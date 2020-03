ONLINE: Kiskovci sa rozhodujú, či pôjdu do vlády s Matovičom

05.03.2020, 09:00 | TREND.sk | © 2020 News and Media Holding

O novej koalícii pod vedením lídra strany OĽaNO Igora Matoviča sa rozhoduje ďalším dňom. I. Matovič chce ústavnú väčšinu, na čo okrem svojich vlastných poslancov potrebuje aj hnutie Sme rodina, SaS a stranu exprezidenta Andreja Kisku Za ľudí.

Najdôležitejšie správy povolebného vývoja

Za ľudí sa dnes rozhodne, či sa pridá do štvorkoalície

Predseda Andrej Kiska má voči Borisovi Kollárovi výhrady a do vlády by išiel radšej bez neho

Richard Sulík potvrdil, že je pripravený ísť do exekutívy

Posty vo vláde: 8 (OĽaNO), 3 (Sme rodina), 2 (SaS), 2 (Za ľudí)

Situáciu sledujeme online

9:50 Matovič dúfa, že si Kiska vyberie koalíciu s nimi

"Dnes sa dozvieme, či si strana Za ľudí vyberie vládu s OĽaNO, SaS a Sme rodina ... alebo radšej pobyt v opozícii so SMER-om a ĽSNS. Budeme radi, ak si dobre vyberú," napísal na svojom Facebooku I. Matovič.

8:44 Matovič sa stretne s Kiskom

Stretnutie lídrov sa začne o 10-tej hodine, brífing bude po skončení stretnutia.

8:02 Kollár si vie predstaviť koalíciu aj bez Kisku

OĽaNO je pripravené vytvoriť koalíciu len so SaS a Sme rodina, ak by sa predsedníctvo strany Za ľudí rozhodlo nevstúpiť do štvorkoalície s týmito stranami. Po stredajšom rokovaní s predsedom Sme rodina B. Kollárom to povedal líder OĽaNO I. Matovič.

7:32 Súčasný premiér A. Kisku kritizuje

Peter Pellegrini sa pýta A. Kisku, či chce naozaj meniť obraz Slovenska s „kamarátom najväčších mafiánov“. Vo videu na sociálnej sieti takto dosluhujúci premiér nazval predsedu hnutia Sme rodina B. Kollára, ktorý by mal byť súčasťou vznikajúcej vlády. „Chcem sa pána Kisku opýtať, či naozaj chce meniť Slovenskú republiku na iný obraz s kamarátom najväčších mafiánov, a ak áno, musíme sa ho spoločne všetci opýtať, aký obraz Slovenska to asi bude, pretože od morálneho kreditu to má pekne ďaleko,“ uviedol P. Pellegrini.