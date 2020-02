ONLINE: Na súde odznejú detaily o Kočnerovej Threeme. Zrejme utajene

06.02.2020, 09:00 | Peter Kapitán | © 2020 News and Media Holding

Väčšina dôležitých svedeckých výpovedí na Špecializovanom trestnom súde už odznela. Tento týždeň sa začali čítať znalecké posudky a otvorí sa aj ďalšia z kľúčových tém – mobily Mariana Kočnera a jeho komunikácia v aplikácii Threema.

10:33 – Súd pripúšťa a zahŕňa do rozsahu dokazovania aj ďalšie navrhnuté dôkazy. M. Kočner a M. Para sa tvária nezúčastnene, prokurátor teraz ukazuje tlačidlový telefón Nokia, ktorý používal T. Szabó

10:20 - Prokurátor V. Turan práve ukazuje sudkyni, obžalovaným a obhajcom biele mobilné telefóny, ktoré slúžia ako vecný dôkaz. Najdlhšie sa zdržal pri J. Vestenickej, ktorá Iphony podrobne skúmala

10:10 – Už viac ako hodinu prebieha oboznamovanie sa súdu s dôkazmi, ktoré je potrebné vykonať pred výsluchom expertov zo slovenskej polície a Europolu. Ide o rôzne zápisnice či posudky. Sú to dôležité procesné úkony preto, aby sa prokurátor mohol expertov pýtať na všetky podstatné veci a aby bola ich výpoveď v súlade so zákonom

9:51 – Stále pokračujú prokurátorove návrhy na vykonanie rôznych dôkazov

9:35 – R. Sabová napomína prokurátora, že prichádza s návrhmi na dôkazy až teraz a vyčíta mu, že mal dosť času na to, aby svoje návrhy oznámil dostatočne včas. V. Turan sa bráni, že dôkazy už boli navrhnuté a ich pripustenie nebude spôsobovať žiadne prieťahy

9:32 – Prokurátor Vladimír Turan ešte dopĺňa svoje návrhy, čo ďalšie by malo byť zahrnuté do dokazovania. Chce, aby do neho bol zahrnutý aj mobilný telefón Tomáša Szabóa a príkaz na domovú prehliadku

9:20 – Predsedníčka senátu rozhodla, že pripúšťa ako dôkazy veci, ktoré navrhol prokurátor. Ide najmä o telefóny M. Kočnera a posudky k nim

9:08 – Obhajkyňa A. Zsuzsovej Júlia Vestenická si zabudla talár. Sudcovia majú fialový talár, prokurátori červený a obhajcovia modrí. Predsedníčka senátu Ružena Sabová chýbajúci talár ako prekážku pojednávania nevidí

9:06 – Na mieste pre svedkov je pripravený notebook, ktorý budú zrejme používať znalci Europolu, ktorí budú rozprávať podrobnosti o tom, ako sa dostali ku komunikácii v Threeme M. Kočnera. Prokurátor tieto informácie považuje za citlivé, a preto navrhuje z tejto časti vylúčiť verejnosť

9:02 – Do pojednávacej miestnosti policajná eskorta priviedla obžalovaného Mariana Kočnera a Tomáša Szabóa. Alena Zsuzsová sa na pojednávaniach zúčastňovať nechce, Miroslava Marčeka navrhol súd vylúčiť na samostatné konanie