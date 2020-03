ONLINE: Máme vyše 300 prípadov. Štát povolí otvorenie ďalších prevádzok

30.03.2020, 07:49 | TREND.sk | TASR

Štát povolil od pondelka otvoriť na Slovensku ďalšie prevádzky. Sú medzi nimi napríklad očné optiky, stanice technickej a emisnej kontroly (STK a EK), záhradkárstva či stavebniny. Rozhodol o tom ústredný krízový štáb pod podmienkou dodržania prísnych hygienických nariadení. Tie sa musia zaviesť aj v doteraz otvorených prevádzkach, ako sú predajne s potravinami či drogériou.

Situáciu sledujeme online

9:35 V Českej republike sa nákaza potvrdila u 2 837 ľudí. Za nedeľu sa ich počet zvýšil o 160, čo je najmenší nárast za šesť dní. Ochoreniu zatiaľ podľahlo 17 osôb, vyliečilo sa 11 ľudí.

9:34 Polícia na Novom Zélande zriadila pre tamojších obyvateľov webstránku, na ktorej môžu nahlasovať ľudí porušujúcich pravidlá domácej izolácie či iných obmedzení zavedených v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Už krátko po spustení to spravilo toľko ľudí, že webstránka na čas skolabovala z dôvodu preťaženia.

9:26 Japonská automobilka Toyota dočasne zastaví kvôli pandémii všetky továrne v Európe. V ruskej fabrike bude stáť výroba do konca tohto týždňa, v ostatných šiestich krajinách, vrátane Česka, najmenej do 19. apríla.

9:05 Počet ľudí infikovaných koronavírusom sa v Nemecku zvýšil o 4 751 na 57 298, napísal v pondelok na svojej webovej stránke Inštitút Roberta Kocha (RKI), hlavný nemecký orgán na kontrolu chorôb. Ochoreniu podľahlo ďalších 66 ľudí, čím sa ich počet zvýšil na 455. Iné údaje o počte nakazených koronavírusom uvádza denník Die Welt, podľa ktorého je ich v Nemecku už 62 435.

8:56 Sýrske ministerstvo zdravotníctva v nedeľu potvrdilo, že žena, ktorá zomrela po tom, ako ju hospitalizovali, bola nakazená koronavírusom. Ide tak o prvé oficiálne zaznamenané úmrtie na chorobu spôsobenú koronavírusom SARS-CoV-2 v tejto krajine.

8:09 Veľká noc bude tento rok slávená bez účasti veriacich. Zároveň sa sväté omše nebudú slúžiť verejne až do odvolania. Rozhodli o tom biskupi Slovenska vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania ľudí, čím sa má zabrániť šíreniu nového koronavírusu.

7:57 Expert na infekčné ochorenia Anthony Fauci uviedol po tom ako New York, New Orleans a iné veľkomestá požiadali o viac zdravotníckeho materiálu, že v Spojených štátoch môže na následky pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 zomrieť až 200-tisíc ľudí, pričom nakaziť by sa mohli ďalšie milióny.

Spojené štáty zaznamenali 518 nových úmrtí v súvislosti s koronavírusom v priebehu 24 hodín.

Južná Kórea potvrdila v pondelok 78 nových prípadov nákazy novým koronavírusom, čím celkový počet infikovaných vzrástol na 9 661. Krivka šírenia koronavírusu však postupne klesá, keďže predchádzajúci deň bolo zaznamenaných nových prípadov 105.