ONLINE: Na Slovensku potvrdili ďalšie tri prípady nákazy koronavírusom

11.03.2020, 07:58 | TREND

Novým koronavírusom sa nakazila štátna tajomníčka britského ministerstva zdravotníctva Nadine Dorriesová, ktorá je súčasne poslankyňou britského parlamentu. Podrobnejšie informácie si prečítajte v našom online.

Najdôležitejšie informácie: v SR stále platí zákaz hromadných akcií, úrady zrušili stovky podujatí

hygienici potvrdili 3 nové prípady

počet obetí a nakazených sa zatiaľ výraznejšie nerozšírili, hygienici testujú ďalšie vzorky

v Číne pribúda minimum nakazených, viacerým ľuďom sa darí vyliečiť

celková bilancia epidémie v Číne sa tak vyšplhala na 80 778 infikovaných a 3158 úmrtí.

15:28 Bratislavská mestská organizácia Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) pristupuje taktiež v súvislosti s novým koronavírusom k viacerým mimoriadnym opatreniam. Začínajú platiť od stredy, respektíve štvrtka (12. 3.). Opatrenia sa však netýkajú pravidelného odvozu komunálneho odpadu, táto služba bude naďalej zabezpečená bez zmien.

14:40 Vláda by v stredu po medzirezortnej porade s odborníkmi mala v súvislosti s výskytom nového koronavírusu vyhlásiť mimoriadnu situáciu na celom území SR. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol premiér P. Pellegrini s tým, že mimoriadna situácia nebude znamenať obmedzenie osobnej slobody a pohybu ľudí, má však pomôcť zabezpečiť štátu potrebné materiálne zásoby.

14:25 Z trojice nových nakazených koronavírusom sú dve ženy a jeden muž, ktorí boli v kontakte s nakazenou rodinou v Kitsee, informoval premiér P. Pellegrini.

13:53 Nemecko zaznamenalo v stredu úmrtie ďalšieho človeka nakazeného novým koronavírusom, čo predstavuje už tretí známy smrteľný prípad v tejto krajine. Išlo o pacienta hospitalizovaného v okrese Heinsberg spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko.

13:20 Vzhľadom na bezpečnostné opatrenia prijímané príslušnými orgánmi na Slovensku s cieľom obmedziť šírenie koronavírusu sa Islamská nadácia na Slovensku rozhodla do odvolania pozastaviť konanie spoločných piatkových modlitieb v centre Córdoba v Bratislave.

13:12 Najvyššia hokejová súťaž na Slovensku sa v sezóne 2019/20 nedohrá. Zástupcovia klubov Tipsport Ligy na svojom stredajšom zasadnutí vo Zvolene rozhodli o jej predčasnom ukončení.

12:45 Slovensko má podľa RTVS 3 nové prípady nákazy koronavírusom.

12:48 Na štvrtkovom ústrednom krízovom štábe sa bude zvažovať aj nariadenie zatvoriť všetky školy a školské zariadenia na 14 dní. Pred rokovaním vlády o tom informoval predseda vlády P. Pellegrini v súvislosti s opatreniami proti šíreniu nákazy novým koronavírusom.

Premiér tiež avizoval, že na rokovaní vlády pravdepodobne rozhodnú o odporúčaní mestám a obciam, aby sa mestské polície sústredili na kontrolu verejných priestranstiev a upozorňovali ľudí, najmä deti a študentov, aby opustili obchodné domy a nestretávali sa napríklad v parkoch.

12:47 Vláda ešte nevie, do akej miery bude potrebné robiť pre firmy a podnikateľov kompenzačné opatrenia súvisiace so škodami spôsobenými novým koronavírusom. Uviedol to pred stredajším rokovaním vládneho kabinetu minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD).

12:05 Slovensko má dostatočné zásoby potravín. Informovala o tom pred stredajším rokovaním vládneho kabinetu ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (SNS) na margo paniky súvisiacej s koronavírusom.

11:26 P. Pellegrini tvrdí, že je sklamaný z postupu pravoslávnej cirkvi. „Mením názor na celú prevoslávnu cirkev na Slovensku,“ povedal dosluhujúci premiér. Podľa neho je nezodpovedné piť z jedného kalicha a bozkávať ikony.

11:24 Piloti F1 Daniel Ricciardo a Esteban Ocon sa z preventívnych dôvodov súvisiacich s hrozbou nákazy novým koronavírusom nezúčastnili na tlačovej konferencii stajne Renault pred Veľkou cenou Austrálie v Melbourne. Obaja jazdci mali pôvodne novinárom predstaviť monopost na novú sezónu 2020, no funkcionári ich na poslednú chvíľu stiahli.

11:17 Premiér SR Peter Pellegrini vyzýva influencerov a youtuberov, aby prestali bagatelizovať situáciu okolo nákazy koronavírusu. Podľa jeho slov zosmiešňujú opatrenia štátu a obavy ľudí zo šíriacej sa nákazy, podľa neho by sa mali nad sebou zamyslieť a chovať sa zodpovedne.

11:11 Počet potvrdených nakazených novým koronavírusom v Maďarsku stúpol na 13. Nový prípad infekcie diagnostikovali u ženy, ktorá bola treťou kontaktnou osobou koronavírusom nakazeného Brita žijúceho v Debrecíne, ktorý často cestoval do Milána. Pacientka je už dlhší čas v karanténe v budapeštianskej Nemocnici sv. Ladislava.

11:10 Peking zaviedol v stredu z dôvodu šírenia koronavírusu dvojtýždňovú karanténu pre všetkých ľudí prichádzajúcich do metropoly Číny zo zahraničia.

11:07 Krízový štáb v Maďarsku odporučil vláde nariadiť stav núdze pre hrozbu šírenia nového koronavírusu. V stredu to oznámil minister riadiaci úrad vlády Gergely Gulyás, ktorý povedal, že kabinet návrh prerokuje v stredu dopoludnia.

Vláda bude musieť zvážiť, či uzatvorí hranice pre ľudí prichádzajúcich z Talianska, pričom občania Maďarska by mohli vstúpiť na územie krajiny, ale automaticky by museli ísť do karantény.

Podľa G. Gulyása krízový štáb tiež navrhol, aby kabinet zakázal podujatia vo vnútorných priestoroch s návštevnosťou nad 100 ľudí.

11:05 Poslanec Claudio Pedrazzini sa stal prvým členom talianskeho parlamentu, u ktorého testy potvrdili nakazenie novým druhom koronavírusu.

Pedrazziniho z provincie Lodi v Lombardsku, ktorá je ohniskom koronavírusovej epidémie v Taliansku, umiestnili do karantény. Podľa vlastných slov „sa má dobre“ a trpí len „miernou horúčkou“.

10:21 Niektoré firmy v stredočínskom meste Wu-chan, kde sa koncom minulého roka objavila nákaza novým koronavírusom, sa budú môcť vrátiť do práce. V stredu o tom informovali predstavitelia provincie Chu-pej, kde sa mesto nachádza.

Rozhodnutie je ďalším znakom, že čínske úrady sú si isté, že mesto v karanténe víťazí v boji proti epidémii, napísala tlačová agentúra AFP

Krok provinčnej správy prišiel deň po tom, čo čínsky prezident Si Ťin-pching prvýkrát navštívil provinčnú metropolu Wu-chan odvtedy, čo ju koncom januára uzavreli.

10:15 Pre koronavírus turisti nemôžu navštevovať viedenský Dóm sv. Štefana. Turistické prehliadky v utorok pozastavili až do odvolania v súlade s nariadením rakúskej vlády, ktoré v súvislosti so šírením nového koronavírusu zakazuje zhromaždenia v uzavretých priestoroch s účasťou viac ako 100 osôb.

9:45 Belgické ministerstvo zdravotníctva oznámilo v stredu prvé úmrtie v krajine v dôsledku nového koronavírusu. Podľa vyhlásenia ide o 90-ročného pacienta.

9:09 Zatvorenie nemeckých hraníc nepomôže zastaviť šírenie nového koronavírusu, vyhlásil v stredu nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn. Odmietol nasledovať príklad susedného Rakúska, ktoré zakázalo vstup do krajiny návštevníkom prichádzajúcim z Talianska. Nemecká stratégia spočíva v spomalení šírenia vírusu a minimalizácii zaťaženia zdravotníckeho systému.

8:55: Britská centrálna banka nečakane znížila hlavnú úrokovú sadzbu o 50 bázických bodov s cieľom podporiť ekonomiku zápasiacu s dôsledkami rýchlo sa šíriaceho nového koronavírusu. Hlavná úroková sadzba sa tak po zásahu Bank of England (BoE) dostala na 0,25 percenta.

8:20 V Poľsku by mali v nedeľu zvýšiť počet omší tak, aby sa na každej mohol zúčastnil menší počet veriacich. Opatrenie súvisí s novým nariadením vlády s cieľom zastaviť šírenie koronavírusu v krajine.

8:17 Základné školy, materské školy a detské jasle v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Považská Bystrica budú od štvrtka do pondelka (vrátane) zatvorené. Rozhodol o tom na svojom zasadnutí krízový štáb mesta.

8:12 Počet potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom v Spojených štátoch dosiahol 1000. Počet pacientov, u ktorých zistili prítomnosť vírusu, sa tak od nedele zdvojnásobil.

8:06 Stredajší zápas 28. kola anglickej futbalovej Premier League medzi Manchestrom City a Arsenalom Londýn z preventívnych dôvodov odložili. Dôvodom je karanténa, ktorú uvalili na londýnsky klub. Jeho hráči musia byť v 14-dňovej izolácii po tom, čo prišli do kontaktu s majiteľom Olympiakosu Pireus Evangelosom Marinakisom, ktorého pozitívne testovali na nový koronavírus.

8:01 Čína v stredu potvrdila 24 nových prípadov nákazy novým typom koronavírusu a 22 úmrtí. Nové údaje potvrdzujú klesajúci počet infekcií v Číne, kde sa epidémia vlani v decembri začala. V krajine sa uzdravili už zhruba tri štvrtiny infikovaných pacientov.

7:55 Panama v utorok potvrdila prvé úmrtie pacienta infikovaného novým koronavírusom. Zároveň ide o prvé úmrtie v rámci krajín Strednej Ameriky.

7:49 Počet ľudí infikovaných koronavírusom SARS-CoV-2 sa v Českej republike v utorok zvýšil na 63. V priebehu utorka sa potvrdený počet nakazených zvýšil o 25, čo je doposiaľ najvyšší nárast prípadov zaznamenaný v krajine za jeden deň. Prvé tri prípady boli potvrdené v Olomouckom kraji a po jednom prvom prípade aj na Vysočine a v Pardubickom kraji.

7:26 Novým koronavírusom sa nakazila štátna tajomníčka britského ministerstva zdravotníctva Nadine Dorriesová, ktorá je súčasne poslankyňou britského parlamentu. Ide o vôbec prvého britského poslanca infikovaného koronavírusom. Zodpovedné úrady sa momentálne snažia identifikovať všetky osoby, ktoré s ňou prišli do kontaktu. Politička (62) ochorela deň po recepcii organizovanej britským premiérom Borisom Johnsonom.