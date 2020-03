ONLINE: Na Slovensku je šesť nových prípadov nákazy koronavírusom

12.03.2020, 08:00 | TREND.sk | TASR

Na celom Slovensku začala platiť mimoriadna situácia. Vyhlásila ju vláda SR v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu. Zároveň už od utorka platí zákaz organizovania hromadných športových, kultúrnych a spoločenských podujatí. Pre ľudí, ktorí sa vracajú z Talianska, Číny, Južnej Kórey a Iránu na Slovensko, platí pre ochorenie COVID-19 povinná domáca izolácia. Za porušenie karantény hrozia pokuty až do výšky 1650 eur.

Dôležitý súhrn správ o koronavíruse na Slovensku Na celom Slovensku začala platiť mimoriadna situácia

Štát môže vynútiť plnenie dodávok od konkrétnych firiem. Tie by mali byť povinné dodať tovar, ak ho majú

Dosiaľ bolo potvrdených 10 prípadov nakazených osôb, nákazu potvrdili u ďalšej Slovenky v Rakúsku

Od utorka (10. marca) platí zákaz organizovania hromadných športových, kultúrnych a spoločenských podujatí

Za porušenie karantény hrozia pokuty až do výšky 1 650 eur

Situáciu sledujeme online

13:15 Rímske letisko Ciampino prestane od piatka odbavovať lety s prepravou cestujúcich, zatiaľ čo druhé miestne letisko Fiumicino budúci týždeň vyradí z prevádzky jeden z terminálov. K týmto opatreniam pristúpili v čase, keď aerolínie rušia lety do Talianska v súvislosti s epidémiou nového koronavírusu.

12:55 Premiér Peter Pellegrini sa voči slovám I. Matoviča ostro ohradil. Pellegriniho nahneval spôsob prezentácie perspektívneho nového predsedu vlády pred rokovaním ústredného krízového štábu.

Peter PellegriniZdroj: TASR

12:30 Marcové termíny pojednávania v kauze vraždy Kuciaka sú zrušené.

12:10 Na Slovensku pribudlo šesť nových prípadov pacientov infikovaných novým koronavírusom. Informoval o tom premiér Peter Pellegrini, ktorý prišiel na zasadnutie ústredného krízového štábu. Počet infikovaných v SR vzrástol tak na 16.

11:45 V Rakúsku potvrdili prípad ďalšej nakazenej Slovenky. Tirolsko v stredu potvrdilo, že novým koronavírusom sa infikovala aj Slovenka pracujúca v obci Berwang. Žena začiatkom marca navštívila lyžiarske stredisko Ischgl, kde sa nakazila. Toto stredisko bude od soboty na dva týždne zatvorené, oznámil v stredu tirolský hajtman Günther Platter. Počet nakazených sa v Rakúsku zvýšil na 302.

11:35 Bratislava vyčlenila ďalších 750-tisíc eur na nákup potrebného materiálu na účel spomalenia šírenia nového koronavírusu, informoval primátor Matúš Vallo. Dodal, že pripravené sú aj ďalšie opatrenia, Bratislavčanov vyzval na zodpovednosť.

11:30 Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) odkladá plánované operácie, s výnimkou onkologických. Príčinou je situácia okolo nového koronavírusu. Pred zasadnutím ústredného krízového štábu to uviedla riaditeľka UNB Renáta Vandriaková.

10:50 Šéf OĽaNo Igor Matovič na brífingu pred zasadnutím krízového štábu kritizoval premiéra Petra Pellegriniho, že neexistuje plán v prípade, že sa počet nakazených bude radikálne zvyšovať. I. Matovič bude na najbližšom zasadnutí krízového štábu očakávať presný plán toho, aké opatrenia budú zavedené v prípade, že sa bude situácia zhoršovať. Pýtať sa tiež chce na stav nemocníc a pripravenosť sanitiek.

10:45 Uniqa predĺži cestovné poistenie ľuďom, ktorí uviaznu v karanténe. S rozširovaním koronavírusu a rôznych opatrení v boji proti nemu pribúdajú aj finančné inštitúcie, ktoré sa sa snažia pomôcť klientom.

10:20 Nešťastie v čínskom hoteli, postup nákazy v Európe, nové opatrenia na Slovensku. Situácia okolo šírenia nového typu koronavírusu je dynamická a každý deň sa vyvíja. Pozrite si, ako na ňu reagujú jednotlivé štáty.

9:55 V Českej republike momentálne evidujú 94 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Počas stredy stúpol počet o 31, čo je väčší nárast ako aktuálne za deň v Číne. S odvolaním sa na české ministerstvo zdravotníctva o tom informoval spravodajský server Novinky.cz.

9:30 Ako firmy bojujú proti koronavírusu. Home office, dezinfekcia či rušenie služobiek. Aj takto reagujú firmy na koronavírus. Herné štúdio Pixel Federation s vyše dvomi stovkami zamestnancov vyhlásilo ako preventívne opatrenie proti šíreniu koronavírusu „full home office“ režim. Všetkých zamestnancov teda poslalo pracovať z domu. Ide o jednu z mnohých firiem, ktoré prijali radikálne opatrenia, aby minimalizovali riziko negatívnych dopadov šírenia ochorenia.

9:13 Dopravný podnik Bratislava (DPB) obmedzil od štvrtka nástup a výstup prednými dverami autobusov a trolejbusov. Toto dodatočné preventívne opatrenie zaviedol pre spomalenie šírenia nového koronavírusu. Predné dvere autobusov a trolejbusov i priestor pri predných dverách sú výrazne označené. „Vyhradenie priestoru pri predných dverách bude taktiež viditeľne označené reflexnou páskou medzi držadlami a oznamom,“ priblížil vedúci odboru marketingu a komunikácie DPB Matej Michlík. Dodal, že pri uzatvorených kabínach električiek nebol tento krok potrebný.

DPB obmedzil v autobusoch výstup a nástup cez predné dvereZdroj: TASR

8:59 Pre zníženie objemu výroby hliníka v žiarskom Slovalcu o 16 percent v roku 2020, o ktorom rozhodlo predstavenstvo spoločnosti koncom minulého roka, odstavili počas januára v elektrolýznej hale 37 z 226 pecí. Slovalco o tom informuje v aktuálnom vydaní Hutníka, novín firiem žiarskeho priemyselného parku. Akcionári sa dohodli, že počas roka 2020 bude mesačne výroba kovu znížená o 2400 ton, čo v ročnom vyjadrení predstavuje pokles o približne 16 percent objemu výroby plánovanej na rok 2020.

8:53 V Číne sa predalo vo februári 310-tisíc vozidiel, čo oproti rovnakému mesiacu minulého roka znamená pokles o 79,1 percent. Dôvodom je epidémia nového koronavírusu, ktorý sa koncom minulého roka začal šíriť zo stredočínskeho mesta Wu-chan.

8:38 Talianska vláda ďalej sprísňuje opatrenia v snahe zabrzdiť epidémiu. Premiér Giuseppe Conte dnes oznámil, že v celej krajine sa uzavrú všetky obchody okrem potravinárskych a lekární. Dočasne sa zatvoria aj všetky bary, reštaurácie a kaderníctva, firmy majú nariadené zastaviť prevádzku všetkých oddelení, ktoré nie sú kľúčové pre výrobu. Oznámenie prišlo na konci dňa, keď Taliansko zaznamenalo rekordný nárast úmrtí v súvislosti s koronavírusom.

8:30 Európska centrálna banka (ECB) dnes bude rokovať o svojej menovej politike. Podľa analytikov by sa jej predstavitelia mohli dohodnúť na nových stimulačných opatreniach, aby kompenzovali negatívne hospodárske dopady nového koronavírusu. Jednou z možností je zníženie depozitnej úrokovej sadzby hlbšie do záporného pásma.

8:24 Známy americký herec Tom Hanks (63) a jeho manželka boli pozitívne testovaní na koronavírus, píše New York Times. Nakazil sa zrejme počas pobytu v Austrálii, kde sa chystá nakrúcať film o Elvisovi Presleym.

„Ahojte priatelia, Rita a ja sme v Austrálii. Cítili sme sa trochu unavení, akoby sme mali nádchu, a nejaké telesné bolesti... Aby sme postupovali správne, ako je teraz vo svete potrebné, nechali sme sa otestovať na koronavírus, a testy nám vyšli pozitívne,“ napísal T. Hanks v príspevku na Instagrame.

8:13 Ceny ropy klesli aj vo štvrtok, pričom cena Brentu skĺzla pod 34,50 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch zhoršilo vyhlásenie Svetovej zdravotníckej organizácie, že ochorenie COVID-19 spôsobené novým koronavírusom možno považovať za pandémiu, a následné rozhodnutie americkej vlády zakázať na mesiac vstup Európanov do USA. Ceny ropy navyše tlačia nadol aj kroky Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov výrazne zvýšiť produkciu od budúceho mesiaca.

Burza pádZdroj: TASR / AP

7:24 V prípade distribúcie respiračných rúšok má prvá vlna smerovať na kliniky infektológie, ďalej do nemocníc a ambulancií všeobecných lekárov tak, aby boli k dispozícii pre každého pacienta. Rúška by mali byť zároveň distribuované aj do zariadení pre seniorov, takisto pre príslušníkov polície a pomáhajúcich zložiek.

6:24 Americký prezident Donald Trump v stredu večer miestneho času oznámil, že USA zakážu od piatka na 30 dní na svoje územie vstup osobám prichádzajúcim z Európy, s výnimkou Británie. K takémuto opatreniu sa rozhodli USA pristúpiť v rámci boja proti šíreniu nového koronavírusu SARS-CoV-2.

„Aby sme sa vyvarovali príchodu nových prípadov (nákazy)... pozastavíme na nasledovných 30 dní všetky cesty z Európy do Spojených štátov. Tieto opatrenia začnú platiť v piatok o polnoci,“ povedal D. Trump podľa agentúry AFP v prejave k svojim spoluobčanom.