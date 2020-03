ONLINE: Kiskovci sa rozhodli. Rokovať budú už vo štvrtok

05.03.2020, 09:00 | TREND.sk | © 2020 News and Media Holding

O novej koalícii pod vedením lídra strany OĽaNO Igora Matoviča sa rozhoduje aj vo štvrtok. I. Matovič chce ústavnú väčšinu, na čo okrem svojich vlastných poslancov potrebuje aj hnutie Sme rodina, SaS a stranu exprezidenta Andreja Kisku Za ľudí.

Najdôležitejšie správy povolebného vývoja

Za ľudí pôjde do rokovaní o vzniku štvorkoalície

Predseda Andrej Kiska má voči Borisovi Kollárovi výhrady a do vlády by išiel radšej bez neho

Richard Sulík potvrdil, že je pripravený ísť do exekutívy

Posty vo vláde: 8 (OĽaNO), 3 (Sme rodina), 2 (SaS), 2 (Za ľudí)

Situáciu sledujeme online

17:36 Strane Za ľudí pripadajú v rámci prerozdeľovania rezortov maximálne dve ministerstva. Vyhlásil to vo štvrtok líder OĽaNO Igor Matovič, ktorého prezidentka poverila zostavením novej vlády. Verí, že Za ľudí neuvažuje o troch ministerstvách, lebo by tak popierali výpočty. Prerozdelenie rezortov medzi strany však aktuálne nevníma ako problém

17:27 Ak Smer-SD ako najsilnejšia opozičná strana nominuje na post podpredsedu Národnej rady (NR) SR Petra Pellegriniho, líder OĽaNO Igor Matovič bude nomináciu rešpektovať

17:08 Líder OĽaNO Igor Matovič chce v budúcej vláde prioritne riešiť aj nezávislosť a apolitickosť verejnoprávnych médií

17:01 Lídri OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí sa plánujú ako potenciálni koaliční partneri stretnúť ešte vo štvrtok o 18.00 h za okrúhlym stolom v reštaurácii na Bratislavskom hrade. Diskutovať majú o spoločnej vláde. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to oznámil predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič, ktorého prezidentka SR Zuzana Čaputová poverila zostavením vlády.

15:58: Kiska má výhrady k rozdeleniu ministerstiev

Líder strany Za ľudí nepovažuje za šťastné to, v akom pomere budú rozdelené ministerstvá. Zatiaľ platí, že OĽaNO získa 8 ministerstiev, Sme rodina tri a SaS a Za ľudí po dve. „Nie je to najšťastnejší model, lebo niektoré ministerstvá majú väčšiu hodnotu ako iné,“ povedal. Vyjednávací tím o tom má rokovať.

15:40: Za ľudí vstúpi do rokovaní o novej koalícii

Strana Za ľudí vstúpi do rokovania o možnom vstupe do štvorkoalície s OĽaNO, Sme rodina a SaS. Odsúhlasilo to štvrtkové predsedníctvo strany. O výsledku predsedníctva informoval líder strany Andrej Kiska. Zároveň ale dodal, že to neznamená, že by do koalície vstupoval za každú cenu.

14:58 Matovič vystúpi hneď po Kiskovi

Bude reagovať na stanovisko strany Za ľudí 30 minút po skončení ich tlačovej konferencie strany.

14:24 Žitňanská: Máme silné nominácie

„Máme silné nominácie, silnú predstavu,“ povedala J. Žitňanská novinárom. Názory v predsedníctve strany sú podľa Hattasa veľmi podobné, treba si však postup dobre rozmyslieť. Strana má podľa neho veľa otázok, či vôbec bude koalícia fungovať, ako bude vyzerať programové vyhlásenie vlády či obsadenie ministerských postov. „Povieme si, že toto sme schopní akceptovať a toto už je niečo za čiarou, a toto už pre nás nedáva zmysel,“ priblížil, o čom sa chcú na predsedníctve rozprávať.

Podľa podpredsedu Juraja Šeligu dopadne rokovanie predsedníctva „určite výborne pre všetkých“. „Na prvom mieste je krajina, to sme hovorili v kampani, toho sa držíme, tak to bude,“ doplnil s tým, že i. Matovič strane vysvetlil veci, na ktoré sa ho pýtali. „A rozprávame sa ďalej,“ skonštatoval.

14:05 Začal sa snem Za ľudí

Predsedníctvo strany Za ľudí rozhoduje, či vstúpi do koalície s OĽaNO, SaS a Sme rodina. Podpredsedníčka Jana Žitňanská si myslí, že strana dostala mandát na to, aby sa podieľala na zmene krajiny. Člen predsedníctva Marek Hattas verí, že Za ľudí bude súčasťou koalície.

13:20 Líder OĽaNO vylíčil, že by sa mal do vlády dostať bývalý poslanec Smeru Borguľa



I. Matovič zopakoval, že chce, aby sa strany konsenzuálne dohodli na zložení vlády. Ako uviedol, z každého partnera má pocit, že sa dokážu zodpovedne dohodnúť. "Aj keby tam bolo nejaké problematické miesto, vie ho radšej partner stiahnuť, len aby bolo v 'rodine' dobre," vysvetlil. Opätovne vylúčil, že by mal bývalý bratislavský komunálny politik a bývalý člen Smeru-SD Martin Borguľa ambíciu byť súčasťou vlády.

12:30 Matovič očakáva vstup Za ľudí do vlády

I. Matovič verí, že sa do budúcej vládnej koalície pridá aj strana Za ľudí. I. Matovič to vyhlásil po štvrtkovom stretnutí s predsedom Za ľudí Andrejom Kiskom. Ak sa však predsedníctvo Za ľudí rozhodne nejsť do vládnej koalície s OĽaNO, SaS a Sme rodina, podľa I. Matoviča vznikne trojkoalícia. Líder OĽaNO zároveň avizoval, že sa vo štvrtok večer stretnú lídri strán, a to buď vo štvorici, prípadne v trojici.

12:05 „Oni sú schopní sa rozbiť aj sami“

Za najväčšie riziko budúcej koalície považuje súdržnosť poslaneckého klubu OĽaNO. „Pozrite sa na tú rôznorodú skupinu, ktorá sa teraz uvidí prvýkrát. Sú tam umelci, športovci, predajcovia športových potrieb, kňazi, na druhej strane málo právnikov, málo ekonómov, je to taký divný klub,“ uviedol premiér.

Na otázku, či Smer-DS bude aktívne podnecovať nesúlad a konfrontáciu vo vnútri koalície, povedal, že to nie je potrebné. Pripomenul, že OĽaNO nikdy nedokázalo udržať jednotu poslaneckého klubu počas celého funkčného obdobia a neverí v to ani teraz. „Im chvíľu vydrží eufória, ale oni sú schopní sa rozbiť aj sami,“ povedal.

11:59 Pellegrini: Trápi ma, ako sa skladá nová koalícia

„Trápi ma, že nový pán premiér chce za štátne peniaze kupovať novinárov zo štátneho fondu. Pre mňa je neprípustné, aby za peniaze štátnych daňových poplatníkov kupoval časť investigatívnej novinárskej obce,“ uviedol P. Pellegrini.

Podotkol, že ho tiež „vyrušujú“ prvé mená, ktoré znejú pri nových potenciálnych ministroch. Podľa P. Pellegriniho sú to ľudia, ktorí majú „priame pracovné vzťahy z minulosti s osobami, ktoré boli považované za oligarchov“.

11:04 Remišová: O postoch sme nerokovali

Podpredsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová prišla na rokovanie spolu s predstaviteľmi hnutia OĽaNO Eduardom Hegerom a Jaroslavom Naďom. „O postoch sme vôbec nerokovali ani o menách,“ odpovedala na otázku, či má záujem o post ministerky zahraničných vecí.

Dodala, že v strane Za ľudí nebola nikdy diskusia o pozičných bojoch. „My sme hovorili o našich výhradách aj napríklad k hodnotovému smerovaniu Slovenska, čo sa týka zahraničnopolitického ukotvenia a hovorili sme o tom, že ak chceme očistiť Slovensko od mafie, tak asi by nemali byť na ministerstvách ľudia, ktorí pracovali pre sponzorov Smeru-SD,“ povedala o výhradách strany Za ľudí.

10:02 Líder Obyčajných ľudí sa stretol s Kiskom

Líder OĽaNO I. Matovič vo štvrtok dopoludnia prišiel na stretnutie s predsedom strany Za ľudí A. Kiskom, rokovať majú o vstupe strany do vládnej koalície. Odsúhlasiť to má predsedníctvo Za ľudí, ktoré sa má zísť popoludní.

„Verím, že sa pridajú, ak sa rozhodnú ostať v opozícii s Kotlebom a Ficom, my sa určite zariadime,“ povedal I. Matovič pred štvrtkovým stretnutím s A. Kiskom. Dodal, že tri strany, teda SaS, Sme rodina a OĽaNO, sú v podstate dohodnuté a záleží len na predsedníctve strany Za ľudí, ako sa rozhodnú.

Po verdikte strany Za ľudí by mali spoločnú koalíciu ešte schvaľovať predsedníctva OĽaNO a Sme rodina. Následne sa podľa Matovičových slov zídu vyjednávacie tímy. Ak by sa A. Kiska rozhodol vstúpiť do koalície, spoločné stretnutie štyroch lídrov by podľa I. Matoviča mohlo byť ešte vo štvrtok.

9:50 Matovič dúfa, že si Kiska vyberie koalíciu s nimi

„Dnes sa dozvieme, či si strana Za ľudí vyberie vládu s OĽaNO, SaS a Sme rodina ... alebo radšej pobyt v opozícii so SMER-om a ĽSNS. Budeme radi, ak si dobre vyberú,“ napísal na svojom Facebooku I. Matovič.

8:44 Matovič sa stretne s Kiskom

Stretnutie lídrov sa začne o 10-tej hodine, brífing bude po skončení stretnutia.

8:02 Kollár si vie predstaviť koalíciu aj bez Kisku

OĽaNO je pripravené vytvoriť koalíciu len so SaS a Sme rodina, ak by sa predsedníctvo strany Za ľudí rozhodlo nevstúpiť do štvorkoalície s týmito stranami. Po stredajšom rokovaní s predsedom Sme rodina B. Kollárom to povedal líder OĽaNO I. Matovič.

7:32 Súčasný premiér A. Kisku kritizuje

Peter Pellegrini sa pýta A. Kisku, či chce naozaj meniť obraz Slovenska s „kamarátom najväčších mafiánov“. Vo videu na sociálnej sieti takto dosluhujúci premiér nazval predsedu hnutia Sme rodina B. Kollára, ktorý by mal byť súčasťou vznikajúcej vlády. „Chcem sa pána Kisku opýtať, či naozaj chce meniť Slovenskú republiku na iný obraz s kamarátom najväčších mafiánov, a ak áno, musíme sa ho spoločne všetci opýtať, aký obraz Slovenska to asi bude, pretože od morálneho kreditu to má pekne ďaleko,“ uviedol P. Pellegrini.