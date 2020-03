ONLINE: Slovensko má vyše 200 prípadov. Predstavili nové prísnejšie opatrenia

24.03.2020, 07:40 | TREND.sk | TASR

Globálny počet prípadov nákazy novým druhom koronavírusu prekročil 300-tisíc. Chorobe COVID-19, ktorú spôsobuje vírus SARS-CoV-2, podľahlo 12 974 ľudí. Vyliečilo sa viac ako 91-tisíc nakazených. Takmer miliarda ľudí na svete je v karanténe.

Situáciu sledujeme online

20:27 Česko eviduje 1394 ľudí nakazených novým koronavírusom, počas utorka pribudlo viac ako 100 infikovaných.

20:19 Hotel v nemeckých Alpách, ktorý údajne patrí thajskému kráľovi Mahá Vatčirálongkónovi, dostal od miestnych úradov povolenie na prevádzku. Ide tak pravdepodobne o jediný hotel v Nemecku, ktorý nebol uzatvorený v rámci opatrení na boj proti šíreniu nového koronavírusu SARS-CoV-2.

20:15 Vo Francúzsku podľahlo nákaze novým koronavírusom za posledných 24 hodín 240 ľudí, čím celkový počet mŕtvych stúpol na 1100.

20:10 Európska komisia spolupracuje s Gréckom v oblasti núdzového plánu pre prípad, že pandémia koronavírusu zasiahne preplnené tábory pre migrantov na gréckych ostrovoch.

19:59 V jednoznačne vymedzených situáciách má byť po novom umožnené ministrovi školstva rozhodnúť o termínoch rozhodujúcich pre organizáciu školského roka mimo limitov ustanovených zákonom o výchove a vzdelávaní. Vyplýva to z vládnej novely zákona, ktorú v utorok večer schválili poslanci Národnej rady

19:44 V Spojených štátoch zomrelo dosiaľ na nový koronavírus 600 ľudí a počet potvrdených prípadov tejto nákazy je aktuálne 49 768.

19:29 Maďarská vláda potrebuje v parlamente schváliť svoj návrh zákona o predĺžení stavu núdze, aby mohla včas zaviesť opatrenia na ochranu proti nákaze novým druhom koronavírusu.

19:12 Plynutie súkromnoprávnych lehôt v súvislosti s novým koronavírusom by sa mohlo prerušiť.

Upraviť by sa mohlo aj odvolávanie členov Súdnej rady SR. Národná rada v utorok posunula do druhého čítania vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v justícii. Opatrenie by umožnilo tiež sprístupnenie a využitie dát od mobilných operátorov na určovanie možných epicentier nákazy. O návrhu by mali zákonodarcovia definitívne rozhodnúť v stredu (25. 3.) o 11.00 hodine.

19:10 Rakúska vláda v súčasnosti pripravuje viacero štátnych fondov v celkovej hodnote 38 miliárd eur, ktoré majú v rôznych oblastiach hospodárstva pomôcť prekonať krízu spôsobenú šírením nového koronavírusu.

18:53 Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok telefonovala s českým prezidentom Milošom Zemanom a nemeckým prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom. Témou ich rozhovorov bola predovšetkým situácia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.

Hlava štátu o tom informovala na sociálnej sieti. „S prezidentom Zemanom sme si vymenili informácie o situácii na Slovensku a v Česku a zhodli sme sa, že pre našich obyvateľov je dôležité vidieť, že aj v týchto ťažkých časoch sa krajiny spájajú, aby jedna pomohla druhej,“ priblížila Z. Čaputová.

18:32 Počet potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 v Afrike vzrástol na 1788. Pandémia ochorenia COVID-19, ktorého pôvodcom je nový koronavírus, zasiahla medzičasom už 43 z celkového počtu 54 afrických krajín.

18:24 V Taliansku podľahlo nákaze spôsobenej novým koronavírusom za 24 hodín ďalších 743 ľudí.

18:12 Európska lieková agentúra (EMA) v utorok varovala spotrebiteľov, aby nekupovali na internete lieky, ktoré sú označené ako liek proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému novým koronavírusom. EMA upozornila, že môžu ľuďom vážne uškodiť.

17:55 Británia v utorok zaznamenala 8 077 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a 422 pacientov ochoreniu podľahlo.

17:50 Šíriaci sa nový koronavírus ovplyvňuje aj darovanie krvi. Nemocnica v Levoči ju potrebuje vo zvýšenej miere a lekári preto vyzývajú ľudí, aby pomohli.

17:47 Spoločnosť The Walt Disney Company spustila v utorok v siedmich európskych krajinách svoju streamovaciu službu Disney+. Pre vysoký dopyt však rozhodla dočasne obmedziť šírku prenosového pásma a tým aj znížiť kvalitu ponúkaných videí. Predísť tak chce preťaženiu internetu, ktorý vďaka pandémii koronavírusu a karanténnym obmedzeniam v Európe zažíva obrovský nápor.

17:45 Banskobystrický samosprávny kraj spustil od utorka donášku potravín pre seniorov, zatiaľ pilotne pre okresy Brezno a Banská Bystrica. Seniori a ľudia, ktorí patria k rizikovým skupinám ohrozeným ochorením COVID-19, môžu telefonovať na bezplatné číslo 0800 221 235, v pracovné dni od 8.00 do 15.00, a objednať si domov donášku potravín. Kraj ju zabezpečí spolu s dobrovoľníkmi na druhý pracovný deň.

17:42 Do projektu Pomôž nemocnici sa výrobou časti ochranných štítov pre zdravotníkov zapojila aj Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA). Na 3D tlačiarňach ich vyrobili vďaka Katedre technickej kybernetiky Fakulty riadenia a informatiky UNIZA a Strojníckej fakulte UNIZA.

17:30 Na Slovensku je opatreniami prijatými proti šíreniu ochorenia COVID-19 priamo ohrozených 15 660 firiem s celkovým ročným obratom 8,771 miliardy eur. Vzhľadom na výšku tržieb v jednotlivých sektoroch ekonomiky budú najväčšie škody evidovať herne, stávkové kancelárie, firmy podnikajúce v doprave, cestovné kancelárie, hotely a pohostinstvá. Vyplýva to z analýzy, ktorú v utorok zverejnila spoločnosť FinStat.

17:15 Na letisku v Keni zmizlo šesť miliónov respirátorov, ktoré si objednalo Nemecko a boli určené pre tamojších zdravotníkov v boji proti pandémii nového koronavírusu. Ochranné respirátory typu FFP2 zakrývajúce ústa a nos, ktoré odfiltrujú viac ako 90 percent mikročastíc, objednali nemecké colné úrady.

17:02 Ruský prezident Vladimir Putin navštívil v utorok moskovskú nemocnicu pre pacientov nakazených novým koronavírusom, pričom mal oblečený ochranný odev. Po stretnutí s hlavným lekárom nemocnice si Putin obliekol žltý ochranný odev, nasadil ochrannú masku a vošiel do nemocničnej časti, kde liečia pacientov s touto nákazou.

Vladimír PutinZdroj: TASR / AP

16:45 Po potvrdení vírusu u väzňa v Bratislave je v karanténe cez sto odsúdených.

16:28 Ochoreniu COVID-19 podľahol v Taliansku aj 72-ročný kňaz Giuseppe Berardelli, ktorý v nemocnici daroval svoj respirátor mladšiemu pacientovi nakazenému koronavírusom. G. Berardelli je jedným spomedzi najmenej 50 kňazov, ktorí ochoreniu COVID-19 v Taliansku podľahli. Zomrel v nemocnici v mestečku Lovere ležiacom v provincii Bergamo na severe Talianska, ktorej rovnomenná metropola patrí v rámci krajiny k najzasiahnutejším.

16:10 Poslanec parlamentu Alojz Baránik (SaS) nemá potvrdené ochorenie COVID-19 ani neprejavuje príznaky tohto ochorenia. Informoval o tom predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) po zasadnutí poslaneckého grémia. B. Kollár ho zvolal krátko po otvorení tretej schôdze NR SR na základe požiadavky poslanca Ľubomíra Vážneho (Smer-SD), ktorý mal podozrenie, že A. Baránik môže toto ochorenie mať.

15:54 Počet ľudí, ktorí sa v Holandsku nakazili novým koronavírusom, stúpol za uplynulých 24 hodín o 811 na 5 560. Za toto obdobie pribudlo 63 ďalších úmrtí na koronavírus, čím ich celkový počet dosiahol 276.

15:20 Aerolínie zvýšili odhady týkajúce sa strát, ktoré im spôsobí pandémia nového koronavírusu. Aerolínie po celom svete vyzvali vlády, aby urýchlili balíky pomoci pre leteckú dopravu, keď zdvojnásobili svoj odhad straty tržieb v tomto roku v súvislosti s koronakrízou na 250 miliárd dolárov.

Novým epicentrom pandémie by sa mohli stať Spojené štáty, tvrdí hovorkyňa Svetovej zdravotníckej organizácie Margaret Harrisová. Za uplynulých 24 hodín bolo až 85 percent nových prípadov nákazy registrovaných v Európe a USA. Štyridsať percent z nich sa vyskytlo v Spojených štátoch.

15:18 Rumunský prezident Klaus Iohannis oznámil, že v jeho krajine začne od stredy 25. marca platiť prísne obmedzenie pohybu ľudí, aby sa spomalilo šírenie nového druhu koronavírusu. Rozmiestnená bude armáda, ktorá bude pomáhať kontrolovať dodržiavanie tohto nariadenia

Bánovský výrobca obuvi preruší od stredy 25. marca na dva týždne výrobu. Spoločnosť Gabor tak reaguje na situáciu v súvislosti so šírením nového koronavírusu.

14:34 Počet potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom v Európe prekročil 200-tisíc. Viac než polovicu z celkového počtu predstavujú prípady v Taliansku (63 927) a Španielsku (39 673).

14:01 Egypt v utorok oznámil, že zavedie nočný zákaz vychádzania v snahe spomaliť šírenie nového koronavírusu.

13:36 Úrad podpredsedníčky vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) vypracuje legislatívny právny rámec na to, aby úradu boli k dispozícii mobilné lokalizačné dáta na identifikáciu ľudí, ktorí sú nakazení novým koronavírusom, aj ľudí, ktorí potenciálne môžu byť nakazení, informovala vicepremiérka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová. Toto opatrenie má byť len dočasné a informácie budú prístupné len Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Úprava legislatívy bude predložená v skrátenom legislatívnom konaní.

13:14 Na Slovensko dorazilo 2,5 milióna rúšok, 50-tisíc testerov, 20-tisíc kusov ochranného oblečenia a 25-tisíc okuliarov, informuje polícia na svojom Facebooku.

13:02 Slovenský manželský pár a jeho dve deti sú prvými osobami v rakúskej spolkovej krajine Burgenland, ktoré sa uzdravili po nakazení novým druhom koronavírusu. Táto rodina bola zároveň prvým potvrdeným prípadom výskytu nového koronavírusu na území Burgenlandu.

12:59 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 vyzýva slovenských občanov, aby rešpektovali platné cestovné odporúčanie rezortu diplomacie a necestovali do žiadnej krajiny sveta

12:45 Vyučovanie na školách bude prerušené až do odvolania. Dôvodom sú opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu, informoval minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling. Písomné maturity sa v tomto školskom roku neuskutočnia.

12:11 Počet prípadov úmrtia na nákazu stúpol za 24 hodín v Španielsku o 514 a dosiahol 2 696.

Islandské ministerstvo zdravotníctva potvrdilo v utorok smrť ženy v dôsledku koronavírusu. Ide o prvé úmrtie spôsobené novým druhom koronavírusu v krajine.

11:40 Britské supermarkety začali obmedzovať počet zákazníkov v obchodoch, aby zabezpečili dodržanie odstupu ľudí počas pandémie nového koronavírusu.

Počet potvrdených prípadov v Rakúsku stúpol do utorkového rána na 4 486, celkove 25 ľudí dosiaľ v dôsledku tejto nákazy zomrelo. Pomerný prírastok v počte prípadov za 24 hodín sa v posledných dňoch opäť zvyšuje.

11:38 V Českej republike zomrel druhý pacient nakazený novým typom koronavírusu. Ide o muža narodeného v roku 1975, ktorý bol hospitalizovaný v nemocnici v meste Havířov a trpel pokročilým nádorovým ochorením. Koronavírus jeho stav zhoršil.

Zdroj: TASR / AP

11:22 Ministerstvo obrany SR v rámci svojho rezortu zaznamenalo dva prípady nakazenia ochorením COVID-19. Ide o profesionálneho vojaka, ktorý pracuje na ministerstve obrany v Bratislave, a civilného zamestnanca z vrtuľníkového krídla v Prešove. V oboch prípadoch je známy pôvod ich nákazy. V súčasnosti sú obaja v domácej karanténe, ich stav si nevyžaduje hospitalizáciu.

11:20 Vo Francúzsku od utorka platí stav zdravotnej núdze. Mal by trvať dva mesiace, ale jeho platnosť môže byť predĺžená i skrátená, v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie. Nový núdzový režim stanovuje opatrenia obmedzujúce Francúzom voľnosť pohybu, zhromažďovanie i podnikanie vo sfére obchodu.

10:39 Počet nakazených novým druhom koronavírusu stúpol v Maďarsku v utorok oproti predošlému dňu o 12 percent. Laboratórnym testom podrobili doposiaľ 6 613 ľudí, z ktorých infekciu koronavírusom SARS-CoV-2 potvrdili v 187 prípadoch.

10:36 Vláda nakúpi v najbližších hodinách 200-tisíc testov na ochorenie COVID-19. Nepôjde však o rýchlotesty. Policajti i vojaci budú prítomní v tých zdravotných zariadeniach, kde vznikajú problémy. Štát pred každou nemocnicou, kde sa realizujú odbery, zriadi odberné miesta, kde môže prísť pacient autom. Priamo odtiaľ mu spravia zdravotníci stery.

10:18 Potraviny, drogérie, trafiky či obchody s predajom krmív pre zvieratá budú vždy v nedeľu zatvorené. Pôjde o sanitárny deň a deň, keď si majú oddýchnuť zamestnanci. Pre seniorov nad 65 rokov sa zároveň určia špeciálne otváracie hodiny v obchodoch, a to od 9.00 do 12.00.

Igor MatovičZdroj: TASR

Nosiť ochranné rúška, ktoré zakrývajú nos a ústa, mimo svojho domu či bytu bude povinnosťou. Ľudia, ktorí sa dostanú do radu, budú musieť dodržiavať dvojmetrový rozostup. Od konca marca sa bude pri vstupe do nemocníc, obchodov či iných miest, kde sa hromadia ľudia, merať ľuďom telesná teplota.

Na Slovensku by mali byť tri nemocnice vyčlenené na liečbu ochorenia COVID-19 spôsobenej novým koronavírusom. Ministerstvo zdravotníctva má pripraviť reprofilizáciu nemocníc tak, aby bola jedna na západe, východe a strede krajiny. V ostatných nemocniciach majú byť samostatné pavilóny.

Vláda SR a Úrad verejného zdravotníctva SR vyzvali dôchodcov, aby pre riziko ochorenia COVID-19 vychádzali zo svojho domu či bytu len v nevyhnutých prípadoch. Štát seniorom odporúča, aby radšej požiadali o pomoc iných, eliminovali sociálny kontakt s druhými ľuďmi, a to aj s rodinnými príslušníkmi.

10:10 V Českej republike potvrdili k utorkovému ránu 1 289 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu. V pondelok pribudlo 126 nových prípadov.

V Poľsku zaznamenali 17 ďalších potvrdených prípadov nového druhu koronavírusu, celkovo je tak v krajine nakazených 766 ľudí.

10:08 Bezplatné cestovanie vlakmi pre študentov bude zrušené, a to počas uzavretia škôl. Študenti podľa I. Matoviča majú byť v súčasnej situácii doma, nie cestovať bezplatne vlakmi na výlety.

9:32 Na Slovensku pribudlo počas pondelka 19 nových prípadov nákazy novým koronavírusom, celkový počet evidovaných prípadov ochorenia COVID-19 teda stúpol na 204, oznámil hlavný hygienik Ján Mikas.

9:09 Saudská Arábia nariadila obmedzenie pohybu a Spojené arabské emiráty od stredy zrušia dopravné lety. Tieto opatrenia prichádzajú po náraste počtu prípadov nakazení koronavírusom.

9:01 Záchranári v rakúskej spolkovej krajine Tirolsko museli v pondelok pomáhať mladej Češke, ktorá sa dostala do problémov počas horskej túry. Tú podnikla i napriek tomu, že mala zostať v karanténe v miestnom stredisku Ischgl, kde pracovala ako chyžná.

Ďalších 76 prípadov nakazenia novým koronavírusom zaznamenali v Južnej Kórei, čím doterajší počet infikovaných v tejto krajine stúpol na 9 037.

8:12 Laboratórne vyšetrenie vzoriek na nový koronavírus v Trenčianskom samosprávnom kraji budú robiť v mikrobiologickom laboratóriu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne. Po validácii vzoriek plánujú od stredy vyšetriť postupne približne sto vzoriek denne.

8:10 Vláda SR odvolala na návrh ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) z funkcie predsedu Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Kajetána Kičuru. Dôvodom boli pochybenia pri obstarávaní zdravotníckeho materiálu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.

8:05 Preťažení zamestnanci, zmena nákupného správania spotrebiteľov aj ochrana tých najzraniteľnejších skupín. Potravinové reťazce v čase šírenia sa nového koronavírusu aj kvôli týmto dôvodom pristupujú k úprave otváracích hodín. Pozrite sa, kde a kedy nakúpite.

8:00 Kuba v snahe chrániť sa pred šírením nového druhu koronavírusu uzatvorí od utorka svoje hranice a umiestni do karantény zahraničných turistov. Vyhlásil to v pondelok kubánsky premiér Manuel Marrero. Ide o opatrenie, ktoré odstaví jeden z mála zdrojov príjmov tohto komunistického štátu.

7:46 Nemocnice v nemeckej spolkovej krajine Sasko prijmú najmenej šesť pacientov s koronavírusom z Talianska, ktorým ich vlasť nedokáže poskytnúť liečbu.