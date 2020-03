ONLINE: Pribudlo ďalších 10 nakazených, spolu ich je 54. Mimoriadne zasadá vláda

15.03.2020, 08:00 | TREND.sk | TASR

V sobotu pribudlo 12 nových prípadov nakazených osôb koronavírusom. V nedeľu doobeda ďalších 10. Dokopy je tak nakazených 54 osôb. Vláda sa v nedeľu popoludní o 14.30 hodine zíde na mimoriadnom rokovaní, môže prijať ešte obmedzujúcejšie opatrenia. Viaceré európske krajiny sprísňujú pravidlá verejného správania, aby zamedzili šíreniu koronavírusu.

Najdôležitejšie správy Slovensko eviduje 54 diagnostikovaných prípadov nákazy, pravdepodobne pribudnú ďalšie

Ministerstvo vnútra je pripravené ľudí dať aj do individuálnej karantény vo vlastných priestoroch

Od piatka platia ešte prísnejšie opatrenia na celoštátnej úrovni, nájdete ich v tomto článku

Zatvorené majú byť bary, lyžiarske strediská, wellness centrá, zábavné parky a aquaparky. Tiež sociálne a kultúrne zariadenia. Obmedzila sa prevádzka obchodných centier a to tak, že cez víkend možno nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu.

Na stránke ktopomozeslovensku.sk môžu ľudia prispievať na pomoc pre zdravotnícke zariadenia

Na hraniciach so všetkými susednými štátmi s výnimkou Poľskej republiky sú dočasné hraničné kontroly

V nedeľu zasadne mimoriadne vláda a možno rozhodne o prísnejších obmedzeniach

Neprehliadnite Krajčí: OĽaNO má vlastný akčný plán na zvládnutie koronavírusu

Budúca koalícia je vraj pripravená prevziať vládu v čase pandémie

Krajčí: OĽaNO má vlastný akčný plán na zvládnutie koronavírusu Koronavírus ničí (nielen) turizmus

Brandža má riešenia, ale aj volá o pomoc

Situáciu sledujeme online

11:24 Počet nakazených novým koronavírusom SARS-CoV-2 v Maďarsku stúpol v nedeľu ráno na 32, z nich deviati sú občania Iránu, jeden Brit a 22 Maďari.

11:17 Od pondelka 16. marca majú povolený vstup do vozidiel verejnej hromadnej dopravy v Banskej Bystrici len cestujúci, ktorí sa budú chrániť rúškom, prípadne šálom, šatkou alebo inou vhodnou alternatívou.

11:14 Premiér hovorí, že pripravovali 1,2 milióna v hotovosti, aby ich nakúpili od Ukrajiny. Nakoniec ich však vykúpil niekto z Nemecka, kto ponúkol vyššiu cenu.

11:12 Kúpele v Turčianskych Tepliciach v súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu preventívne do odvolania uzatvorili pre verejnosť. Prevádzkovateľ zároveň prijal zvýšené hygienické opatrenia a zatvorí prevádzku hotela Royal Palace.

11:11 Finančné problémy spôsobené pandémiou ochorenia COVID-19 si môžu slovenskí podnikatelia zmierniť odkladom termínu na podanie daňového priznania, a tým aj odkladom povinnosti uhradiť daň za rok 2019. Ďalšou možnosťou, ako ušetriť náklady, je požiadať daňový úrad o zníženie alebo úplné odpustenie daňových preddavkov. Pokiaľ podnikateľ pre chorobu alebo karanténu zmeškal termín na podanie daňových priznaní, hlásení či iných výkazov, môže požiadať o odpustenie zmeškania lehoty.

11:09 P. Pellegrini hovorí, že minister financií už pripravuje balík opatrení na podporu ekonomiky.

11:02 Premiér P. Pellegrini potvrdil ďalších 10 nových prípadov nakazených. Dokopy je už 54 prípadov. Vyhlásil to na TA3. Očakáva, že počet nakazených sa do konca víkendu ešte zvýši.

10:10 Približne 12-tisíc ochranných rúšok vyrobili slovenskí väzni od 5. marca do piatka 13. marca v siedmich slovenských väzeniach.

Aktuálne šije rúška 93 odsúdených a využívajú sa aj zákonné možnosti nadčasovej práce. Výroba sa realizuje v siedmich ústavoch, ktoré majú zriadené strediská šitia, a to v ústave Košice-Šaca, Banskej Bystrici-Kráľovej, Košiciach, Nitre-Chrenovej, Želiezovciach, Ružomberku a Dubnici nad Váhom,“ uviedla hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže Monika Kacvinská.

Väzni šijú rúškaZdroj: TASR

8:49 Prípadné nedohratie sezóny v zámorskej NHL z dôvodu pandémie koronavírusu bude hokejovú profiligu stáť stovky miliónov dolárov. Podľa Elliottea Friedmana zo stanice Sportsnet by mohla liga čeliť strate príjmov až vo výške 700 miliónov amerických dolárov, pričom sa už hovorilo aj o rovnej miliarde. Denník Toronto Sun odhaduje stratu príjmov na 500 miliónov dolárov. Vedenie NHL sa rozhodlo do odvolania prerušiť sezónu v čase, keď do konca základnej časti zostávalo odohrať 189 zápasov.

8:30 Počet ľudí v Česku nakazených novým typom koronavírusu vzrástol na 214. Oznámilo to v nedeľu ráno tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Testom bolo podrobených vyše štyri tisíc ľudí. Ako informoval spravodajský portál Novinky.cz, dve tretiny chorých sa infikovali v zahraničí, tretina v Českej republike.

8:12 Aké prísnejšie opatrenia by sa mohli zaviesť? Mohli by sa napríklad zatvoriť všetky krčmy a reštaurácie, obchody s výnimkou potravín, lekární, drogérií a predajní tlače.

„Vyhodnotíme účinnosť týchto opatrení a budeme zvažovať, či nebudeme musieť prijať ešte striktnejšie opatrenia, pretože sa javí, že len prísne a tvrdé opatrenia nám pomôžu zmierniť nárast ochorených,“ povedal P. Pellegrini v sobotu po kontrole na hraniciach.

7:57 Austrália v snahe spomaliť šírenie koronavírusu v nedeľu oznámila, že každý, kto príde zo zahraničia do krajiny, bude čeliť povinnej 14-dňovej izolácii. „Budeme si musieť zvyknúť na určité zmeny v spôsobe, akým žijeme naše životy,“ uviedol austrálsky premiér Scott Morrison.

7:19 Rakúsko sa zaviazalo poskytnúť vládnu pomoc vo výške štyri miliardy eur na riešenie ekonomických dopadov krízy spôsobenej koronavírusom.

6:59 Mesto Berlín v snahe zastaviť šírenie koronavírusu zakázalo všetky verejné a súkromné podujatia s účasťou viac ako 50 ľudí. Mestské úrady v hlavnom meste Nemecka zatvorili všetky kiná, divadlá, koncertné sály a športové zariadenia vrátane telocviční a fitnes centier, ako aj bary, krčmy, kasína a kluby, a to minimálne do 19. apríla.

6:42 Manželka španielskeho premiéra Pedra Sáncheza, Begona Gómezová, bola pozitívne testovaná na nový druh koronavírusu. Oznámenie úradu španielskeho premiéra prišlo iba niekoľko hodín po tom, ako španielska vláda v snahe spomaliť šírenie nového koronavírusu vyhlásila zákaz vychádzania pre obyvateľov s výnimkou chodenia do zamestnania alebo nakupovania základných zásob.