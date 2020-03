ONLINE: Počet prípadov sa blíži k stovke. V Košiciach zomrel cudzinec, bol v Číne

17.03.2020, 08:00 | TASR | TREND.sk

V utorok doobeda pribudlo nových 12 nakazených osôb. Dokopy ide už o 84 prípadov. Na Slovensku platí núdzový stav. Európska komisia navrhuje uzavretie vonkajších hraníc na 30 dní. Štátni analytici vypracovali tri scenáre, ako sa môže nákaza šíriť.

Situáciu sledujeme online

18:08 Dnes pribudlo najviac pacientov. Potvrdili až 25 nových prípadov nákazy novým koronavírusom. Celkový počet evidovaných prípadov ochorenia COVID-19 stúpol na 97.

17:20 Politické strany v Severnom Macedónsku sa v utorok dohodli, že predčasné parlamentné voľby vypísané na 12. apríla sa odkladajú v snahe zabrániť šíreniu nákazy nového koronavírusu.

17:12 V Košiciach zomrel cudzinec. Podľa predbežných informácií mal cestovateľskú anamnézu – bol dva mesiace v Číne. Lekári zisťujú, či má jeho úmrtie súvislosť s infekčným ochorením COVID-19. O prípade píšu Aktuality.sk

16:59 Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice začala s kontrolou pacientov, ktorí idú do nemocnice. Zároveň spustili testovanie pacientov s podozrením na nový koronavírus formou drive-in. Od piatka vrátane pondelka prostredníctvom laboratórnej diagnostiky na ochorenie COVID-19 vyšetrili vzorky od 84 pacientov.

16:49 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v utorok odporučila ľuďom s možnými symptómami ochorenia COVID-19, aby neužívali liečivo ibuprofen bez konzultácie s lekárom. „V rámci samoliečby odporúčame paracetamol, nie ibuprofen,“ povedal na tlačovej konferencii v Ženeve hovorca WHO Christian Lindmeier. Zdôraznil pritom, že žiadne štúdie vykonané v poslednom období ibuprofen nespájajú so zvýšenou úmrtnosťou. Dodal však, že experti celú záležitosť v súčasnosti skúmajú.

16:47 Počet potvrdených prípadov nakazenia novým druhom koronavírusu v Rakúsku v utorok popoludní stúpol na 1332, zatiaľ čo z Viedne hlásili možnú štvrtú rakúsku obeť koronavírusovej pandémie. Počet osôb infikovaných koronavírusom sa v Českej republike zvýšil na 396.

16:45 Ruskí vedci začali v utorok testovať prototypy vakcíny proti novému koronavírusu. Výsledky by mali byť známe do júna. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie šéfa laboratória v Štátnom biotechnologickom inštitúte. Vakcínu testujú aj v americkom Seattli, kde sa klinické skúšky začali v pondelok. Experimentálnu vakcínu dostala prvá účastníčka. Na približne šesť týždňov trvajúcej prvej fáze testovania sa zúčastní 45 zdravých dobrovoľníkov vo veku od 18 do 55 rokov, uviedol vo vyhlásení Národný inštitút zdravia (NIH).

16:43 Európsky výrobca lietadiel Airbus naznačil, že v prípade pretrvávania súčasnej krízy spôsobenej šírením nového koronavírusu niekoľko mesiacov je možné, že bude potrebovať určitú podporu zo strany vlády. Uviedli to pre agentúru Reuters tri zdroje oboznámené so situáciou.

16:42 Plynárenské spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel (SPP) a SPP - distribúcia do odvolania zatvorili svoje zákaznícke centrá, zákaznícke kancelárie, podateľne a pracoviská technickej dokumentácie. Klientov vyzvali, aby ich kontaktovali elektronicky alebo prostredníctvom telefonickej linky.

16:33 Medzinárodný olympijský výbor stále počíta s pôvodným termínom OH 2020 v Tokiu. Tie by sa mali uskutočniť od 24. júla do 9. augusta, ich konanie však ohrozuje pandémia.

16:32 Fakultná nemocnica v Nitre realizuje v súvislosti s hrozbou nového koronavírusu nové opatrenia. Od stredy 18. marca bude možné vstupovať do nemocničného areálu iba hlavným vchodom na Rázusovej ulici. Okrem toho každý, kto bude chcieť vstúpiť do areálu nemocnice, bude musieť prejsť červeným, roztrieďovacím stanom, ktorý bude umiestnený na parkovisku pri hlavnom vchode.

16:30 Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ odmieta, že by slovenskí lekárnici boli priekupníkmi s ochrannými rúškami. Rovnako zavrhuje, že by sa obohatil na respirátoroch, ktoré posielal na vedecký výskum slovenskému profesorovi pôsobiacemu na Univerzite v Pekingu. Uviedol to v otvorenom liste adresovanom predsedovi vlády SR Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD), ktorý je zároveň poverený vedením rezortu zdravotníctva.

16:20 Výroba potravín na Slovensku funguje, žiadny potravinársky závod sa nezatvára. Chýbajú však pracovníci, ako aj ochranné rúška. Uviedol to v utorok na brífingu Emil Macho, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Chýbajú však pracovníci a ochranné rúška.

Ľudia s ochrannými rúškami na tvárach z dôvodu šíriaceho sa koronavírusu stoja v rade pred supermarketom v Paríži 17. marca 2020.Zdroj: TASR

16:10 Škoda Auto Slovensko a jej autorizovaní partneri budú, v súlade s úpravami nariadenia ústredného krízového štábu z pondelka, poskytovať služby spojené s prevádzkovaním servisných služieb. Rozsah služieb a čas, v ktorých budú dané služby poskytované, si individuálne stanoví každý autorizovaný partner sám, na základe svojich možností a aktuálnej situácie. Väčšina autorizovaných servisov však začala opätovne fungovať už v utorok.

16:02 Návštevníci trhoviska Miletičova v bratislavskom Ružinove si od utorka môžu opäť nakúpiť chlieb, syry, vajíčka, mäso či drogériu, avšak len v uzavretých malých predajniach. Mestská časť však zároveň upozorňuje na striktné bezpečnostné opatrenia a pravidlá v súvislosti s výskytom nového koronavírusu. Povolenie predaja sa netýka pultového predaja ovocia a zeleniny či predaja kvetov.

15:57 Tradičnú zbierku Ligy proti rakovine odkladložili na neurčito. Odklad Dňa narcisov predstavuje stratu 70 percent finančných zdrojov príjmov určených na pomoc onkologickým pacientom, píše sa v tlačovej správe.

15:43 Ak by sa nútené voľno pre školy malo predĺžiť, ministerstvo práce chce s vládou hovoriť o možnostiach, aby neboli rodičia zaťažení byrokraciou, ak budú potrebovať opakovane čerpať ošetrovné (OČR). Avizoval to minister práce Ján Richter v utorok na tlačovej konferencii.

15:35 Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa chce prijať stimuly na podporu ekonomiky v hodnote 850 miliárd dolárov (761,85 miliardy eur), uviedli americké médiá. Súčasťou návrhu Bieleho domu je aj 50 miliárd dolárov, ktoré majú ísť na pomoc aerolíniám.

15:24 Francúzska vláda je pripravená využiť všetky možnosti na podporu veľkých firiem, ktoré ohrozujú otrasy na finančných trhoch. V prípade potreby pristúpi vláda aj k ich zoštátneniu. Uviedol to v utorok francúzsky minister financií Bruno Le Maire.

15:23 Viac ako 16 percent zamestnancov v Nemocnici s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach je momentálne mimo práce pre povinnú karanténu, práceneschopnosť či ošetrovanie člena rodiny.

14:59 Slovenské energetické firmy, ktoré dodávajú elektrickú energiu, plyn a pohonné hmoty, sú na prípadné zhoršenie situácie a rozšírenie nákazy novým koronavírusom dobre pripravené a dodávky energií sú zabezpečené. Povedal to v utorok minister hospodárstva Peter Žiga po konferenčnom hovore so zástupcami týchto firiem.

14:54 V logistických a distribučných skladoch je dostatočné množstvo tovaru, je ho dokonca viac ako zvyčajne a v požadovanej sortimentnej skladbe. Po utorkovej návšteve distribučného centra jedného z obchodných reťazcov v Beckove to povedala ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná.

Šičky vyrábajú antibakteriálne rúška na tvár v textilnej spoločnosti Zornica.Zdroj: TASR

14:45 Počas uplynulej nedele preverovali policajti oznámenie o konaní sa bohoslužby v kostole v obci Hronský Beňadik (okres Žarnovica) napriek zákazu v súvislosti so šírením sa nového koronavírusu.

14:34 Sociálna poisťovňa zatiaľ stíha vyplácať všetky sociálne dávky. Jej šéf Ľubomír Vážny však apeluje na občanov, aby s poisťovňou komunikovali prevažne elektronicky, ak je to možné. Ľ. Vážny zároveň avizoval, že výdavky SP budú vyššie z dôvodu čerpania ošetrovného a nemocenského.

14:21 Štát začal v utorok s distribúciou prvej várky ochranného a zdravotníckeho materiálu cez vyššie územné celky pre ambulantných lekárov. Ide o takmer 70-tisíc kusov materiálu. Uviedol to v utorok po návšteve podniku Zornica v Bánovciach nad Bebravou premiér Peter Pellegrini

14:15 Pohrebné služby na Slovensku môžu byť otvorené a fungovať naďalej, pre tieto prevádzky neplatí nariadenie o zatvorení pre výskyt nového koronavírusu. Vyplýva to z výsledku rokovaní s Úradom verejného zdravotníctva SR.

Muž so starou vojenskou plynovou maskou na tvári z dôvodu šíriaceho sa koronavírusu čaká na metro v Prahe 17. marca 2020.Zdroj: TASR

14:02 Aktuálna situácia so šírením nákazy koronavírusu negatívne ovplyvňuje aj kreatívne prostredie v audiovizuálnom prostredí. Mnoho ľudí zostalo bez práce, a tak sa odborové organizácie obrátili na Petra Pellegriniho a Igora Matoviča v snahe riešiť ich situáciu.

13:52 Polícia upozorňuje vodičov na tvoriace sa kolóny kamiónov, ktoré smerujú na hraničný priechod Trstená – Chyžné. Podľa žilinskej krajskej policajnej hovorkyne Jany Balogovej sú kolóny spôsobené kontrolou poľskej polície. „Na mieste máme policajné hliadky. Žiadame vodičov o trpezlivosť a rešpektovanie pokynov polície,“ uviedla J. Balogová.

13:36 Vo Francúzsku začal v utorok napoludnie platiť zákaz vychádzania z domu pre väčšinu obyvateľstva, z ktorého výnimku predstavujú len nevyhnutné prípady, ako napríklad nákup.

13:33 Španielsko v utorok potvrdilo takmer 2-tisíc nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čím celkový počet nakazených prekročil 11-tisíc. Informovali o tom v utorok agentúra AFP a denník El País.

13:32 V Spojených štátoch potvrdili už najmenej 4477 prípadov nákazy novým koronavírusom a 87 úmrtí na ochorenie, ktoré vyvoláva. Informovala o tom v utorok televízia CNN.

Pacientku s podozrením na nákazu koronavírusom prevážajú v špeciálnej ochrannej jednotke z ambulancie do nemocnice Columbus Covid 2 v Ríme.Zdroj: TASR

13:29 Letisko v rakúskej metropole Viedeň v snahe obmedziť šírenie nového koronavírusu úplne zastaví v nadchádzajúcich dňoch všetky pravidelné lety. Naďalej však bude vybavovať nákladné lety.

13:13 Značka Audi patriaca do skupiny Volkswagen pozastaví produkciu vo svojom maďarskom závode na budúci týždeň.

13:11 Prezident Policajného zboru SR Milan Lučanský rokuje s prezidentom policajného zboru Maďarska o otvorení hraničného priechodu Šahy. V Bratislave a okolí sa totiž momentálne v kolónach podľa polície SR nachádzajú stovky kamiónov.

13:00 Letisko v rakúskej metropole Viedeň v snahe obmedziť šírenie koronavírusu úplne zastaví v nadchádzajúcich dňoch všetky pravidelné lety. Naďalej však bude vybavovať nákladné lety. „Letisko Viedeň bude aj ďalej v prevádzke, hlavne pre nákladné lety a lietadlá, ktoré privážajú ľudí domov,“ uviedol hovorca letiska.

12:54 V utorok pribudlo 12 nových nakazených osôb. Informoval o tom premiér Peter Pellegrini.

12:51 „Vďaka opatreniam, ktoré sa zaviedli od tohto týždňa, sme toho názoru, že sa výrazne dopomohlo k tomu, aby sa šírenie pozastavilo, resp. aby jeho nárast bol posunutý v čase a bol kontrolovanejší,“ uviedol šéf Inštitútu Martin Smatana. Podľa neho si Slovensko prísnymi opatreniami kúpilo čas.

Scenár, keď môže byť 110. deň nakazených desať percent obyvateľstva, považujú za vrchol nákazy novým koronavírusom na Slovensku. V prípade, že by sa nezaviedli žiadne opatrenia, by to podľa modelov mohlo znamenať, že bude už 26. deň od 15. marca nakazených 40 percent populácie Slovenska.

12:42 Bezplatná donáška nákupu nevyhnutných potravín, drogérie a liekov je jednou zo služieb, ktorú v súvislosti so šírením nového koronavírusu ponúka samospráva Rimavskej Soboty. Ako informuje na svojej internetovej stránke, určená je osamelým seniorom, občanom s ťažkým zdravotným postihnutím i ľuďom v karanténe.

12:27 Najväčšia letecká spoločnosť v Nemecku Lufthansa spolupracuje s vládou na príprave „leteckého mosta“, ktorý by mal zabezpečiť bezproblémovú dodávku potrebného tovaru počas epidémie nového koronavírusu.

12:07 Pri najhoršom scenári, keď pohyb ľudí nie je vôbec kontrolovaný, by mohlo byť nakazených až 45 percent populácie a vrchol by prišiel 26. dní po prvom nakazenom.

11:59 Spoločnosť ESET v súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2 sa rozhodla zapojiť do boja s epidémiou na Slovensku. Nadácia spoločnosti preto zriadila „Fond na podporu účinnej diagnostiky a prevencie ochorenia COVID-19“, do ktorého prispeje sumou 300-tisíc eur. Suma bude v prípade potreby neskôr zvýšená.

11:51 Model analytikov pracuje s tromi scenármi. Prvým počíta s tým, že ak by v platnosti ostali najtvrdšie opatrenia, do 100 dní by potrebovalo hospitalizáciu takmer 24-tisíc ľudí. Z tohto počtu by potrebovalo tri tisíc osôb intenzívnu starostlivosť.

11:42 Štátni analytici očakávajú, že koronavírusom sa môže nakaziť až 25 percent populácie. Ak by Slovensko nerobilo žiadne opatrenia na prelome mesiacov marec a apríl by mohlo byť nakazených až 45 percent ľudí. Najväčší nárast nakazených očakávajú 80 dní od tohto pondelka. Modely vypracovali analytici Inštitútu zdravotnej politiky.

11:30 Nemocnica Zlaté Moravce v súvislosti s výskytom nového koronavírusu prijala mimoriadne opatrenia, ktoré sa týkajú organizácie a jej chodu. Od utorka je pri hlavnom vstupe umiestnená informačná tabuľa, ktorá zakazuje vstup do nemocnice nepovoleným osobám počas trvania chrípkovej epidémie, ako aj informácia o kontaktnom mieste, ktoré je zriadené na druhom poschodí v budove Laboratórnej medicíny.

11:25 Na žiadnom diaľničnom úseku vo výstavbe zatiaľ pre situáciu okolo šírenia nového koronavírusu nemusela byť prerušená činnosť a práce ďalej pokračujú. Národná diaľničná spoločnosť zároveň vydala usmernenie pre jednotlivé stavby k preventívnym opatreniam na zamedzenie šírenia nákazy. Informujú o tom diaľničiari na sociálnej sieti.

11:22 Na základe posledných opatrení vlády SR o zákaze prevádzkovania taxislužieb na prevoz ľudí, služba Bolt pozastavila prevádzku na celom Slovensku. Informoval o tom regionálny manažér spoločnosti Bolt pre strednú Európu Roman Sysel.

10:48 Na bratislavskom obchvate v smere do mesta sa tvoria rozsiahle kolóny nákladných vozidiel z dôvodu uzavretia štátnych hraníc Maďarska so SR. Hranice sú uzavreté pre všetkých cudzincov a na maďarskej strane hraničného priechodu Čunovo – Rajka sa vykonávajú kontroly. Na sociálnej sieti o tom informovala Polícia SR.

10:26 Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas spustil v utorok akciu na návrat tisícov nemeckých občanov, ktorí uviazli v zahraničí.

Člen švajčiarskej pohraničnej stráže kontroluje všetkých ľudí, ktorí vstupujú do Švajčiarska na švajčiarsko-francúzskej hranici neďaleko Ženevy 17. marca.Zdroj: TASR

10:19 Doboroľnícke inciatívy vyhlasujú finančnú zbierku, ponúkajú zadarmo služby alebo praktické rady pre ľudí, malých podnikateľov či firmy. Nečakajú na štát, ale sami vyvíjajú aktivity, aby pomohli v boji proti epidémii koronavírusu.

10:15 Nemecká automobilová skupina Volkswagen (VW) počnúc piatkom dočasne zastaví výrobu vo väčšine svojich závodov v reakcii na pandémiu nového koronavírusu. Najväčší výrobca automobilov v Európe v utorok zároveň oznámil, že zisk jeho hlavnej značky osobných áut VW v roku 2019 vzrástol, ale varoval, že tento rok bude „veľmi ťažký“.

10:07 V súvislosti s mimoriadnymi opatreniami pre nový koronavírus evidujú pekári, cestovinári a mlynári v SR prudký nárast dopytu po výrobkoch. Pekári hlásia 40- až 50-percentný nárast dopytu, mlynári uvádzajú, že už v týchto dňoch nutne potrebujú pre všetky mlyny v SR asi 50 ľudí pri balení múky. Informoval o tom Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC), ktorý zastupuje drvivú väčšinu spoločností v sektore. Sektor zároveň hlási akútny nedostatok ochranných prostriedkov.

10:02 Egypt potvrdil 40 nových prípadov nákazy novým koronavírusom. Ide o najvyšší nárast v tejto severoafrickej krajine v priebehu jedného dňa, informovala v utorok televízia CNN.

9:45 Počet nakazených novým druhom koronavírusu SARS-CoV-2 stúpol v Maďarsku na 50. Dvaja iránski pacienti sa už z ochorenia Covid-19 uzdravili a opustili nemocnicu, informoval v utorok vládny informačný server koronavirus.gov.hu.

9:44 V Rakúsku zaznamenali v utorok k ôsmej hodine rannej už 1132 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, pričom osem infikovaných pacientov sa vyliečilo. Informovala o tom agentúra APA s odvolaním sa na údaje ministerstva zdravotníctva.

9:40 Mauzóleum Tádž Mahal - ikonická kultúrna pamiatka, ktorá sa nachádza pri meste Ágra v štáte Uttarpradéš na severe Indie - bude zatvorený po tom, čo v krajine ohlásili už tretie úmrtie na ochorenie Covid-19. Informovala o tom v utorok agentúra DPA.

Hasiči z odobratými vzorkami od pacienta podozrivého na ochorenie na koronavírus v jednej z bratislavských štvrtí.Zdroj: TASR

9:34 Francúzsko sľúbilo, že zmobilizuje 45 miliárd eur na krízové opatrenia pre firmy postihnuté epidémiou nového koronavírusu a ich zamestnancov. Vláda v Paríži v dôsledku šírenia nákazy očakáva pokles ekonomiky v tomto roku o jedno percento. Vyhlásil to v utorok minister financií Bruno Le Maire v rozhovore pre francúzsku rozhlasovú stanicu RTL.

9:25 Venezuelský prezident Nicolás Maduro nariadil v pondelok večer karanténu na celom území Venezuely. Stalo sa tak po tom, ako v tejto juhoamerickej krajine pribudlo 16 nových prípadov infikovaných, čim sa ich celkový počet zvýšil na 33. Informovali o tom v utorok agentúry AP a Reuters.

9:11 Európsky výrobca lietadiel Airbus v utorok oznámil, že dočasne pozastavuje výrobné a montážne aktivity vo svojich závodoch vo Francúzsku a Španielsku na ďalšie štyri dni.

9:00 V Českej republike potvrdili v utorok ráno už 383 prípadov nákazy novým koronavírusom. Z choroby sa v ČR vyliečili traja ľudia. Podľa údajov českého ministerstva zdravotníctva už v krajine celkovo vykonali viac ako 6300 testov. Traja pacienti sú vo veľmi vážnom až kritickom stave.

8:58 Národný ústav detských chorôb zverejnil video, ako sa správne nosí rúško. Inštruktáž robila anesteziologička MUDr. Barbora Nedomová PhD.

8:36 Ako sa dostal k 13 miliónovej zákazke na rúška konateľ firmy A-testing Miroslav Střelec, ktorá vznikla len pár týždňov pred podpisom zmluvy?

„Každého zaujíma, ako som sa k tomu dostal, ale ja pracujem v tejto brandži už desať rokov, v nadnárodnej korporácii,“ hovorí v rozhovore pre TREND.

Odobrané vzorky v Bratislave.Zdroj: TASR

8:34 Trnavský samosprávny kraj prijal po zasadnutí krízového štábu ďalšie opatrenia. V spolupráci s dopravcami kraj upraví grafikon a autobusy budú premávať v „medzisviatkovom režime“. Zároveň zavedie počas tohto obdobia bezplatné cestovanie, aby sa zamedzilo akýmkoľvek kontaktom občanov so šoférmi pri kupovaní lístka. Toto rozhodnutie slúži výhradne na ochranu vodičov a cestujúcich. Nástup a výstup cestujúcich bude umožnený iba cez zadné dvere a bude obmedzená možnosť používania sedadiel v bezprostrednom okolí šoféra.

Tiež platí, že do žiadneho autobusu prímestskej dopravy a ani do žiadnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja nesmie vstúpiť osoba bez ochrany dýchacích ciest, resp. bez prekrytia tváre. Ak občan odmietne toto nariadenie dodržať, vodič autobusu je oprávnený nepokračovať v jazde a môže privolať policajnú hliadku.

8:31 Mestský úrad v Hlohovci upravuje režim fungovania a od 17. marca až do odvolania bude zatvorený. V obmedzenom režime budú zabezpečené iba služby pokladnice a podateľne. Matričný úrad zabezpečuje iba agendu zápisov narodení, manželstiev a úmrtí. Termín si treba dohodnúť telefonicky vopred na číslach 033 7368 231 alebo 0907 180 773.

8:29 V utorok o 12.00 hodine Slovenská republika uzatvorí hraničné priechody s Poľskom.

Na snímke špeciálny stan, v ktorom sa robia testy na nový koronavírus, pred Klinikou infektológie a geografickej medicíny Univerzitnej nemocnice Bratislava.Zdroj: TASR

8:27 Globálny počet úmrtí v dôsledku nového koronavírusu dosiahol v utorok 7 154. Z choroby sa vyliečilo 79 433 ľudí. Informovala o tom Univerzita Johna Hopkinsa v Baltimore.

8:17 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach zriadila spolu s dobrovoľníkmi z civilnej ochrany stan pri vrátnici svojho areálu. Ten bude slúžiť tamojším zdravotníkom ako filtračná zóna pre pacientov v nadväznosti na šírenie nového koronavírusu.

8:09 Dokopy 58 zamestnancov z Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach zostalo v preventívnej karanténe po tom, čo jedna z pacientiek zamlčala, že sa stretla s dcérou pracujúcou v Rakúsku.

8:02 Japonská vláda požiada každého, kto do Japonska príde z Európy, aby sa na 14 dní dal do samoizolácie.

7:49 Osobám v karanténe nebude Slovenská pošta doručovať zásielky, ale automaticky im nechá v schránke oznámenie o jej uložení, teda žltý lístok. Zákazníkov, ktorí sú v karanténe, pošta žiada, aby na svojej schránke alebo zvončeku čitateľne túto skutočnosť uviedli a upozornili na to doručovateľa.

7:28 Predseda Európskej rady Charles Michel zvolal mimoriadne stretnutie hláv štátov a vlád 27 členských štátov EÚ s cieľom vyhodnotiť reakciu Únie na pandémiu nového koronavírusu. Aj táto vrcholná schôdzka sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie.

7:12 Zlodeji ukradli 50-tisíc ochranných rúšok na tvár zo skladu nemocničných zásob v nemeckom Kolíne. Krádež vo štvrti Mülheim si všimol v pondelok ráno jeden zo zamestnancov, uviedla polícia.