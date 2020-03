ONLINE: Na Slovensku platí mimoriadna situácia. USA zakázali vstup ľuďom z EÚ

12.03.2020, 08:00 | TREND.sk | © 2020 News and Media Holding

Na celom Slovensku začala platiť mimoriadna situácia. Vyhlásila ju vláda SR v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu. Zároveň už od utorka platí zákaz organizovania hromadných športových, kultúrnych a spoločenských podujatí. Pre ľudí, ktorí sa vracajú z Talianska, Číny, Južnej Kórey a Iránu na Slovensko, platí pre ochorenie COVID-19 povinná domáca izolácia. Za porušenie karantény hrozia pokuty až do výšky 1650 eur.

Dôležitý súhrn správ o koronavíruse na Slovensku

Štát môže vynútiť plnenie dodávok od konkrétnych firiem. Tie by mali byť povinné dodať tovar, ak ho majú

Doposiaľ bolo potvrdených 10 prípadov nakazených osôb

Od utorka (10. 3.) platí zákaz organizovania hromadných športových, kultúrnych a spoločenských podujatí

Za porušenie karantény hrozia pokuty až do výšky 1650 eur

8:53 Predaj áut v Číne klesol vo februári o rekordných takmer 80 %

V Číne sa predalo vo februári 310-tisíc vozidiel, čo oproti rovnakému mesiacu minulého roka znamená pokles o 79,1 percent. Dôvodom je epidémia nového koronavírusu, ktorý sa koncom minulého roka začal šíriť zo stredočínskeho mesta Wu-chan.

8:38 Po celom Taliansku sa zatvoria obchody a bary

Talianska vláda ďalej sprísňuje opatrenia v snahe zabrzdiť epidémiu. Premiér Giuseppe Conte dnes oznámil, že v celej krajine sa uzavrú všetky obchody okrem potravinárskych a lekární. Dočasne sa zatvoria aj všetky bary, reštaurácie a kaderníctva, firmy majú nariadené zastaviť prevádzku všetkých oddelení, ktoré nie sú kľúčové pre výrobu. Oznámenie prišlo na konci dňa, keď Taliansko zaznamenalo rekordný nárast úmrtí v súvislosti s koronavírusom.

8:30 ECB by mohla prikročiť k novým stimulom

Európska centrálna banka (ECB) dnes bude rokovať o svojej menovej politike. Podľa analytikov by sa jej predstavitelia mohli dohodnúť na nových stimulačných opatreniach, aby kompenzovali negatívne hospodárske dopady nového koronavírusu. Jednou z možností je zníženie depozitnej úrokovej sadzby hlbšie do záporného pásma.

8:24 Nakazený je aj známy herec Tom Hanks

Známy americký herec Tom Hanks (63) a jeho manželka boli pozitívne testovaní na koronavírus, píše New York Times. Nakazil sa zrejme počas pobytu v Austrálii, kde sa chystá nakrúcať film o Elvisovi Presleym.

„Ahojte priatelia, Rita a ja sme v Austrálii. Cítili sme sa trochu unavení, akoby sme mali nádchu, a nejaké telesné bolesti... Aby sme postupovali správne, ako je teraz vo svete potrebné, nechali sme sa otestovať na koronavírus, a testy nám vyšli pozitívne,“ napísal T. Hanks v príspevku na Instagrame.

8:13 Ceny ropy pokračujú v poklese

Ceny ropy klesli aj vo štvrtok, pričom cena Brentu skĺzla pod 34,50 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch zhoršilo vyhlásenie Svetovej zdravotníckej organizácie, že ochorenie COVID-19 spôsobené novým koronavírusom možno považovať za pandémiu, a následné rozhodnutie americkej vlády zakázať na mesiac vstup Európanov do USA. Ceny ropy navyše tlačia nadol aj kroky Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov výrazne zvýšiť produkciu od budúceho mesiaca.

7:24 Rúška najprv pre nemocnice

V prípade distribúcie respiračných rúšok má prvá vlna smerovať na kliniky infektológie, ďalej do nemocníc a ambulancií všeobecných lekárov tak, aby boli k dispozícii pre každého pacienta. Rúška by mali byť zároveň distribuované aj do zariadení pre seniorov, takisto pre príslušníkov polície a pomáhajúcich zložiek.

7:12 Oravské múzeum ruší všetky podujatia, hrad aj železnicu zatvorilo

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne ruší všetky podujatia s hromadným výskytom návštevníkov. Do odvolania zatvára Oravský hrad, Oravskú lesnú železnicu, Bibliotéku Čaplovičiany aj Florinov dom. Dôvodom je aktuálna situácia na Slovensku v súvislosti s potenciálnou nákazou novým koronavírusom.

7:00 Platí mimoriadna situácia

6:24 USA od piatka na 30 dní nevpustia na svoje územie Európanov

Americký prezident Donald Trump v stredu večer miestneho času oznámil, že USA zakážu od piatka na 30 dní na svoje územie vstup osobám prichádzajúcim z Európy, s výnimkou Británie. K takémuto opatreniu sa rozhodli USA pristúpiť v rámci boja proti šíreniu nového koronavírusu SARS-CoV-2.

„Aby sme sa vyvarovali príchodu nových prípadov (nákazy)... pozastavíme na nasledovných 30 dní všetky cesty z Európy do Spojených štátov. Tieto opatrenia začnú platiť v piatok o polnoci,“ povedal D. Trump podľa agentúry AFP v prejave k svojim spoluobčanom.