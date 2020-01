ONLINE: Kočner má cez Bödöra ťah na prokurátora Kováčika

15.01.2020, 09:00 | | | © 2020 News and Media Holding

Na tretí deň pojednávania predsedníčka senátu predvolala členov sledovacieho komanda, ktorí pre Mariana Kočnera monitorovali novinárov, okrem iných aj Jána Kuciaka.

12:19 - Vyobrazenie motákov nedávno zverejnil Denník N.

12:16 - Tóth hovorí, že prečítané motáky sú skutočne tie odkazy, ktoré mu nosil Kočnerov advokát Andrej Šabík. Kočnerov rukopis potvrdzovať nechce, pretože ho vraj nikdy pred motákmi nevidel.

12:10 – Číta sa obsah motákov. Kočner sa nechce vyjadrovať hneď, chce počkať až na možnosť, aby kládol Tóthovi otázky. Zástupca Zlatice Kušnírovej Roman Kvasnica chce zapísať do protokolu, že z obsahu motákov vyplýva, že Kočner chcel ovplyvňovať Špecializovaný trestný súd.

12:05 – Prokurátor Novocký predkladá súdu motáky, ktoré dostával Tóth od Kočnera z väzby. Senát sa po krátkej porade pýta účastníkov konania, či majú výhrady. Nemajú, a tak povoľuje vykonanie dôkazu, to znamená, že sa na motáky pozrú všetky zúčastnené strany, najskôr sa k nim vyjadrí Tóth, neskôr budú môcť aj ostatní.

12:04 – Slova sa ujal prokurátor Juraj Novocký, Tóthovi ukazuje vecné dôkazy. Jeho úlohou bude povedať, čo o predmetných dôkazoch vie. Malo by ísť o fotky, ktoré sa na súde ukazovali už včera. „Ide o jednu z fotografií, ktoré boli odstúpené Marianovi Kočnerovi,“ hovorí Tóth. Toto je veľmi dôležitý okamih. Fotky v utorok spoznal Zoltán Andruskó, ktorý sa priznal k tomu, že zadal objednávku na vraždu. Znamená to, že Tóth v tomto okamihu priamo spojil Kočnera s vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

11:59 – Tomáš Szabó sa rozpráva so svojím obhajcom. Ťažko povedať, o čom sa rozprávajú, táto časť pojednávania sa ho vôbec netýka

11:56 – „Motáky od Kočnera z väzby sa mi povaľovali na nočnom stolíku. Dostal som ich asi dvadsať, väčšinu som skartoval. Neviem, prečo som neskartoval všetky,“ pokračuje Tóth. Nasledujú otázky na Kočnerov telefón, prokurátorovi ide o to, aby zistil, či Tóth s telefónom manipuloval alebo nie. Tóth tvrdí, že len v prípadoch, keď ho o to vyslovene požiadal Kočner, ako napríklad, keď telefonoval Ladislavovi Bašternákovi kvôli jeho dlžobám

11:55 – Pri vysvetľovaní toho, čo všetko od Kočnera bral, pôsobí Tóth veľmi zvláštne. Zdá sa, že nechce prezradiť svoju skutočnú motiváciu

11:50 – Prokurátor sa pýta, prečo chcel Tóth „upratovať“ u Kočnera, keď ho zadržali. „Začnem tou šperkovnicou,“ hovorí Tóth a Kočner sa oprel o operadlo lavice a vyvrátil oči dohora. „Zabezpečil som vyrobenie šperkovnice a dodal som mu to, chcel zariadenie na zaznamenávanie obrazu a zvuku. Mal som vedomosť o tom, že si na ňu nahrával intímnosti s nejakou dámou, preto som nechcel, aby sa takéto veci dostali niekomu do rúk. Nechcel som, aby sa vytratil efekt Praniera,“ hovorí Tóth. V tejto časti vôbec neznie dôveryhodne. „Okrem toho som tam videl množstvo dokumentov, nechcel som, aby niekto videl, s kým a aké zmluvy uzatváral,“ hovorí o „upratovaní“ u Kočnera Tóth

11:48 – Tóth opisuje Kočnerove konšpirácie o tom, ako si myslel, že Kuciak musí mať nejaké informácie z polície alebo z finančnej polície, keď sa tak detailne venuje práve jemu. Kočner bol rozrušený z toho, prečo sa Kuciak vo svojich článkoch venoval len jemu

11:36 – Prokurátor sa pýta na to, ako dlho asi trvalo sledovanie Jána Kuciaka. „Od zadania do odovzdania to mohlo byť 14 až 20 dní, samotné sledovanie trvalo päť až sedem dní,“ hovorí Tóth. Sudkyňu zaujíma, či si Tóth spomenie, či sa nejako Kočner vyjadroval k osobe Jána Kuciaka. „Vyjadroval sa o ňom s nenávisťou v hlase. Hovoril o ňom ako o trtkovi a používal vulgárne výrazy na jeho adresu. Že je to je*nutý alebo vyje*aný ko*ot," hovorí Tóth na opakované výzvy sudkyne. Vulgarizmom sa chcel vyhnúť. „Spomínal aj Daniela Lipšica, aj Bernarda Slobodníka, lebo Kočner mal vďaka Bödörovi informácie o priebehu vyšetrovania vraždy,“ opisuje Tóth

11:30 – Tóth hovorí, že asi v auguste 2018 sa po prvý raz stretol s Norbertom Bödörom. Mal mu vtedy hovoriť, že síce platil za sledovanie novinárov, ale výstup z toho žiaden ešte nevidel. Priebežné výstupy zo sledovania novinárov dostával Kočner

11:24 – „Postupne som pochopil, že Kočner má cez pána Bödöra ťah na šéfa špeciálnej prokuratúry Dušana Kováčika,“ vyhlásil Tóth

11:20 – Vzťahy medzi Tóthom a Kočnerom sa zintenzívnili v roku 2016. „Ono to malo takú nábehovú fázu. Skontaktovali sme sa ohľadom písania nejakej knihy a odvtedy sa ma občas spýtal, ako sa mám, alebo čo robím. Neviem, či mi zavolal on, alebo som mu zavolal ja, ale od roku 2016 ma postupne začal púšťať do svojho sveta,“ rozpráva ďalej Tóth. Kočner počúva, občas niečo povie svojmu obhajcovi Marekovi Parovi

11:17 – Až teraz sa ide skutočne pýtať prokurátor. Pýta sa na to, ako vyzerala intenzívna komunikácia Tótha a Kočnera celkom na začiatku. Tóth sa vrátil do roku 1995 ku kauze Technopol

11:11 – Na spoločnej dovolenke boli v júni 2017. Kočner vtedy Tóthovi rozprával o tom, akí sú slovenskí novinári a manipulujú s verejnou mienkou, klamú a podobne. „Videl som na ňom, že je frustrovaný a v mnohom som mu dával za pravdu. Vtedy sa Kočner nie prvý ani posledný raz počas tejto dovolenky vyjadril tak, že stačilo by, keby sa fyzicky odstránil jeden novinár, všetci by sa zľakli a bol by pokoj,“ opisuje Tóth a hovorí, že s tým nesúhlasil. „Ak by to nepomohlo, išiel by dolu ešte jeden a bol by pokoj. A ak by k tomu išiel ešte jeden politik, bolo by to úplne v poriadku,“ hovorí Tóth. Kočner pri týchto slovách uznanlivo pokýval hlavou

11:08 – Prokurátor Turan vyzýva Tótha, aby ešte vysvetlil okolnosti spoločnej dovolenky s Kočnerom. „Som veľmi rád, že som na tej jachte bol. Keď som sa vnútorne presvedčil o tom, že Kočner je zainteresovaný do vraždy Jána Kuciaka, pochopil som, že na to má motív. Ja poznám osobne alebo z videnia niekoľko miliardárov na Slovensku. Kočner ním nie je, ale väčšina z nich nemá takú luxusnú jachtu a taký servis ako Kočner. Keď som si spätne prečítal články Jána Kuciaka, pochopil som, že keď sa týmto začne zaoberať polícia, ak ho odsúdia na prepadnutie majetku, o tento život príde,“ vysvetľuje Tóth

11:01 – „Rodina Mariana Kočnera začala tlačiť na to, že chce naspäť všetky veci. Ja som sa musel uchýliť k ľsti, že, samozrejme, že im všetko vrátim, ale potom, ako boli zadržané osoby, niektoré veci som schoval u niektorých známych, čo nebola pravda. Keď som 5. októbra prvý raz vypovedal v postavení utajeného svedka, dohodli sme sa, že prídem vydať tieto veci,“ opisuje Tóth okolnosti, za ktorých dôkazy odovzdal

10:57 – Opisuje svoje stretnutie s Andreou Kočnerovou, jednou z dcér Mariana Kočnera. „Opýtala sa ma, či by si mohla u mňa uschovať nejaké písomnosti, ktoré patria Kočnerovi, ich firmám a nejaké ďalšie veci. Bolo to v kožených a nákupných taškách, bol tam aj nejaký kufor. Medzi týmito písomnosťami bola vložená aj šperkovnica a bol tam aj strieborný iPhone X,“ hovorí Tóth. Šperkovnica aj iPhone sa neskôr stal dôležitými dôkazmi

10:48 – Súd pokračuje vo vypočúvaní Petra Tótha, prokurátor sa bude pýtať otázky. Tóth rozpráva o okolnostiach domovej prehliadky u Kočnera, o tom, ako bol neho doma „upratovať“

10:27 – Peter Tóth podľa vlastných slov vyčerpal všetko, čo mohol k samotnému procesu povedať. Sudkyňa vyhlasuje 15-minútovú prestávku

10:22 – „Po zadržaní skupiny Andruskó a spol. mi Zsuzsová začala písať zvláštne správy, ktoré sa vymykali tomu, čo bolo dovtedy. Pýtala sa, či Kočner nemá na cele nového spoluväzňa, nového advokáta, prípadne nového policajta. Uisťoval som sa v tom, že sa Zsuzsová pýta, či náhodou Kočner nenatiera, teda či nezačal vypovedať,“ hovorí Tóth, ako sa dovtípil, že Zsuzsová od neho zisťovala, či Kočner nevypovedá v súvislosti s vraždou

10:19 – „Bolo vidno, že Zsuzsová zbožšťuje Kočnera. Keď písala o Kočnerovi, začervenal sa mi celý telefón srdiečkami,“ pokračuje Tóth. Vypovedá už viac ako hodinu, zatiaľ sa len raz napil. Keď hovoril o zbožšťovaní, zdalo sa, že Kočner sa na chvíľu natriasal od smiechu. Tóth sa v čase vrátil pred zadržanie Zsuzsovej, opisuje, ako postupoval a o čom si písal na základe pokynov z motákov, ktoré Kočner posielal z väzby cez svojho advokáta Andreja Šabíka

10:16 – Kočner ani na tieto informácie nejako zásadne nereaguje. Zdalo sa, že sa na chvíľu uškrnul a lakťami sa oprel o lavicu pred sebou. Niekedy, keď Tóth povie nejaké faktické drobnosti, ako napríklad, akým spôsobom si vymieňal kódy s Kočnerovými známymi, prokurátor Vladimír Turan súhlasne prikyvuje

10:13 – „Podpisy sa zbierali niekedy v októbri alebo novembri. Vtedy som pochopil, že on si robí alibi, vtedy som pochopil všetky ostatné udalosti, ktoré sa okolo toho diali. Došlo mi, prečo zrazu chcel náhle vydať zopár dielov relácie Na pranieri a došlo mi, že to celé bola len krycia legenda,“ tvrdí Tóth

10:10 – „Keď bola zadržaná Zsuzsová, Kočner mi telefonoval z väzby. Jeden z prvých titulkov bol, že bola zadržaná Kočnerova tlmočníčka z taliančiny. Povedal som mu, že som bol prekvapený, lebo som nevedel, že má aktivity v Taliansku. On vtedy povedal, že veď ja nikoho v Komárne nepoznám a nikdy som tam nebol. Vtedy sme si s manželkou, ktorá ten telefonát počula, povedali, že Kočner klame. Zaujímavé bolo konanie Kočnera na druhý deň, v sobotu 29. septembra 2018. Cestovali sme autom do Krakova, Kočner mi telefonoval asi tri a možno aj päťkrát v ten deň z väzby. Už sa vôbec nevenoval Zsuzsovej, tomu, že bola zadržaná nejaká jeho tlmočníčka. Chcel odo mňa informáciu, že kedy presne sme odovzdávali hárky na ministerstvo vnútra. To som musel zisťovať, no vtedy sme si hovorili s manželkou, že on si už robí alibi,“ rozpráva Tóth na súde

10:09 – „Keď sme odovzdali podpisy na zaregistrovanie strany Cieľ, odovzdal mi Robert Kaliňák (exminister vnútra zo Smeru) sprostredkovane odkaz, že je tam veľa falošných podpisov a že to nemôžu zaregistrovať,“ hovorí Tóth. Falošné podpisy boli vraj najmä z okolia Komárna a z južného Slovenska

10:06 – „Mám jednu takú Maďarku v Komárne, oni rozdávajú sociálne balíčky. Dajú im to tam podpísať,“ opisuje Kočnerove slová Tóth. Prvý raz sa zmieňuje o tom, ako a kedy sa dozvedel o Zsuzsovej. Dopĺňa, že mu hovoril, že táto žena pre neho oslovuje na sociálnych sieťach vplyvných ľudí, snaží sa ich zvádzať a podobne. „Mnohí z týchto mužov sú dosť hlúpi a nechajú sa na kadečo nahovoriť,“ reprodukuje Tóth

Peter Tóth a Marian Kočner.Zdroj: kpt

10:01 – „On žije ako mních,“ reprodukuje Kočnerove slová po sledovaní Kuciaka Tóth. Podrobne teraz opisuje to, ako vyzeralo Kuciakovo sledovanie. Dotkol sa aj rozporu medzi jeho výpoveďou a výpoveďou Miroslava Kriaka, myslí si, že nie je podstatná. „Nezistilo sa nič, neviedol bujarý život, nemal nadštandardné styky s podnikateľmi či politikmi,“ pokračuje Tóth

9:56 – „Niekedy v septembri Kočner povedal, aby sme sa išli pozrieť na Jána Kuciaka. Produkciu pána Kuciaka som nepoznal, čo je zrejme škoda, pretože on bol jedna z mála výnimiek na slovenskej žurnalistickej scéne, o čom som sa presvedčil až po jeho smrti. Kočner sa sťažoval, že Kuciak je voči nemu zaujatý a niekto ho voči nemu poštval,“ opisuje Tóth začiatok sledovania Kuciaka

9:50 – Kočner podľa Tótha na začiatku na sledovanie novinárov vyčlenil 40-tisíc eur. Traja ľudia, ktorí sledovanie zabezpečovali, dostávali aj akési pravidelné mzdy. Sú to zaujímavé detaily, no to, čo sme sa zatiaľ dozvedeli, vie Kočner zhodiť zo stola šmahom ruky a jediným vyhlásením, že novinárov sledoval len kvôli svojej relácii

9:45 – „Po nejakom čase mi Kočner doniesol obálku vo formáte A4, kde boli lustrácie osôb vo forme vzťahových diagramov. Keď som to dostal do ruky, povedal som si, že z tohto raz niekto bude mať problém. Ale zobral som to ako fakt, nafotil som si to do telefónu, a potom som to skartoval,“ hovorí Tóth

9:42 – Tóth stále hovorí o tom, ako sa s Kočnerom dohadovali na sledovaní novinárov. „Vypracovali sme zoznam, z ktorého vypadlo asi 28 mien, čo je veľmi ambiciózny zoznam a nedal sa naplniť. Na počiatku, a to bol pre mňa prvý varovný signál, som povedal Kočnerovi, že keď už to spolufinancuje Bödör, bolo by lepšie, ak by sme vedeli značky áut, na ktorých novinári jazdia,“ hovorí Tóth

9:39 – „Kočner mi povedal, že o takéto paparazzovanie má záujem aj Norbert Bödör a že na to rád prispeje,“ pokračuje Tóth. Opisuje, ako sa postupne dohadovali na „paparazzovaní“ novinárov

9:37 – „Odhadol dobre moju psychológiu, pretože od roku 2003 nie som spokojný s tým, ako médiá informujú o mojej osobe“ hovorí, prečo súhlasil s tým, že zabezpečí paparazzovanie novinárov. „Zo svojej práce mám dobrého známeho a že ak by ten na to mal čas a chuť, dokázal by to zabezpečiť,“ hovorí Tóth

9:34 – Začína byť jasné, prečo Tóth hovorí tak obšírne o svojich vzťahoch s Kočnerom. Prechádza cez zakladanie politickej strany a dostáva sa k relácii Na pranieri, v ktorej chcel Kočner kritizovať novinárov. Týmto si robí široký priestor na to, aby preukázal, že netušil o tom, že sa chystá vražda Jána Kuciaka. Tóth totiž novinárov sledoval, no dlhodobo tvrdí, že ich sledoval kvôli Kočnerovej relácii Na pranieri

9:30 – „Kočner ma oslovil s ponukou stať sa predsedom jeho politickej strany Cieľ. Bolo to potom, ako som založil portál Ďateľ,“ hovorí Tóth. Viac sa o neho vraj začal zaujímať v čase, keď sa v jeho rodine objavil bližšie nešpecifikovaný problém. Kočner sa občas zamrví na mieste, inak je pokojný

9:27 – Peter Tóth pôsobí pred senátom ako skúsený harcovník. Rozpráva súvisle, neskáče od témy k téme, čo sa pri mnohých svedeckých výpovediach často deje. Hlas sa mu netrasie, pôsobí pokojne a sebavedomo

9:25 – Tóth hovorí zoširoka preto, aby ilustroval, že síce jeho vzťahy s Kočnerom boli družné, ale vraj sa nejako pravidelne a často nestretávali. Dostal sa už k rokom 2015 či 2016. „Občas ma požiadal, aby som mu spracoval nejakú tlačovú správu alebo stanovisko,“ hovorí Tóth. S Kočnerom konzultoval aj kampaň v čase, keď chcel byť primátorom Bratislavy

9:21 – „Kočnera som spoznal ako novinár pri písaní o kauze Technopol a zavlečení Michala Kováča mladšieho do cudziny,“ hovorí Tóth. S kontaktmi s Kočnerom začína zoširoka, hovorí o kauze Gamatex, ktorá sa týkala televízie Markíza v roku 1998. Tóth už vypovedal aj v prípade falšovania zmeniek, kde je obžalovaný Kočner a Pavol Rusko. Opisuje, ako sa cez Kočnera spoznal s mnohými mafiánmi 90. rokov

9:20 – „S Alenou Zsuzsovou som komunikoval od leta 2018 až do rána 28. septembra 2018,“ hovorí Tóth. Vtedy polícia A. Zsuzsovú zadržala pre podozrenie z vraždy. Práve to bol zlomový okamih, kedy sa bývalý Kočnerov spolupracovník rozhodol svedčiť proti svojmu niekdajšiemu kamarátovi

Príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže na pojednávaní ŠTS v PezinkuZdroj: TASR

9:19 – „Sám som požiadal listom predsedníčku senátu, aby ma zbavila mlčanlivosti. Pred týmto súdom som mohol plastickejšie objasniť niektoré okolnosti, žiaľ, nebude to možné,“ hovorí Tóth. S Kočnerom sa pozná od roku 1995

9:13 – „Súd žiadal o zbavenie vašej mlčanlivosti, no nebolo mu vyhovené,“ hovorí predsedníčka senátu Ružena Sabová. P. Tóth v minulosti pôsobil v Slovenskej informačnej službe, nie je jasné, prečo by informácie, ktoré sa dozvedel vo výkone služby, mali mať zásadný význam pre konanie o vražde. Informácie, ktoré sa dozvedel neskôr, hovoriť môže

9:09 – Po úvodných oficialitách si pred sudkyňu sadá Peter Tóth. Ešte pred tým, ako sa usadil na stoličku pre svedka, zastavil sa za mamou Martiny Kušnírovej Zlaticou a rodičmi Jána Kuciaka. Nie je jasné, čo im hovoril, rodina len kývala hlavami. Je možné, že chcel ako Andruskó a Marček vyjadriť sústrasť rodinám, no nechcel to robiť verejne

9:03 – Lavice pre novinárov sú na začiatku tretieho dňa procesu už značne preriedené, a to napriek tomu, že dnes by mali zaznieť ďalšie dôležité informácie. Prvý raz sa bude pojednávať v neprítomnosti Aleny Zsuzsovej, Miroslav Marček nebol na súde už ani v utorok