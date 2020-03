ONLINE: Hovorí sa o prvých ministerských menách, Matovič si zajtra sadne s Kiskom

02.03.2020, 07:24 | TREND.sk | TASR

Víťaz volieb Igor Matovič začal povolebné rokovania. V pondelok sa stretol s lídrom strany Sme rodina Borisom Kollárom. K výsledkom volieb sa vyjadrí aj prezidentka Zuzana Čaputová. Miroslav Beblavý vyhlásil, že končí v politike. Michal Truban sa nebude uchádzať o pozíciu lídra v Progresívnom Slovensku.

Najdôležitejšie správy z volieb: Víťazom parlamentných volieb sa stalo hnutie OĽaNO, ktoré získalo 25,02 percenta hlasov

Do parlamentu sa dostalo šesť strán a hnutí

OĽaNO obsadí 53 kresiel v parlamente, Smer 38, Sme rodina 17, ĽSNS 17, SaS 13, Za ľudí 12

Igor Matovič v pondelok rokoval s Borisom Kollárom zo Sme rodina

Miroslav Beblavý vyhlásil, že končí v politike

Michal Truban sa nebude uchádzať o pozíciu lídra v Progresívnom Slovensku

Situáciu po voľbách sledujeme online:

18:18 Daniel Lipšic vylúčil na svojom osobnom facebookovom profile, že bude ministrom vnútra. Svoje rozhodnutie vysvetlil v dvoch bodoch. Konkrétne stanovisko nájdete v našom článku.

17:42 Rezort pôdohospodárstva by mal byť jedným z prioritných ministerstiev budúcej vlády. Takto reagovala na výsledky volieb Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK). V stanovisku uvádza, že významnú úlohu v tomto rezorte by malo zohrať aj poddimenzované a nedocenené potravinárstvo.

16:37 Novým ministrom školstva môže byť Gröhling

Novým ministrom školstva by sa v črtajúcej sa vláde mohol stať Branislav Gröhling z SaS, vyplýva z povolebnej situácie, rozloženia síl strán a informácií TRENDU z prostredia predstaviteľov politických subjektov. Odborníci OĽaNO a Za ľudí na školstvo sa do parlamentu nedostali, Sme rodina rezort neuvádza ako prioritu.

15:29 Kiska sa v utorok stretne s Matovičom

Predseda strany Za ľudí Andrej Kiska sa v utorok stretne s lídrom OĽaNO Igorom Matovičom. Urobí tak po prijatí u prezidentky Zuzany Čaputovej. Pre TASR to potvrdil A. Kiska. Strana Za ľudí chce, aby budúca vláda mala vysoký odborný a morálny kredit.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa chce stretnúť s lídrami Sme rodina, SaS a Za ľudí. Ak sa potvrdí, že chcú vstúpiť do koalície, poverí zostavením novej vlády lídra OĽaNO Igora Matoviča.

15:24 Lipšic: Pre spoločnosť som cennejší v advokácii

Od rána sa špekuluje o tom, že by sa Daniel Lipšic mohol stať ministrom v novovznikajúcej vláde. Nevylúčil to ani Igor Matovič, podľa ktorého je v hre úplne všetko. „Stále platí, že som presvedčený, že pre spoločnosť som v súčasnosti prospešnejší v advokácii,“ reaguje pre TREND D. Lipšic. Na otázku, či ho niekto s ponukou oslovil, odmietol odpovedať.

13:46 Pre novú vládu budú verejné financie výzva

Pre novú vládu, ktorá vzíde zo sobotných parlamentných volieb, budú verejné financie výzvou. Presvedčený je o tom predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Ivan Šramko, ktorý upozorňuje na rast deficitu verejných financií.

Podľa schváleného rozpočtu by mal deficit v tomto roku dosiahnuť 0,49 percent hrubého domáceho produktu (HDP). „Na základe predbežných údajov už môžme povedať, že deficit verejných financií v roku 2019 výrazne prekročil hranicu jedného percenta HDP, čím sa potvrdili riziká identifikované RRZ. Obdobne sa negatívny trend potvrdzuje aj v roku 2020, kedy tie riziká aktuálne dosahujú takmer 1,9 percenta HDP a ak nová vláda neprijme nejaké opatrenia, deficit môže dosiahnuť úroveň 2,4 percenta HDP,“ vyčíslil I. Šramko.

13:10 Medzi zvolenými poslancami je aj lesník, tanečník, teológ či novinár

Dve lekárky, Anna Záborská a Eva Horváthová, sú súčasťou víťazného hnutia OĽaNO. Z medicínskeho prostredia by mal v parlamente pôsobiť aj Vladimír Baláž (Smer-SD), Peter Osuský (SaS) a Milan Urban (ĽSNS).

Právnikov a advokátov by mali reprezentovať Anna Andrejuvová, Milan Vetrák (obaja OĽaNO), Štefan Holý, Monika Péter, Petra Hajšelová (Sme rodina), Ondrej Dostál, Alojz Baránik (obaja SaS), Juraj Šeliga, Mária Kolíková a Vladimíra Marcinková (Za ľudí).

Do parlamentu by mali nastúpiť aj viacerí učitelia a pedagógovia. Medzi nimi je napríklad líderka kandidátky OĽaNO Mária Šofranko, Jarmila Vaňová, Jozef Bubnár (všetci OĽaNO), vysokoškolský pedagóg Ľuboš Blaha a rektor vysokej školy Jozef Habánik (obaja Smer-SD).

Umelcov by mali zastupovať herec, moderátor Jozef Pročko, herec Róbert Halák, ale aj dramaturgička, textárka Monika Kozelová (všetci OĽaNO).

Z novinárskej profesie prichádza Kristián Čekovský a Milan Potocký (všetci OĽaNO).

Zo športovcov sa do parlamentu dostali tenisti Karol Kučera, Ján Krošlák a Romana Tabák (všetci OĽaNO). Mandát obhájil aj bývalý futbalový reprezentant Československa, neskôr i tréner reprezentácie SR Dušan Galis (Smer-SD).

Hlasy voličov získali aj diplomati, Peter Kmec (Smer-SD) a Tomáš Valášek (Za ľudí).

Do parlamentu by mal nastúpiť aj správca horskej chaty Milan Kuriak, tanečník a podnikateľ Erik Ňarjaš či náčelník mestskej polície Marcel Mihalik (všetci OĽaNO) a tiež lesník Filip Kuffa (ĽSNS).

Do poslaneckého kresla by mali zasadnúť aj dvaja teológovia, Peter Liba a Ján Szőllős, a generálny sekretár Slovenskej evanjelickej aliancie Ján Kerekréti (všetci OĽaNO).

Podporu dostal aj expert na vyšetrovanie závažných zločinov Lukáš Kyselica (OĽaNO).

Medzi zvolenými sú aj študenti, Dominik Drdul a Tomáš Šudík (obaja OĽaNO), ale tiež dôchodca Ján Benčík (Za ľudí).

13:02 Prezidentka pozvala víťaza volieb do Prezidentského paláca

Prezidentka SR Zuzana Čaputová pozvala v pondelok o 14. hodine Igora Matoviča, ktorého hnutie OĽaNO zvíťazilo v sobotných parlamentných voľbách, na stretnutie do Prezidentského paláca. Pri formovaní novej vlády podľa jej slov netreba strácať čas.

12:32 Strany nemôžu hýbať s financiami na účtoch,odovzdajú záverečnú správu

Politické subjekty musia do 30 dní od vykonania volieb doručiť Ministerstvu vnútra (MV) SR záverečnú správu o nákladoch na volebnú kampaň. Ešte 90 dní od vyhlásenia výsledkov volieb nemôžu hýbať s financiami na svojich transparentných účtoch.

Záverečná správa musí obsahovať prehľad nákladov na úhradu predvolebných prieskumov, platenej inzercie či reklamy, na vysielanie politickej reklamy, ale aj náklady na úhradu volebných plagátov, prehľad cestovných výdavkov členov strany pri kampani či cestovných náhrad zamestnancov.

12:07 Matovič chce štvorkoalíciu

Líder OĽaNO Igor Matovič má ambíciu zostaviť vládu zo štyroch strán, aby mala koalícia ideálne ústavnú väčšinu v Národnej rade SR.

Ak sa mu to podarí, koalíciu bude tvoriť hnutie OĽaNO a strany Sme rodina, Sloboda a solidarita (SaS) a Za ľudí.

11:50 OĽaNO má 15 zvolených poslankýň, percentuálne má najviac žien Za ľudí

Hnutie OĽaNO má v zozname zvolených kandidátov na poslancov 15 žien a 38 mužov. Ženy tak predstavujú v ich potenciálnom 53-člennom poslaneckom klube 28,3 percenta.

Ďalšie v poradí z hľadiska počtu žien je hnutie Sme rodina. Zvolených majú päť žien a 12 mužov. Klub hnutia by mohlo tvoriť 29,41 percenta žien.

Nasleduje strana Za ľudí, kde sú zvolené štyri ženy a osem mužov. Z celkového počtu ich zvolených kandidátov však tvoria ženy viac ako 33 percent, čo je najviac spomedzi úspešných strán.

11:47 Bratislavské Staré Mesto je jediné, kde vyhrala koalícia PS-Spolu

V Starom Meste volilo PS-Spolu, ktorá sa však do parlamentu nedostala, 23,61 percenta voličov. Druhé miesto obsadilo hnutie OĽaNO (18,93 percenta), prvú trojku uzatvára SaS (15,03 percenta). Nasleduje strana Za ľudí (12,67 percenta), Smer-SD (9,04 percenta), Sme rodina (3,43 percenta) a ĽSNS (2,96 percenta).

11:33 Jozef Mihál odstupuje z funkcií v strane Spolu

„Už včera som na rokovaní predsedníctva strany SPOLU občianska demokracia oznámil, že odstupujem z funkcie podpredsedu strany a z predsedníctva strany. Na najbližšom kongrese nebudem kandidovať do žiadnej funkcie,“ avizoval J. Mihál na sociálnej sieti.

Podľa jeho slov cíti zodpovednosť „za síce tesnú, ale predsa len porážku vo voľbách.“ Priznáva, že koalícia aj on sám urobili chyby, kvôli ktorým treba vyvodiť následky. „Gratulujem Igorovi Matovičovi, Borisovi Kollárovi, Richardovi Sulíkovi a Andrejovi Kiskovi, ktorí sú víťazmi volieb a dnes majú najväčšiu zodpovednosť za budúce dianie na Slovensku,“ dodal.

11:18 KDH si bude voliť nové vedenie

Mimoparlamentné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) si bude voliť nového predsedu a podpredsedov na straníckom sneme 14. marca v Ružomberku. Oznámil to hovorca KDH Stano Župa. KDH vedie dočasne Pavol Zajac. Poveril ho už expredseda Alojz Hlina. Ten sa vzdal vedenia k 2. marcu po výsledku KDH v parlamentných voľbách.

11:16 Miroslav Beblavý odchádza z politiky

Predseda strany Spolu Miroslav Beblavý odchádza z politiky. Povedal to v pondelok na tlačovej konferencii.

11:15 Matovič: Výrazne sme „prevalcovali mafiu“

„Od ľudí sme dostali objednávku s veľkou pečiatkou,“ povedal líder hnutia OĽaNO Igor Matovič na tlačovej konferencii po rokovaní s Borisoom Kollárom.

11:12 V SaS zasadne republiková rada

V pondelok zasadne predsedníctvo a Republiková rada SaS. Potvrdila to hovorkyňa strany Katarína Svrčeková. Rokovania sú podľa nej pravidelné a dlhodobo plánované, predpokladá, že témou bude predvolebná kampaň. Vedenie strany by malo hovoriť aj o výsledkoch rokovaní s víťazom volieb, to však Svrčeková nepotvrdila.

11:09 Miroslav Beblavý nebude kandidovať na lídra Spolu

11:07 Michal Truban už nebude kandidovať za lídra Progresívneho Slovenska

M. Truban na sneme už nebude kandidovať za lídra PS.

10:59 Igor Matovič aktuálne rokuje s predsedom hnutia Sme rodina Borisom Kollárom

I. Matovič už v nedeľu (1. 3.) avizoval povolebné rokovania s nádejnými koaličnými partnermi, s ktorými by mohol vytvoriť vládu. V nedeľu sa mal stretnúť s predsedom SaS Richardom Sulíkom. Poobede sa má k výsledkom volieb vyjadriť prezidentka Zuzana Čaputová.

Podľa I. Matoviča by bolo lepšie pokúsiť sa o vytvorenie vlády, ktorá bude mať ústavnú väčšinu v parlamente.

10:42 Igor Matovič sľubuje spravodlivé Slovensko

„Držte nám dnes všetky palce, prosím. Začíname betónovať základy Spravodlivého Slovenska, kde budeme radi žiť. Kde si budeme pred zákonom rovní a kde nebudeme robiť rozdiely medzi nami podľa toho, akým jazykom nás mamy hovoriť naučili,“ napísal na sociálnej sieti líder hnutia OĽaNO Igor Matovič.

Líder víťaznej strany v parlamentných voľbách tiež sľubuje, že nová vláda nastolí „rovnosť šancí a účinne pomôžeme slabým, chorým a chudobným - lebo silní, zdraví a bohatí sa postarajú sami.“

10:31 SNS a Most-Híd stratili oproti minulým voľbách desaťtisíce voličov

Národniari sa v porovnaní s predchádzajúcimi parlamentnými voľbami prepadli o viac než päť percent hlasov voličov. Most-Híd vypadol z parlamentu v porovnaní s rokom 2016 s viac ako štvorpercentným rozdielom. SNS získala v parlamentných voľbách v roku 2016 8,64 percenta hlasov voličov a 15 poslaneckých kresiel, tento rok mala 3,16 percenta hlasov.

Zatiaľ čo v roku 2016 dostala strana SNS 225 386 platných hlasov, v sobotňajších voľbách to bolo 91 171. Most-Híd získal v predchádzajúcich voľbách 6,5 percenta hlasov a obsadil v parlamente 11 kresiel. Kým pred štyrmi rokmi mal vo voľbách 169 593 hlasov, tento rok získal len 59 174 hlasov.

9:32 V Bratislave zaznamenali najvyššiu účasť v Čunove

Najvyššiu volebnú účasť v sobotných (29. 2.) voľbách do Národnej rady SR v bratislavských mestských častiach zaznamenali v Čunove. Odhlasovalo 1096 z 1230 zapísaných voličov, účasť tak dosiahla 89,10 percenta. Vyplýva to z definitívnych výsledkov parlamentných volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.

8:22 Združenie miest a obcí chce stabilnú vládu

Výsledky volieb do Národnej rady (NR) SR treba rešpektovať a v plnej miere akceptovať. Vo svojom vyhlásení to uviedol predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Branislav Tréger.

„Slovensko potrebuje stabilnú vládu, ktorá bude akceptovať názory, postoje, potreby aj návrhy sociálnych partnerov. Teda subjektov, ktoré nie sú súčasťou politiky, ale majú nenahraditeľné miesto na úrovni tripartity a sociálneho dialógu,“ povedal B. Tréger.

7:30 V parlamente bude mať hnutie Obyčajní ľudia až 53 poslancov.