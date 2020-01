ONLINE: Na súde prvý raz vypovedajú rodiny zavraždených

14.01.2020, 09:00 | Peter Kapitán | Peter Habara | © 2020 News and Media Holding

Počas druhého pojednávacieho dňa na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku budú vypovedať rodiny zavraždených Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Okrem toho sa očakáva aj výpoveď jedného z kľúčových svedkov – Zoltána Andruskóa.

9:18 – Vypovedať by dnes mali Zlatica Kušnírová, Jozef Kuciak, Jozef Kuciak ml., no najmä Zoltán Andruskó. Práve jeho výpoveď bude kľúčová. Vypovedať by mal popoludní

9:12 – Do miestnosti prišla už aj Zlatica Kušnírová, Roman Kvasnica stále chýba

9:11 – Predsedníčka senátu Ružena Sabová pôsobí od začiatku veľmi ráznym dojmom. Hoci sa s niektorými jej tvrdeniami a názormi dá nesúhlasiť, nedá sa jej uprieť, že je konzistentná a dôrazná. Práve zvýšeným hlasom pripomínala účastníkom konania, že ak ich nie je počuť, je to ich chyba, lebo nevedia hovoriť poriadne do mikrofónu

9:04 – Dnes pojednávaciu miestnosť otvorili trochu neskôr, ako je zvykom. Čaká sa na obžalovaných. Na svojom mieste sedia rodičia Kuciakovci. Zlatica Kušnírová a jej právny zástupca Roman Kvasnica zatiaľ chýbajú