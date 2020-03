ONLINE: Na Slovensku pribudlo sedem prípadov. V Nemecku ide do karantény Merkelová

22.03.2020, 08:00 | TASR | TREND.sk

Globálny počet prípadov nákazy novým druhom koronavírusu prekročil 300-tisíc. Chorobe COVID-19, ktorú spôsobuje vírus SARS-CoV-2, podľahlo 12 974 ľudí. Vyliečilo sa viac ako 91-tisíc nakazených. Takmer miliarda ľudí na svete je v karanténe.

20:10 Republikán Rand Paul sa stal prvým americkým senátorom, u ktorého potvrdili nákazu novým koronavírusom. Senátor to oznámil v nedeľu prostredníctvom svojho twitterového účtu, informovala televízia CNN.

19:30 Na gynekologicko-pôrodníckej klinike Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) v bratislavskom Ružinove ordinoval gynekológ nakazený novým koronavírusom. Na brífingu v nedeľu večer to potvrdil minister zdravotníctva Marek Krajčí.

18:54 Nemecká kancelárka Angela Merkelová ide okamžite do domácej karantény. Rozhodla sa tak po tom, ako bola informovaná, že lekár, ktorý ju v piatok očkoval proti pneumokokovej infekcii, má teraz pozitívny test na koronavírus. Oznámil to v nedeľu hovorca nemeckej vlády Steffen Seibert.

18:49 Premiér oznámil, že vláda odvolá Kajetána Kičuru z funkcie šéfa Správy štátnych hmotných rezerv.

18:47 V ružinovskej Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB) prijali prísne epidemiologické opatrenia na gynekologicko-pôrodníckej klinike. Pohyboval sa tam lekár, ktorému potvrdili nakazenie novým koronavírusom. Zákroky presunuli. V nedeľu večer o tom informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). Dodal, že na klinike pracovali aj dvaja lekári, ktorí sa vrátili z lyžovačky v Taliansku, mali príznaky ochorenia COVID-19 a bez ochranných pomôcok ďalej pracovali. Aktuálne sa čaká na výsledky ich testov.

18:35 Na Slovensku pribudlo v nedeľu sedem nových prípadov nákazy novým koronavírusom, celkový počet evidovaných prípadov ochorenia COVID-19 teda stúpol na 185. Na nedeľňajšom tlačovom brífingu to oznámil minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) s tým, že doteraz celkovo 3 304 vyšetrených má negatívny nález.

18:20 Španielsky operný spevák Plácido Domingo v nedeľu oznámil, že je nakazený novým koronavírusom. Sedemdesiatdeväťročný Domingo je v domácej izolácii spolu so svojou rodinou.

18:13 Každoročná finančná zbierka Deň narcisov na pomoc onkologickým pacientom sa tento rok odkladá na neurčito. Liga proti rakovine (LPR), ktorá zbierku organizuje, tak rozhodla z dôvodu aktuálnej situácie spôsobenej šírením nového koronavírusu. Deň narcisov sa mal tento rok konať 16. apríla.

17:43 Počet potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom vo Švajčiarsku naďalej rýchlo rastie a za uplynulých 24 hodín ich pribudlo 901.

17:15 V bratislavskej nemocnici v Ružinove počas uplynulého týždňa ordinoval gynekológ, ktorý je nakazený novým koronavírusom, informuje RTVS. Podľa portálu čas.sk uzavreli oddelenie gynekológie.

16:50 Dubajská letecká spoločnosť Emirates v nedeľu oznámila, že od stredy (25. 3.) zastaví všetky lety v oblasti osobnej dopravy. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu.

16:30 Mistrík o boji s nákazou: Jednou epidémiou to zrejme neskončí.

16:09 V Nemecku sa celoplošne a podľa jednotných pravidiel sprísnia pravidlá pre pohyb občanov na verejných priestranstvách. Podľa informácií agentúry DPA sa na tom v nedeľu dohodla kancelárka Angela Merkelová počas telekonferencie s premiérmi všetkých spolkových krajín. Občania sa budú môcť pohybovať v maximálne dvojšlenných skupinách. Výnimku budú mať rodiny a osoby žijúce v spoločnej domácnosti.

15:30 Spoločnosť Alpha medical má aktuálne k dispozícii necelých 2 000 kompletných setov na testovanie prítomnosti nového koronavírusu najpresnejšou metódou PCR. Väčšia časť kapacity vie byť okamžite k dispozícii štátu, časť sa môže využiť pre preventívne testovanie. Kapacity sú priebežne dopĺňané, píše sa v tlačovej správe spoločnosti.

Alpha medical vie vo svojich laboratóriách aktuálne otestovať viac ako 100 vzoriek denne, pričom kapacita sa plánuje navýšiť na približne 350 testov denne. „Aktuálne máme pripravené dve laboratória a dostatok personálu. Ďalšie laboratórium chystáme,“ prezradil generálny riaditeľ Alpha medical Peter Lednický. „Mám dobrú správu aj pre pána ministra Krajčiho a pre celé Slovensko, že máme aj potrebné materiálne vybavenie a zabezpečujeme ďalšiu dodávku,“ dodal P. Lednický.

15:00 Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) si vie predstaviť že by sa na Slovensku mohli otvoriť niektoré obchodné prevádzky, muselo by to však byť za prísnych podmienok a po prijatí ďalších opatrení proti šíreniu nového koronavírusu.

14:40 Podľa premiéra I. Matoviča zanechala vláda prázdny sklad. Kvôli kampani si krízu nevšímali, tvrdí.

14:01 Prvým katolíckym kňazom na Slovensku, ktorý mal pozitívny test na nový koronavírus, je 54-ročný salezián z rehoľnej komunity v Poprade-Veľkej. Následkom toho je v súčasnosti v karanténe celá popradská saleziánska komunita. Informovala o tom tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska.

13:20 Nemecká kancelárka Angela Merkelová bude prostredníctvom telekonferencie rokovať s premiérmi všetkých spolkových krajín o zavedení celoplošného sprísnenia pohybu občanov na verejných priestranstvách podľa jednotných pravidiel. Niektoré spolkové krajiny, konkrétne Bavorsko a Sársko, takéto opatrenia už zaviedli. Občania podľa polície tieto obmedzenia v prevažnej miere dodržiavajú.

12:40 V Španielsku zaznamenali v priebehu 24 hodín ďalších 394 prípadov úmrtia na ochorenie spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2. Nákaze doposiaľ podľahlo 1 720 ľudí, infikovaných bolo 28 572 osôb.

12:06 Ak predseda Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Kajetán Kičura nevysvetlí všetky otázky o nákupoch ochranných pomôcok a ukáže sa, že vedenie SŠHR nekonalo zodpovedne, na pondelkovom (23. 3.) rokovaní vlády predloží minister hospodárstva návrh uznesenia na Kičurovo odvolanie. Po stretnutí na pôde SŠHR to povedal premiér Igor Matovič (OĽaNO). Dodal, že k odvolávaniu nedôjde, ak ho vedenie presvedčí o opaku.

11:48 I. Matovič chce viac testovať ľudí na ochorenie, testov je však málo.

11:15 Premiér I. Matovič sa informuje o zabezpečení ochranných pomôcok.

11:08 Balík stimulov, o ktorom rokuje americký Senát, na zmiernenie ekonomických škôd pandémie nového koronavírusu, bude mať zrejme hodnotu viac ako dva bilióny dolárov (1,87 bilióna eur), uviedol v sobotu ekonomický poradca Bieleho domu Larry Kudlow.

10:50 Úrad pre verejné obstarávanie preveruje zákazky vyhlásené Správou štátnych hmotných rezerv v súvislosti s dodaním tovaru na zabezpečenie mimoriadnej situácie týkajúcej sa ochorenia COVID-19, spôsobeného novým koronavírusom.

10:15 Ak nedôjde k oprave financovania záchraniek, skolabujeme, tvrdí Asociácia záchrannej zdravotnej služby.

10:00 Počet potvrdených prípadov nákazy koronavírusom v Českej republike presiahol v nedeľu tisíc prípadov. Z ochorenia sa doposiaľ vyliečilo šesť ľudí, ale niekoľko pacientov je vo vážnom stave.

9:45 Lorenzo Sanz, bývalý predseda španielskeho futbalového klubu Real Madrid, v sobotu zomrel potom, ako mu diagnostikovali nákazu nového koronavírusu. Od stredy ležal vo vážnom stave v nemocnici.

9:05 Situácia v Maďarsku je čoraz vážnejšia, vyhlásil v sobotu večer vo videoposolstve na Facebooku predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. Informoval, že rokoval so šéfmi akčných skupín, a že v pondelok vláda prijme ďalšie opatrenia proti šíreniu nákazy novým druhom koronavírusu.

8:19 Ďalších 98 prípadov nakazenia novým koronavírusom zaznamenali v Južnej Kórei, čím doterajší počet nakazených v tejto krajine stúpol na 8 897.

7:45 Čína zaznamenala 46 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 vrátane prvého prípadu lokálneho prenosu infekcie, ktorý eviduje po štyroch dňoch.

7:30 Globálny počet prípadov nákazy novým druhom koronavírusu prekonal 300-tisíc. Chorobe COVID-19, ktorú spôsobuje vírus SARS-CoV-2, podľahlo 12 974 ľudí. Vyliečilo sa viac ako 91-tisíc nakazených. Najviac prípadov bolo evidovaných v Číne (81 321), nasledujú Taliansko (53 578), Spojené štáty (25 493) a Španielsko (25 374). V Taliansku evidujú najviac úmrtí - 4 825. Čína hlási 3 255 mŕtvych, Irán 1 556.

7:00 Na dodržiavanie zákazu vychádzania pre väčšinu obyvateľstva, ktorý platí vo Francúzsku od utorka poludnia, by mali začať dozerať aj vrtuľníky a drony. Výnimku zo zákazu predstavujú len nákupy, návštevy lekára a iné nevyhnutné prípady. Dovolené sú aj prechádzky so psami a individuálny beh.