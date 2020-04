ONLINE: Pracovníci v ochranných oblekoch ukladajú v New Yorku rakvy do masového hrobu

10.04.2020, 07:15 | TASR | TREND.sk

Voľný pohyb osôb je od od 8. do 13. apríla 2020 obmedzený. Na Slovensku sa vyliečilo sedem ďalších ľudí z ochorenia COVID-19. Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa sú Spojené štát na vrchole krízy.





Situáciu sledujeme online:

20:35 Nariadenie o nosení masky je zásahom do práva na slobodu pohybu, rozhodol súd .

20:09 Covid-19 sa môže reaktivovať. Vírus bude bičom na fajčenie a obezitu.

19:48 Taliansko v piatok zaznamenalo 570 nových úmrtí na ochorenie COVID-19 spôsobené novým koronavírusom. Po štvrtkovom zvýšení dennej bilancie, keď pribudlo 610 úmrtí, ide opäť o pokračovanie trendu poklesu nových prípadov, vyplýva z informácií talianskej civilnej ochrany.

19:15 Británia zaznamenala doposiaľ najvyšší denný prírastok úmrtí na ochorenie vyvolané novým koronavírusom. Za posledných 24 hodín v krajine zomrelo 980 ľudí, oznámil v piatok večer britský minister zdravotníctva Matt Hancock, ktorého citovala televízia Sky News.

18:48 Z ochorenia COVID-19 vyvolaného novým koronavírusom sa plne uzdravil 101-ročný anglický dôchodca. Informovala o tom v piatok stanica BBC. Keitha Watsona z grófstva Worcestershire pôvodne prijali do nemocnice, aby ho operovali po úraze nohy, ktorý utrpel v dôsledku pádu. Po hospitalizácii dostal horúčku a následné testy potvrdili prítomnosť nového koronavírusu. Jeho príbuzní prijali, že po tejto správe sa vzhľadom na jeho pokročilý vek už pripravovali na najhoršie.

18:25 Britský premiér Boris Johnson je po presunutí z jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS) na bežné nemocničné oddelenie schopný robiť „krátke prechádzky“.

18:00 Európa zachraňuje ekonomiku, vyčlenila bilión. Slovensko dostane miliardy.

17:39 Situácia v rómskych osadách na Spiši, ktoré sú v karanténe, je v súčasnosti pokojná. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Košiciach Lenka Ivanová.

17:30 Pozrite sa, ako sa podľa vedcov môže šíriť vírus pri športovaní.

17:01 V Južnej Kórei u 91 ľudí, ktorí sa zotavili z infekcie novým koronavírusom, znovu prepuklo ochorenie COVID-19. Podľa riaditeľa Kórejského centra pre kontrolu chorôb (KCDC) ide skôr o "reaktíváciu" vírusu ako o novú infekciu.

16:49 Svetové médiá obleteli zábery, na ktorých je vidieť, ako pracovníci v ochranných oblekoch ukladajú v New Yorku rakvy do masového hrobu. Newyorský štát má teraz viac prípadov koronavírusu ako ktorákoľvek iná krajina, píše BBC.

16:15 Šéf organizačného výboru OH 2020 v Tokiu Toširo Muto sa obáva, že ani ročný odklad olympiády nemusí stačiť. Trápi ho stúpajúci počet ochorení na Covid-19 v Japonsku, kde v priebehu tohto týždňa vyhlásili núdzový stav.

15:35 Počas štvrtka (9. 4.) pribudlo na Slovensku 14 nových prípadov nákazy novým koronavírusom, pričom v laboratóriách otestovali 2 301 vzoriek. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.

14:50 Slovinsko zaznamenalo vo štvrtok dve ďalšie úmrtia na ochorenie COVID-19, čím sa počet obetí koronavírusovej epidémie v krajine zvýšil na 45. Počet infikovaných vzrástol o 36 na celkovo 1 160, ukazujú údaje, ktoré vláda zverejnila v piatok.

14:05 Vietnamská komunita na Slovensku darovala mestu Prešov tisíc rúšok a desiatky ochranných rukavíc. Informuje o tom prešovská radnica na svojej webovej stránke s tým, že ich rozdá seniorom a znevýhodneným obyvateľom so zdravotným postihnutím.

13:47 Na palube francúzskej lietadlovej lode Charles de Gaulle bolo potvrdených 50 prípadov nákazy novým koronavírusom medzi členmi posádky. Informovala o tom v piatok agentúra AFP s odvolaním sa na francúzske ministerstvo obrany.

13:08 Rakúsko zaviedlo kontrolu hraníc so Slovenskom. Kontrola bude trvať do 27. apríla vrátane rakúskych hraníc s Českou republikou. Na územie Rakúska tak môžu vstúpiť iba rakúski občania a tí, čo majú v Rakúsku pobyt. Polícia SR o tom informuje na sociálnej sieti. Pri vstupe do Rakúska sa musia preukázať potvrdením o negatívnom teste na COVID-19, a ak ho nemajú, tak musia podstúpiť domácu 14-dňovú karanténu. Ako výnimky uvádzajú slovenskí policajti tranzit cez Rakúsko s písomným záväzkom na hranici, pendlerov a prepravcov tovaru.

12:28 Svetová organizácia práce (ILO) na začiatku apríla aktualizovala odhady vývoja zamestnanosti v čase koronavírusu. Predpovedá omnoho väčší prepad zamestnanosti ako počas veľkej finančnej krízy v roku 2009. Európa bude jeden z najpostihnutejších regiónov, pričom Slovensko patrí k najohrozenejším štátom na svete.

12:15 Niektorí ľudia, ale aj firmy okrem splácania bankových úverov môžu mať problém aj s lízingom. Rezort financií rokoval o možných opatreniach v oblasti lízingu s Asociáciou lízingových spoločností tento týždeň. Lízingové spoločnosti sa už v súčasnosti snažia v prípade finančných problémov zákazníkov s nimi rokovať.

11:56 Fond vzájomnej pomoci, ktorý predstavil pred časom premiér Igor Matovič (OĽaNO), je už zriadený ako transparentný účet v správe Úradu vlády (ÚV) SR. Povedali to z tlačového a informačného odboru ÚV. Podľa šéfa poslaneckého klubu OĽaNO Michala Šipoša môžu doň prospievať okrem poslancov aj verejnosť, firmy či iné spoločnosti. Na účte sú už zverejnené prvé príspevky.

11:45 Trnavská automobilka Groupe PSA Slovakia termín postupného a bezpečného opätovného spustenia výroby zatiaľ nezverejnila. Jej hovorca Peter Švec informoval, že v uplynulom týždni úspešne absolvovala audit prísnych hygienických opatrení a posilnila nástroje na ochranu zdravia svojich zamestnancov.

11:02 Počet nakazených novým koronavírusom sa v Rusku za posledných 24 hodín zvýšil o 1 786 a dosiahol tak 11 917. V rovnakom čase zomrelo v dôsledku ochorenia COVID-19 v krajine ďalších 18 pacientov, čím sa tamojší počet úmrtí zvýšil na 94. Oznámilo to v piatok ruské protikoronavírusové krízové centrum.

10:20 Spoločnosti Medirex a J&T začnú testovať 10-tisíc sociálnych pracovníkov a zdravotníkov, ktorých testovanie na nový koronavírus štát neprepláca.

10:04 Česká republika eviduje celkovo 5 589 prípadov nákazy novým koronavírusom, z nich 257 pribudlo vo štvrtok. Ochoreniu COVID-19 doposiaľ v krajine podľahlo 113 ľudí, pričom 309 pacientov sa uzdravilo. Vyplýva to z aktuálnych údajov ministerstva zdravotníctva.

9:40 Je to vírusová doba ľadová. Kedy príde oživenie podľa ekonómov.

Wall StreetZdroj: TASR / AP

9:08 Počet potvrdených prípadov nákazy novým druhom koronavírusu sa v Nemecku za posledných 24 hodín zvýšil o 5 323 na celkových 113 525. V krajine zároveň zaznamenali ďalších 266 úmrtí, čím počet obetí stúpol na 2 373.

8:35 Slováci v posledných dňoch prežívajú pre epidémiu spôsobenú novým koronavírusom aj existenčné obavy. Uviedla to Liga za duševné zdravie SR. Jej odborníci sú preto dosť vyťažení. Odborníci na duševné zdravie preto ľuďom pripomínajú, že nemusia byť na svoje trápenie sami.

8:07 Nariadenie o nosení masky je zásahom do práva na slobodu pohybu, rozhodol súd.

7:40 Bezpečnostná rada Organizácia Spojených národov (BR OSN) sa vo štvrtok po prvý raz prostredníctvom videokonferencie venovala pandémii nového koronavírusu SARS-CoV-2 po tom, čo si vyslúžila kritiku, že sa k tejto otázke dlhú dobu nijako nevyjadrovala. Generálny tajomník OSN António Guterres počas videokonferencie za zatvorenými dverami pred 15 členmi BR OSN vyhlásil, že aktuálna krízová situácia „je bojom jednej generácie a zmyslom existencie Organizácie Spojených národov ako takej“.

7:30 Americký prezident Donald Trump počas tlačovej konferencie v Bielom dome vo štvrtok večer (miestneho času) vyhlásil, že Spojené štáty sú podľa neho na vrchole koronavírusovej krízy.

7:15 Španielsky parlament vo štvrtok predĺžil núdzový stav v súvislosti s pandémiou koronavírusu, ktorý v krajine platí od 15. marca, do 26. apríla.