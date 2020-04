ONLINE: Od stredy sa obmedzuje voľný pohyb. V USA za 24 hodín podľahlo koronavírusu 1 939 ľudí

08.04.2020, 08:00 | TASR | TREND.sk

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) nechce upustiť od „víťazných opatrení“ a vziať príklad od susedných krajín, ktoré zvažujú uvoľnenie bezpečnostných opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 po veľkonočných sviatkoch.

10:10 Počet potvrdených prípadov infekcie novým koronavírusom na Ukrajine sa k stredajšiemu ránu za uplynulých 24 hodín zvýšil o 206 na 1 668. Z tohto počtu 52 ľudí nákaze podľahlo a 35 sa uzdravilo.

9:40 Britský premiér Boris Johnson strávil z utorka na stredu druhú noc na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS). Jeho stav je podľa štátneho tajomníka ministerstva zdravotníctva stabilizovaný.

9:32 Dodržiavanie obmedzenia pohybu kontroluje polícia, posilnená tiež príslušníkmi Ozbrojených síl SR, ktoré na tento účel vyčlenili 714 profesionálnych vojakov.

Policajné hliadky kontrolujú vodičov počas obmedzenia voľného pohybu.Zdroj: TASR

9:23 Chorobe spôsobenej novým koronavírusom SARS-CoV-2 podľahlo do stredy v Českej republike 91 ľudí. Počet odhalených prípadov nákazy stúpol na 5 033. Počet vyliečených pacientov stúpol oproti utorku o deväť na 181.

V Maďarsku pokračuje šírenie nákazy novým druhom koronavírusu, ktorým sa infikovalo už celkovo 895 ľudí. Na ochorenie COVID-19 spôsobené týmto vírusom zomrelo za deň ďalších 11 pacientov, počet úmrtí stúpol na 58.

Prehľad udalostí na stredu: 8:30 - Predseda vlády Igor Matovič prijme predsedu Konferencie biskupov Slovenska, bratislavského arcibiskupa-metropolitu Stanislava Zvolenského a generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Ivana Eľka. Na stretnutí sa zúčastní aj ministerka kultúry SR Natália Milanová. 12:00 - Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenuje Ivana Korčoka za člena vlády SR a poverí ho riadením Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. 14:45 - Minister obrany Jaroslav Naď navštívi Ústrednú vojenskú nemocnicu SNP Ružomberok, aby skontroloval jej pripravenosť na fungovanie v stave červenej nemocnice.

9:10 Sedemnásť ukrajinských občanov sa zotavilo z koronavírusovej choroby (COVID-19) v zahraničí, päť ich tam ochoreniu podľahlo.

Štyria Ukrajinci porazili infekciu v Dominikánskej republike, štyria v Japonsku, dvaja v Poľsku, dvaja v Taliansku a po jednom v Británii, Nigérii, Spojených arabských emirátoch, Thajsku a Nemecku.

9:01 Spojené štáty zaznamenali za 24 hodín 1 939 úmrtí v dôsledku nového koronavírusu. Vyplýva to z najnovších údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa so sídlom v Baltimore.

Podľa jej údajov tak v USA evidujú už najmenej 399 886 prípadov nákazy a 12 722 úmrtí. USA majú zďaleka najvyšší počet potvrdených prípadov nákazy koronavírusom na svete. Počet úmrtí zaznamenaných od začiatku pandémie sa niekoľko posledných dní zvyšoval o najmenej 1 000 denne a postupne sa približuje k počtu mŕtvych v Taliansku (17 127) a Španielsku (13 798).

8:36 Ministrom financií Európskej únie (EÚ) sa po zdĺhavých rokovaniach nepodarilo v stredu dosiahnuť dohodu o záchrannom pláne, ktorý má pomôcť ťažko zasiahnutým členským štátom čeliť pandémii nového koronavírusu.

8:19 Počet potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom stúpol v Nemecku za posledných 24 hodín o 4 003 na 103 228. Už druhý deň po sebe ide o nárast v počte nových denných prípadov oproti predošlým štyrom dňom, keď počet nových infikovaných klesal.

8:00 V krajine za uplynulý deň evidujú ďalších 254 obetí, ochoreniu COVID-19, ktoré koronavírus spôsobuje, tak celkovo podľahlo najmenej 1 861 ľudí.

7:36 Pre ľudí na Slovensku je podľa odborníkov dobrou správou, že sa vláde podarilo s bankami vyrokovať odklad splátok úverov bez toho, aby sa im do budúcnosti zhoršila ich bonita. Ľudia by však mali tento krok dôkladne zvážiť. Odborníci upozorňujú na to, že neskôr budú musieť svoje záväzky splatiť.

6:47 Stredočínske mesto Wu-chan, kde sa pandémia koronavírusu vlani v decembri začala, v stredu ráno zmiernilo karanténu zavedenú 23. januára proti koronavírusovej pandémii.

6:00 Nórska vláda v utorok oznámila, že 20. apríla plánuje otvoriť materské školy. Ide o prvú fázu v rámci postupného uvoľňovania obmedzení, zavedených v krajine v dôsledku pandémie koronavírusu

5:25 Počas trvania opatrení na obmedzenie pohybu bude polícia v zmiešaných hliadkach s vojakmi kontrolovať zákaz pohybu na hraniciach okresov. Pri prejazde, či už prostredníctvom auta, bicykla alebo chôdzou, budú občania príslušníkom Policajného zboru vypĺňať dotazník so svojimi súkromnými a kontaktnými údajmi, ako aj s cieľom presunu. Pravdivosť údajov budú policajti vyhodnocovať priebežne.

