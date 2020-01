ONLINE: Pracovne sme s Gašparom neriešili nikdy nič, tvrdí Bödör

20.01.2020, 08:30 | Peter Kapitán | © 2020 News and Media Holding

Proces v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej pokračuje štvrtým pojednávaním. Údajný objednávateľ M. Kočner, sprostredkovateľka A. Zsuzsová a jeden z vykonávateľov T. Szabó. naďalej trvajú na svojej nevine.

10:33 – Nasleduje 20-minútová prestávka

10:31 – J. Vestenická, obhajkyňa A. Zsuzovej, sa dostala k slovu, len stroho konštatuje, že N. Bödör vyvrátil svedectvo P. Tótha. R. Kvasnica upozorňuje, že N. Bödör najskôr v prípravnom konaní vypovedal, potom nie a teraz znova vypovedal. „Je to práve tento svedok, ktorý vedel o postupe vyšetrovacieho tímu a o tom, že sa chystá zásah. Myslím si, že táto výpoveď má podstatný význam. Tvrdenie o tom, že bolo verejne známe, že zasiahnu špeciálne jednotky, aby dvoch obžalovaných zaistili a predviedli."

10:28 – R. Kvasnica vyzvedal, v ktorých kaviarňach sa N. Bödör dozvedel to, že polícia vypátrala podozrivých z vraždy a kto mu to povedal. Verejnosť sa to nedozvedela. Obžalovaní ani ich obhajcovia sa k svedectvu N. Bödöra nevyjadrujú. D. Lipšic hovorí, že jeho výpoveď je nedôveryhodná.

10:25 – Sudkyňa rozhodla, že v tomto štádiu konania sa prepis Threemy čítať nebude. Neznamená to, že by sa Threema nečítala vôbec, ale v tomto okamihu to ešte nebude.

10:23 – „Kočner sa rád prezentoval na verejnosti, tak asi preto chcel vstúpiť do politiky,“ hovorí N. Bödör. Články J. Kuciaka podľa neho neovplyvnili jeho podnikanie. Nevie ani o tom, že by články J. Kuciaka ovplyvnili biznis M. Kočnera. Zo strany prokurátora je to všetko, obhajoba ani obžalovaní sa nič pýtať nechcú.

10:20 – Prokurátor V. Turan sa opätovne vypytuje na detektívnu službu N. Bödöra. „Ja mám pocit, že odpovedám za vás,“ konštatuje prokurátor. „Robia vaši zamestnanci ešte niečo iné?“ „Nie som si istý,“ odpovedá svedok. „Robili vaši zamestnanci ešte niečo iné, okrem ochrany nákupného centra Mlyny?“ „Nemám také vedomosti,“ tvrdí N. Bödör.

10:19 – „O chystanom zákroku policajtov som nevedel, ale dva mesiace pred tým sa to v Bratislave rozprávalo verejne. Niekde som to počul, že polícia má podozrivých a chystá sa zákrok,“ pokračuje N. Bödör v odpovediach na otázky prokurátora.

10:14 – Otázky kladie Roman Kvasnica, zástupca Zlatice Kušnírovej. Zdá sa, akoby chcel trochu N. Bödöra provokovať, vyhovára sa na to, že poriadne nepočuje. Na miestach pre verejnosť je počuť a rozumieť veľmi dobre. Žiada N. Bödöra, aby vymenoval všetkých bývalých funkcionárov Policajného zboru, s ktorými sa pozná.

10:10 – D. Lipšic sa naďalej pýta na konkrétne veci, komunikáciu z Threemy a mnohé medializované udalosti. N. Bödör všetko popiera. D. Lipšic preto navrhuje prečítať časť komunikácie z aplikácie Threema, v ktorej sa má N. Bödör rozprávať s M. Kočnerom. Sudkyňa chce pokračovať vo výsluchu, navrhovaný dôkaz išla pohľadať asistentka.

10:08 – D. Lipšic sa pýta na udalosť zo zimy 2018, keď sa N. Bödör dozvedel o tom, že ho chce vypočuť polícia. „Dostal som odkaz, že policajti sledovali môj dom. Poradil som sa so svojím právnikom a išiel som na NAKA,“ tvrdí. „Prečo práve tam,“ pýta sa D. Lipšic. „Poradil mi to právnik, povedal, že pôjdeme tam, tak sme tam išli,“ dodal N. Bödör.

10:06 – „Stretli ste sa s ním vo februári 2018 na ministerstve vnútra?“ pýta sa D. Lipšic. „Nespomínam si,“ tvrdí svedok. „Poznáte špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika?“ „Stretli sme sa niekde v divadle alebo na hokeji a podobne, žiadne veci som s ním neriešil,“ odpovedá N. Bödör.

10:05 – „Vedel som, kto je bývalý riaditeľ NAKA Peter Hraško. S Róbertom Krajmerom sa poznám viac ako 20 rokov sprostredkovane cez jeho švagra z Trenčína. Stretávali sme sa nepravidelne. Boli to spoločné stretnutia, kde bolo možno 20 alebo 30 ľudí,“ odpovedá N. Bödör. „Bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka som spoznal na nejakom mítingu, nestretávali sme sa pravidelne, len na podujatiach.“

10:01 – Pýta sa Daniel Lipšic, zástupca Kuciakovcov. Zaujímajú ho majetkové pomery N. Bödöra, ale aj spôsob, akým komunikoval s M. Kočnerom. „Rôzne, osobne, telefonicky, Whatsapp, Viber... možno Signal, Threema, neviem, nespomínam si, využívam všetky aplikácie,“ hovorí N. Bödör. „Stretávate sa aj s inými bratrancami a sesternicami vašej manželky z tretieho kolena?“ pýta sa D. Lipšic. Naráža tým na to, že sa N. Bödör pravidelne stretáva s T. Gašparom, hoci sú veľmi vzdialená rodina. „Stretávam sa s bratrancami aj mojimi, z druhého, tretieho kolena, aj z manželkinej strany,“ odpovedá po námietke.

9:56 – Sudkyňa sa pýta aj na to, či vie niečo o sledovaní politikov, o ktorom hovoril P. Tóth. N. Bödör opäť odpovedá záporne. Pri otázke na detektívnu službu N. Bödör povedal, že nerozumie otázke, pričom bola jednoduchá, jasná a zreteľná. Ide o trik na získanie času na premyslenie si odpovede.

9:53 – R. Sabová sa pýta, či mal v roku 2017 detektívnu službu. „Nerozumieme vám, máte nejakú rečovú vadu?“ zvyšuje hlas na N. Bödöra sudkyňa. Do mikrofónu len šepká. Sudkyňu zaujíma, či mal nejakých zamestnancov. „Ponúkali ste M. Kočnerovi sledovanie novinárov?“ pýta sa. „Nie,“ odpovedá. „A prečo, keď máte detektívnu službu?“ pýta sa sudkyňa ďalej. „Nemám s tým nič spoločné, nechcel som sa v tom angažovať,“ znie jeho odpoveď.

9:51 – Sudkyňa sa pýta na podnikateľské aktivity N. Bödöra v roku 2017. „Som živnostník od roku 1998, podnikám v realitách, developerstve, bezpečnosti, v tom čase som bol akcionárom Kúpeľov Trenčianske Teplice a Slovakia ringu, okruhu v Orechovej Potôni,“ odpovedá N. Bödör.

9:49 – Prokurátor zatiaľ nemá žiadne ďalšie otázky. Pýtať sa môžu obžalovaní a ich obhajcovia, ako prvá sa ide pýtať Júlia Vestenická, obhakyňa A. Zsuzsovej. Zaujíma ju, či si N. Bödör spomenie, čo bližšie uviedol P. Tóth o komunikácii s A. Zsuzsovou. „Nič, len to, že s ňou komunikoval,“ odpovedá. Hovorí, že mu P. Tóth hovoril, že paparazzoval novinárov vrátane J. Kuciaka a bol v kontakte s A. Zsuzsovou, preto bol veľmi nervózny.

9:46 – Reč prišla na J. Kuciaka. N. Bödör hovorí, že vie, že bol novinár, ale nič konkrétnejšie neopisuje. „Ja som tie články nečítal, mňa nezaujímalo, čo o mne novinári píšu. Vždy mi len zavolal otec alebo niekto, že o mne píšu, to je všetko. Nič mi tie články nerobili,“ hovorí N. Bödör a snaží sa pôsobiť dojmom, že je absolútne nad vecou.

9:44 - „Pracovne sme s Gašparom neriešili nikdy nič. Nikdy som ho nežiadal o informácie o osobách alebo veciach, nikto ma nikdy nepožiadal, aby som takéto informácie zisťoval,“ hovorí N. Bödör. Komunikácia medzi N. Bödörom a M. Kočnerom v aplikácii Threema však ukazuje, že to nie je pravda. Obhajoba dlhodobo namieta autenticitou komunikácie, polícia aj prokuratúra ju však považuje za pravú.

9:41 – Prokurátor povzbudzuje N. Bödöra, aby sa nebál rozprávať, ak chce a aby sa ho nepýtal, či môže pokračovať vo svojom rozprávaní. Pomaly sa dostávame k tomu, že bývalý policajný prezident Tibor Gašpar je vzdialená rodina s N. Bödör. „Moja babka a babka T. Gašpara sú sesternice,“ hovorí N. Bödör. Toto tvrdenie je v rozpore s tým, čo bolo medializované. N. Bödör priznáva, že sa s T. Gašparom stretával. „Stretávame sa ako rodina.“ Odmieta, že by mu tieto kontakty nejako pomáhali, že by niečo vďaka tomu vybavoval na polícii.

9:37 – „Potom sme sa stretli ešte asi dvakrát, pýtal sa ma, či niečo neviem, znovu sa ma pýtal na to isté, moja odpoveď bola rovnaká. Potom bolo pravdepodobne posledné stretnutie, kedy mi volal Tóth. To mohlo byť koncom septembra, ja som bol v zahraničí, pýtal sa ma, či poznám Zsuzsovú,“ pokračuje N. Bödör. Hovorí, že ho znova požiadal o stretnutie, na ktorom mu P. Tóth povedal, že bol v kontakte s A. Zsuzsovou, že bol v kontakte s A. Zsuzsovou a že paparazzoval novinárov.

9:35 – Reč prišla na známych a kamarátov M. Kočnera. N. Bödör spomenul napríklad mafiána Tomáša Rajeckého. „Tótha som pred vraždou nepoznal. Stretol som ho až v auguste 2018, o stretnutie ma požiadal Tóth. Ozval sa mi, tak som sa s ním stretol, v nejakej kaviarni v Bratislave. Pýtal sa ma, či by som nejako vedel pomôcť Kočnerovi v situácii, v ktorej sa nachádza. Ja som mu povedal, že mu pomôcť neviem, ale že ak by mala jeho manželka alebo jeho deti existenčné problémy, som ochotný mu pomôcť,“ hovorí N. Bödör s tým, že to bolo na prvom stretnutí.

9:32 – N. Bödör spomenul aj portál Na pranieri, v ktorom chcel M. Kočner pranierovať žurnalistov. Svedok Peter Tóth minulý týždeň povedal, že na sledovanie novinárov, z ktorého čerpal M. Kočner, prispel aj N. Bödör. Ten všetko popiera, hovorí, že sa nepodieľal na sledovaní novinárov, ani s ním nijako nespolupracoval. „Nepožiadal ma o finančnú pomoc pri získavaní informácií o novinároch,“ hovorí N. Bödör. Toto tvrdenie je v priamom rozpore s tým, čo hovoril P. Tóth, hoci by sa ešte možno zišla otázka, či na sledovanie neprispel dobrovoľne.

9:31 – Prokurátor sa zaujíma o to, či a ako sa mu M. Kočner sťažoval na prácu novinárov a na to, ako o ňom píšu. N. Bödör odpovedá úsečne, pôsobí dojmom, že na otázky odpovedá len v nevyhnutnom rozsahu. Keď sa zdá, že ide o nejakú citlivejšiu otázku, nespomína si.

9:28 - „Takmer vždy sme sa stretávali v nejakej reštaurácii alebo kaviarni. Nikdy sme neboli na spoločnej dovolenke, nenavštevovali sme sa ako rodiny, ani sme si nechodili na oslavy,“ odpovedá N. Bödör. Prokurátor sa pýta, či vedel, že M. Kočner je v záujme médií a či vie, že sa médiá zaujímajú aj o neho. „Ja médiá veľmi nesledujem, ale myslím si, že sa o mne niečo píše,“ odpovedá N. Bödör. N. Bödör je dlhodobo predmetom záujmu médií kvôli jeho kontaktom na polícii. Je rodina s bývalým policajným prezidentom Tiborom Gašparom, podnikal so ženou expolicajta z NAKA Róberta Krajmera.

9:26 – „K vražde neviem uviesť nič, len to, čo som si prečítal v novinách,“ hovorí úsečne N. Bödör. Opakuje, že je pripravený na otázky. Svedkovia dostávajú zvyčajne priestor na to, aby sa vyjadrili ku skutku vlastnými slovami, ten N. Bödör nevyužíva. „Kočner je ukecaný, rozprávali sme sa o všetkom možnom, nemali sme nejaký biznis. Stretnutia viac vyvolával M. Kočner,“ vysvetlil.

9:25 – Výsluch N. Bödöra navrhol prokurátor, ako prvý sa bude pýtať Vladimír Turan. Pýta sa, či pozná obžalovaných. „S Marianom Kočnerom sa poznám asi desať rokov. Nespomínam si, pri akej príležitosti sme boli zoznámení. Stretávame sa nepravidelne, nikdy sme nemali obchodné aktivity a považujem ho za známeho,“ hovorí N. Bödör.

9:22 – Ako prvý pôjde vypovedať N. Bödör. Zvyšní svedkovia museli opustiť pojednávaciu miestnosť. N. Bödör sa pripravuje na svoju výpoveď, chcel si prisunúť stoličku bližšie k stolu, no tá je pripevnená k zemi. Musí si teda len sadnúť na jej okraj tak, aby mohol hovoriť zreteľne do mikrofónu.

9:16 – Sudkyňa práve svedkov poučuje o ich právach a povinnostiach. Okrem iného im zdôrazňuje, že nemusia vypovedať, ak by to znamenalo, že im alebo ich blízkym bude hroziť trestné stíhanie. Vo všeobecnosti sa očakáva, že takáto výhrada teraz pri niektorých svedkoch môže nastať.

9:05 – Zasadací poriadok obžalovaných sa v porovnaní s minulým týždňom zmenil. Prvá lavica z pohľadu sudkyne zostala voľná, najbližšie k nej sedí M. Kočner. Najďalej od nej zasa sedí T. Szabó. „Pán príslušník z ochrany, prosím, presadnite si, nevidím na obžalovaného,“ povedala na začiatku predsedníčka senátu Ružena Sabová. Potvrdzuje tým svoju povesť prísnej a nekompromisnej sudkyne.

8:58 – V pojednávacej miestnosti už sedí pripravený Jaroslav Haščák aj Norbert Bödör. Práve priviedli obžalovaných M. Kočnera a T. Szabóa. A. Zsuzsová aj M. Marček požiadali predsedníčku senátu, aby konala v ich neprítomnosti.

8:31 – Počas štvrtého dňa procesu bude znova pojednávacia miestnosť poriadne zaplnená. V priestoroch, kde čakajú novinári a verejnosť, už nie sú žiadne voľné miesta na sedenie. Niektorí, poučení z minulého týždňa, majú so sebou podsedáky. Presedieť celý deň na tvrdej drevenej lavici nie je nič príjemné.

8:23 – Pred budovou Justičnej akadémie, v ktorej proces v prípade vraždy J. Kuciaka, M. Kušnírovej a P. Molnára prebieha, nastal rozruch. Novinári čakajúci pred vchodom si pomýlili jedného z prichádzajúcich ľudí s Norbertom Bödörom. Jeho fotografií v médiách je pomerne málo, preto bude jeho tvár cenným úlovkom.

Najdôležitejšie udalosti z doterajšieho priebehu pojednávania Peter Tóth, jeden z najdôležitejších svedkov svedčiacich v neprospech Mariana Kočnera, obšírne porozprával o sledovaní novinárov aj o tom, ako komunikoval s A. Zsuzsovou, stretol sa aj s N. Bödörom.

P. Tóth tiež opísal, ako mal u sudcu Ústavného súdu M. Mamojku vybavovať prepustenie Kočnera z väzby

Z. Andruskó potvrdil, že podľa jeho informácií mal byť objednávateľom vrážd Marian Kočner.

Jeden z obžalovaných, Miroslav Marček, sa pred súdom priznal ku všetkým skutkom.

M. Marček podrobne opísal, ako zavraždil J. Kuciaka, M. Kušnírovú aj podnikateľa Petra Molnára.

Rodičia Jána Kuciaka a mama Martiny Kušnírovej žiadajú od poškodených náhradu nemajetkovej ujmy vo výške milión eur.

