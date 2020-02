ONLINE: Na súde vypovedajú znalci, Kočner príde znova až vo štvrtok

03.02.2020, 09:00 | Peter Kapitán | TREND.sk

Prvé dni procesu desaťročia, pojednávania v prípade vraždy Jána Kuciaka, Martiny Kušnírovej a Petra Molnára, priniesli najmä výpovede obžalvoaných a najdôležitejších svedkov. Proces sa dnes dostáva do ďalšej, nemenej dôležitej fázy, nasledovať bude znalecké dokazovanie.

12:10 - Pojednávanie bude pokračovať o 13:10.

12:08 - Výsluch znalkyne O. Petrusovej je pre dnešok ukončený. Súd ju však ešte bude predvolávať, keďže jej výsluch bude potrebný po vykonaní ďalších dôkazov, napríklad aj samotných kamerových záznamov. Ešte pred obednou prestávkou M. Kočner požiadal, aby sa pokračovalo v pojednávaní v jeho neprítomnosti, prísť nechce ani v utorok. Senát s tým nemá problém.

12:00 - Na terminologické technikálie sa teraz pýta aj prokurátor. Chce, aby znalkyňa vysvetlila, čo presne znamenajú jej nepresné vyjadrenia týkajúce sa identifikácie M. Marčeka a T. Szabóa. Tá opisuje významové odtienky svojich slovných vyjadrení.

11:42 - Obhajca T. Szabóa sa pustil do znalkyne a pýta sa jej, či prišla aj na niečo iné, ako na to, že nemala dostatok podkladov a porovnávacieho materiálu. Obhajkyňa totiž nebola schopná identifikovať konkrétnu osobu, povedala len, že na rôznych záznamoch sa veľmi pravdepodobne pohybuje tá istá osoba.

11:38 - Opäť sa v pojednávacej miestnosti odohral rovnaký scenár. Predsedníčka senátu R. Sabová sa pre istotu osobitne pýtala každého, či nechce povedať nejakú poznámku, alebo otázku. Nikto nemá záujem. Nasleduje ďalší posudok.

11:30 - Prokurátor V. Turan sa nechce pýtať čiastkovo, chce sa pýtať komplexne až po prečítaní všetkých znaleckých posudkov. Nikto iný nejaví záujem o výsluch znalkyne.

11:23 - Nasleduje posudok, ktorý sa týka videozáznamu z kamery, ktorá sa nachádzala neďaleko futbalového ihriska vo Veľkej Mači. To je miesto, ktoré vo svojich výpovediach spomínali aj M. Marček aj T. Szabó, pri ihrisku sa stretávali a z tohto miesta sa T. Szabó vydával k domu J. Kuciaka.

11:21 - Členovia senátu sa medzi sebou radia, pokračuje priestor na komentovanie znaleckého posudku, nikto nejaví záujem.

11:19 - Po prvý raz sa dostáva ku kladeniu otázok obhajoba. Pýta sa Júlia Vestenická, obhajkyňa A. Zsuzsovej. Svoju otázku však netrafila, pýta sa na neštandardizovanú metódu pri tvorení znaleckého posudku, no O. Petrusová odpovedá, že to je otázka na iného znalca.

11:16 - Znalkyňa dostala za úlohu porovnať záznamy z 21. februára so skoršími záznamami. Vyhlásila, že ide stále o tú istú osobu.

11:12 - Prokurátor číta otázky vyšetrovateľa, ktorého zaujímalo, či sú záznamy z kamery z Veľkej Mače dostatočne kvalitné. O. Petrusová odpovedala, že je zo záznamu je možné určiť výšku postavy či dĺžku kroku. V tomto prípade ide o spoľahlivú identifikáciu mužov, ktorých zachytila kamera v stredu 21. februára 2018, v čase, keď došlo k dvojnásobnej vražde.

11:08 - V procese sa pokračuje ďalej, vypovedať pôjde znalkyňa Oľga Petrusová. Odvoláva sa na písomné vypracovanie svojich znaleckých posudkov.

10:43 - Na súde sa potvrdil jeden zo zásadnejších rozporov vo výpovedi M. Marčeka. Ten tvrdí, že J. Kuciaka strelil vo dverách, no policajti jeho telo našli na schodoch do pivnice. Nasleduje prestávka, o 11:00 súd začne vypočúvať znalkyňu, ktorá by sa mala vyjadriť k videu, na ktorom sú vo Veľkej Mači zachytení T. Szabó a M. Marček.

10:32 - Pokračuje opisovanie úkonov, ktoré robili vyšetrovatelia v súvislosti s dokumentovaním dôkazov a stôp, ktoré súvisia s vraždou J. Kuciaka a M. Kušnírovej. Najživší v pojednávacej miestnosti je T. Szabó, ktorý sa krúti na svojom mieste, otáča sa na svojich obhajcov, pred chvíľou si taktiež požičal notebook a niečo do neho ťukal.

10:19 - Nasledovať bude výsluch znalkyne Oľgy Petrusovej. Znova ešte pred tým prebieha podrobné čítanie a opisovanie zaistených stôp.

10:10 - Prokurátor mal len dve otázky, ktoré pôsobili dojmom, že sa ich prokurátor spýtal zo slušnosti. Výsluch prvej znalkyne k prípadu vraždy podnikateľa P. Molnára je ukončený.

10:06 - Verejnosť sa dozvedá detaily príčin smrti P. Molnára. Na samotnom pojednávaní sa stále nedeje nič vážne, ešte aj rozpory, ktoré sa objavili medzi znaleckým posudkom a výpoveďou M. Marčeka, boli odstránené už počas vyšetrovania.

9:56 - Na miesto pre svedkov sa až teraz posadila znalkyňa M. Rendeková. Hovorí, že sa pridržiava svojho písomne vyhotoveného znaleckého posudku. V praxi to znamená, že sa jej posudok bude čítať, znalkyňa zrejme veľa hovoriť nebude. Prokurátor Vladimír Turan číta len jeho záverečnú časť.

9:50 - Pokračuje oboznamovanie prítomných so znaleckým posudkom. Momentálne sa číta pitevná správa, príčinou smrti P. Molnára bolo devastačné poranenie mozgu spôsobené strelnou zbraňou. Hoci to nie je žiadne prekvapenie, sú to dôležité informácie pre samotný proces.

9:39 - Výsluch znalkyne Michaely Rendekovej sa bude týkať vraždy podnikateľa Petra Molnára z decembra 2016. Sudkyňa R. Sabová prečítala zápisnicu z jej znaleckého posudku. Nikto voči tomu nemá námietky. Proces sa dnes rozbieha naozaj veľmi pomaly.

9:26 – Je definitívne rozhodnuté, hlavná vetva prípadu vraždy Jána Kuciaka, Martiny Kušnírovej a Petra Molnára, už bude pokračovať len s trojicou obžalovaných. Zoltán Andruskó už si odpykáva 15-ročný trest, M. Marček by sa mal výšku svojho trestu dozvedieť čoskoro

9:16 – R. Sabová pokračuje vo svojom precíznom prístupe. Už viac ako štvrťhodinu sa venuje formalitám, ktoré sú však potrebné pre to, aby nikto nemohol spochybniť zákonnosť jej postupu a rozhodovania

9:07 – V súdnej sieni je opäť trochu pomenený zasadací poriadok. Tento raz v prvej z lavíc pre obžalovaných sedí len kukláč, najbližšie k predsedníčke senátu sedí M. Kočner, vo vedľajšej lavici sedí T. Szabó

9:03 – Senát predsedá Ružena Sabová a prísediacimi sú Rastislav Stieranka a Ivan Matela. Dnes by sme sa mali na súde dozvedieť niečo viac o kamerových záznamoch z Veľkej Mače, ktoré skúmali znalkyne v oblasti antropológie

9:00 – Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje siedmym dňom pojednávanie v prípade vrážd, kde je okrem iných obvinený aj mafiánsky podnikateľ Marian Kočner. Policajná eskorta už jeho a ďalšieho spoluobžalovaného - Tomáša Szabóa, priviedla do pojednávacej miestnosti. Zvyšní dvaja obžalovaní, Alena Zsuzsová a Miroslav Marček, už skôr žiadali, aby sa pojednávalo v ich neprítomnosti