obmedzujú podujatia

11:46 Poľská vláda rozhodla, že zruší všetky hromadné podujatia s cieľom obmedziť šírenie epidémie nového koronavírusu SARS-CoV-2 v krajine. V utorok to oznámil poľský premiér Mateusz Morawiecki.

11:20 Na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne prerušia od stredy do 23. marca kontaktnú prezenčnú výučbu vo všetkých formách a stupňoch štúdia a nahradia ju inou vhodnou metódou s dôrazom na samoštúdium. Vyplýva to z príkazu rektora univerzity Jozefa Habánika, ktorý vydal v súvislosti so snahou zabrániť šíreniu nového koronavírusu a na odporúčanie Kolégia rektora TnUAD.

11:07 Nórske nízkonákladové aerolínie Norwegian Air pozastavili v reakcii na šírenie nového typu koronavírusu všetky lety do a z Talianska. Oznámila to v utorok firma, pre ktorú to znamená ďalšie zhoršenie už aj tak nepriaznivej finančnej situácie.

10:48 Až 80 percent prípadov infikovaných novým koronavírusom má miernu formu ochorenia. Zdôrazňujú to vedci z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Vedci tiež uviedli, že aktuálna priemerná úmrtnosť ochorenia je 2,3 percenta. Vo vekovej skupine od 60 do 69 rokov je to 3,6 percenta. Vo vekovej skupine od 70 do 79 rokov je to osem percent a 14,8 percenta vo vekovej skupine nad 80 rokov.

10:46 Rakúsko varuje svojich občanov pred cestami do susedného Talianska. „Rakúskym cestujúcim naliehavo odporúčame vrátiť sa do Rakúska,“ napísalo ministerstvo zahraničných vecí na svojej webovej stránke. Okrem toho začalo v utorok platiť nové rakúske nariadenie, na základe ktorého robia na talianskej hranici zdravotné kontroly.

10:40 Americký štát New York, kde v súvislosti s nárastom počtu nakazených novým koronavírusom vyhlásili stav núdze, uviedol v pondelok na trh vlastnú značku dezinfekčného prostriedku na ruky, ktorý vyrobili väzni. Informovala o tom v pondelok televízia NBC.

10:20 Šéf cestovnej kancelárie Bubo Ľuboš Fellner na internete zverejnil video, v ktorom tvrdí, že riešením, ako sa vyhnúť nákaze koronavírusom, je odcestovať na juh Európy. Vo videu konštatuje, že na Slovensku bude počet mŕtvych „exponenciálne rásť“ a zavládne „totálna panika“.

10:17 Od utorkového večera sa v Česku zastavujú všetky kultúrne, spoločenské i náboženské akcie s účasťou nad 100 osôb. Po zasadnutí Bezpečnostnej rady štátu to v utorok oznámil český premiér Andrej Babiš.

10:13 Počet potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 v Maďarsku stúpol na 12, keď laboratórne testy potvrdili prítomnosť vírusu u ďalších troch študentov budapeštianskej Semmelweisovej univerzity z Iránu.

10:10 Sociálna poisťovňa v súvislosti s rizikom šírenia nákazy novým koronavírusom od utorka až do odvolania zatvára menšie vysunuté pracoviská. Konkrétne ide o pracoviská Sereď, Šahy, Štúrovo, Banská Štiavnica, Žarnovica, Medzilaborce, Stropkov, Giraltovce, Moldava nad Bodvou. Z dôvodu prijatých opatrení samosprávou bolo v pondelok uzavreté aj pracovisko bratislavskej pobočky v Malackách.

10:04 Maďarská vláda vyčlenila na boj proti šíreniu nového koronavírusu vyše osem miliárd forintov (23,8 milióna eur).

10:02 Slovenský futbalový zväz prijal zásadné rozhodnutia v súvislosti s rizikom prenosu koronavírusu počas podujatí spadajúcich pod jeho gesciu. Rešpektuje všetky opatrenia, už prijaté štátnymi orgánmi a inštitúciami. Zápasy súťaží, riadených SFZ – teda II. liga muži, I. liga starší a mladší dorast (U19, U17, U16), II. liga dorast skupiny západ a východ (U19, U17), I. liga starší a mladší žiaci, skupiny východ, stred, západ (U15, U14, U13, U12) - plánované od 14. až do. 22. marca 2020, odkladá na neurčito.

9:55 Ázijské akciové trhy v utorok ožili a aj výnosy z dlhopisov vzrástli z rekordných miním v nádeji na koordinované zavedenie stimulov na zmiernenie vplyvu epidémie koronavírusu na ekonomiky. Európske akcie krátko po otvorení burzy kopírujú vývoj v Ázii.

9:48 Malta pozastavila všetky dopravné spojenia s Talianskom. K tomuto opatreniu prichádza v čase, keď sa počet ľudí nakazených novým koronavírusom na tomto stredomorskom ostrove od soboty zvýšil na štyri.

9:37 Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja zostanú zatvorené od utorka do piatka 13. marca vrátane, a nie až do 23. marca, ako sa uvádzalo v pôvodnom príkaze.

9:30 Preventívne opatrenia, ktoré sa týkajú zabránenia šírenia nového koronavírusu, sa dotkli aj podujatí pri príležitosti Mesiaca frankofónie. Veľvyslanectvo Francúzskej republiky na Slovensku a Francúzsky inštitút v Bratislave na svojom webe oznámili, že plánované podujatia odkladajú na neskorší termín.

9:22 Po zasadnutí krízového štábu mesta Piešťany prijali predstavitelia mesta opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu. Riaditelia materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta jednomyseľne prijali odporúčanie primátora a s platnosťou od 11. do 13. marca vyhlásili riaditeľské voľno a uzavreli školy.

9:01 Južná Kórea v utorok oznámila, že za posledných 24 hodín zaznamenala 131 nových prípadov nákazy koronavírusom a tri úmrtia. Vôbec prvýkrát za ostatné dva týždne sa tak táto krajina v počte nových infikovaných dostala pod číslo 150.

8:42 V Českej republike momentálne evidujú už 38 prípadov nákazy novým koronavírusom. Posledným potvrdeným je taxikár, ktorý by podľa námestníka českého ministerstva zdravotníctva Romana Prymulu mohol byť zlomovým prípadom. Nemá totiž väzby na ľudí, ktorí sa v ostatnom čase zdržiavali na severe Talianska.

8:36 Ľudia, ktorí sa vracajú z Talianska, Číny, Južnej Kórey a Iránu na Slovensko, budú pre šírenie nového koronavírusu povinne v domácej izolácii. Zároveň od utorka začal platiť zákaz organizovania hromadných športových, kultúrnych a spoločenských podujatí. Týka sa fyzických osôb, podnikateľov aj firiem, platí do 23. marca. Verejné vyhlášky s opatreniami zverejnil Úrad verejného zdravotníctva SR.

8:33 Čínsky prezident Si Ťin-pching pricestoval v utorok do mesta Wu-chan. Ide o jeho prvú návštevu tohto mesta od vtedy, ako sa odtiaľ začala šíriť epidémia nového koronavírusu.

8:27 Mongolsko v utorok ohlásilo prvý prípad nákazy novým koronavírusom. Hneď zakázalo na nasledovných šesť dní komukoľvek vchádzať do a opúšťať mongolské mestá.

8:05 Čína zaznamenala za ostatných 24 hodín len 19 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je dosiaľ najmenej od 20. januára, keď začala zverejňovať takéto celonárodné údaje.

7:41 Dvaja kongresmani, ktorí prišli nedávno do úzkeho kontaktu s prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom, v pondelok oznámili, že sa rozhodli zostať v domácej karanténe. Dôvodom je, že koncom februára boli na konferencii konzervatívnych aktivistov (CPAC) vystavení osobám, u ktorých sa potvrdila nákaza novým koronavírusom.

7:32 Všetky školy v metropolitnej oblasti Madridu budú dva týždne zavreté pre prudký nárast počtu nakazených koronavírusom SARS-CoV-2. Podľa najnovších informácií evidujú v Španielsku od vypuknutia epidémie 1220 nakazených, z ktorých už 30 podľahlo chorobe COVID-19, ktorú spôsobuje koronavírus nového typu. Z nákazy sa tam doteraz vyliečilo 32 ľudí. Nákazou sú najviac zasiahnuté metropolitná oblasť Madridu (578 prípadov), Baskicko (148), La Rioja (102) a Katalánsko (101).