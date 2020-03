ONLINE: Počet nakazených stúpol na 32. Spustili zbierku pre zdravotníctvo

14.03.2020, 09:00 | TREND.sk | TASR

Počas víkendu platia obmedzené pravidlá aj nákupné centrá, otvorené budú len potraviny, lekárne a drogérie. Počet nakazených osôb na Slovensku je zatiaľ 32, no pravdepodobne sa zvýši. Na stránke ktopomozeslovensku.sk sa spustil crowdfunding pre zdravotnícke zariadenia.

Najdôležitejšie správy Slovensko eviduje 32 diagnostikovaných prípadov nákazy, reálne ich bude oveľa viac

Ministerstvo vnútra je pripravené ľudí dať aj do individuálnej karantény vo vlastných priestoroch

Od piatka platia ešte prísnejšie opatrenia na celoštátnej úrovni, nájdete ich v tomto článku

Obmedzené budú počas víkendu aj nákupné centrá, otvorené budú len potraviny, lekárne a drogérie

Na stránke ktopomozeslovensku.sk môžu ľudia prispievať na pomoc pre zdravotnícke zariadenia

Situáciu sledujeme online

11:05 Tréner futbalistov Evertonu Carlo Ancelotti vytkol britskej vláde, že podceňuje vážnosť situácie v súvislosti so šírením koronavírusu. „Mám pocit, že Veľká Británia si neuvedomuje vážnosť situácie. Život tu na ostrovoch totiž pokračuje takmer bez obmedzení,“ povedal 60-ročný Talian pre denník Gazzetta dello Sport.

10:49 Akákoľvek forma zásobovania je povolená, kamiónmi aj inými vozidlami, ak má na to právnická osoba oprávnenie. Uvádza to na svojej webovej stránke Ministerstvo dopravy a výstavby v súvislosti s opatreniami prijatými na zamedzenie šírenia nového koronavírusu. Vodiči kamiónovej dopravy a vodiči, ktorí vykonávajú zásobovanie, sú zároveň oslobodení od karantény. Musia však byť vybavení ochrannými pomôckami a dodržiavať všetky hygienické opatrenia.

10:05 Laboratórne testy potvrdili v Maďarsku nákazu novým koronavírusom SARS-CoV-2 v šiestich nových prípadoch. Informoval o tom v sobotu vládny informačný server koronavirus.gov.hu, podľa ktorého počet diagnostikovaných infikovaných stúpol na 25. Medzi nimi je deväť občanov Iránu, jeden Brit a 15 občania Maďarska.

8:58 Na stránke ktopomozeslovensku.sk sa spustil crowdfunding pre zdravotnícke zariadenia. „Pomáhame slovenským zdravotníckym zariadeniam zvládnuť pandémiu koronavírusu cez prehľadný systém financovania a zabezpečenia materiálnej pomoci pre nemocnice a domovy sociálnych služieb. Zapojiť sa môže každý, kto chce a môže,“ píšu organizátori. Za iniciatívou stojí Šimon Šicko, riaditeľ firmy Pixel Federation.

8:34 Česká vláda nariadila zavrieť všetky obchody s výnimkou predajní potravín, lekární, drogérií, čerpacích staníc a niektorých ďalších. Opatrenia majú platiť od soboty rána 06.00 do 24. marca 06.00.

8:01 V Číne aj s novými prípadmi dosiaľ zaznamenali 80 824 ľudí nakazených koronavírusom a 3189 úmrtí.

7:52 K obmedzeniu prímestskej autobusovej dopravy pristúpili aj krajské samosprávy. Prevádzku medzinárodných spojov pozastavil aj autobusový dopravca Slovak Lines do Viedne, Budapešti a Hainburgu. Rovnako predčasne ukončil jednodňové lyžiarske zájazdy na rakúsky Stuhleck.

Obmedzenie medzinárodnej vlakovej a autobusovej dopravy je súčasťou nariadení, ktoré prijal ústredný krízový štáb z dôvodu výskytu nového koronavírusu.

7:16 Vlakový a autobusový dopravca RegioJet na základe nariadenia vlády ČR a tiež opatrení vlády SR prerušil predaj a prevádzku svojich medzinárodných vlakových a autobusových spojov, a to zatiaľ do 5. apríla. Cestujúcim, ktorí majú rezervácie na spoje s odchodmi v termíne do 5. apríla, budú automaticky vrátené peniaze za lístky bez stornovacieho poplatku.

7:12 Vnútroštátne vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko budú od soboty premávať každý deň až do odvolania podľa grafikonu, ktorý inak platí počas soboty. Robia tak v súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia nového koronavírusu.

6:52 Americký prezident Donald Trump čelil v piatok opakovaným otázkam novinárov, kedy si dá urobiť test na nový typ koronavírusu. Poradca brazílskeho prezidenta, ktorému potvrdili prítomnosť vírusu v tele, totiž zverejnil na internete fotografie, na ktorých stojí vedľa Trumpa, píše televízia BBC.

D. Trump novinárom v Bielom dome povedal, že „s najväčšou pravdepodobnosťou“ si dá urobiť test, ale „nie pre to“. „Tak či tak to spravím, čoskoro, pracujeme na harmonograme,“ upokojoval novinárov, ktorí na neho tlačili, prečo sa už nedal otestovať.