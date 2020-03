ONLINE: Pribudol jeden nakazený, spolu ich je 186. Matovič skritizoval Pellegriniho

23.03.2020, 08:00 | TREND.sk | TASR

Nová vláda chce zintenzívniť testovanie na nový koronavírus. Premiér Igor Matovič na tlačovej konferencii povedal, že Slovensko má možnosť získať 200-tisíc kvalitných testov. V pondelok pribudol jeden pozitívny prípad nakazenia novým koronavírusom, bolo však vykonaných len 29 testov.

15:50 Spoločnosť Eset hľadá možnosti, ako pomôcť štátu v boji proti novému koronavírusu. V hre je aj areál bývalej vojenskej nemocnice na bratislavskej Patrónke, ktorý firma vlastní a plánuje tu v budúcnosti postaviť rozsiahly kampus.

15:49 V Belgicku podľahlo novému koronavírusu SARS-CoV-2 už najmenej 88 ľudí. Celkovo bolo pozitívne testovaných 3 743 ľudí, z toho 342 za posledných 24 hodín.

V nemocniciach bolo v pondelok ráno 1 643 pacientov, počet hospitalizovaných však začal klesať, informovali belgické médiá. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 290 osôb. Približne 350 pacientov už mohlo opustiť nemocnice.

15:19 Počet ľudí nakazených koronavírusom SARS-CoV-2 v Spojených štátoch v pondelok presiahol číslo 35-tisíc, informovala na svojej webovej stránke stanica Fox News.

USA sú treťou najviac postihnutou krajinou po Číne a Taliansku. Následkom ochorenia COVID-19, ktoré nový koronavírus spôsobuje, podľahlo v USA už 471 ľudí.

Najviac prípadov nákazy, takmer 17-tisíc, hlásia zo štátu New York. Takmer 2 000 nakazených je v druhom najviac postihnutom štáte Washington na západnom pobreží USA.

15:10 Generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár v pondelok požiadal listom predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) SR Miroslava Hliváka o bezodkladné preverenie informácií okolo nákupu zdravotníckeho materiálu Správou štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR.

15:07 Poľská opozičná prezidentská kandidátka Malgorzata Kidawa-Bloňská v pondelok navrhla, aby sa nadchádzajúce prezidentské voľby v krajine odložili z dôvodu krízy spôsobenej koronavírusom SARS-CoV-2. Voľby sú naplánované na 10. mája, pričom druhé kolo by sa malo uskutočniť 24. mája, a to v prípade, že nebude jasný víťaz.

14:55 Voda z verejného vodovodu je bezpečná. Deklaruje to Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) s tým, že podľa všetkých dostupných informácií je šíriaci sa nový koronavírus veľmi citlivý na dezinfekciu na báze chlóru, ktorá sa bežne pridáva do pitnej vody. Pitná voda z vodovodného kohútika, podľa bratislavských vodární, nemá potenciál stať sa prenášačom vírusu.

14:40 Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) potvrdil prvý prípad ochorenia COVID-19 u odsúdeného v ústave Bratislava. Ústavný lekár zabezpečil protiepidemické opatrenia a okamžité izolovanie na zdravotnícke oddelenie v ústave. Odsúdený bol preeskortovaný do väzenskej nemocnici v Trenčíne.

14:37 Ministri financií eurozóny budú v utorok večer diskutovať o návrhoch Európskej komisie na využitie záchranného fondu bloku na boj proti ekonomickým dôsledkom pandémie nového koronavírusu.

Ministri financií, samotný záchranný fond (Európsky stabilizačný mechanizmus) a Európska centrálna banka požiadali Komisiu, aby prišla s nástrojom, ktorý by zahŕňal záchranný fond a jeho nevyužitú úverovú silu vo výške 410 miliárd eur.

14:12 Počet potvrdených prípadov nákazy koronavírusom sa za uplynulých 24 hodín vo Švajčiarsku zvýšil o viac ako 1 000. Celkom Švajčiarsko eviduje 8060 prípadov nákazy. Počet úmrtí z nedele na pondelok vzrástol o šesť a dosiahol 66.

14:10 Slovensko má k dispozícii štyri miliardy eur z eurofondov, ktoré nie sú zatiaľ zazmluvnené. Ministerka Veronika Remišová chce urobiť audit výziev, ktoré sú už vyhlásené a presunúť tieto peniaze tam, kde sú aktuálne potrebné, teda na pomoc pri negatívnych dosahoch opatrení proti šíreniu nového koronavírusu.

13:59 Americký Federálny rezervný systém, ktorý plní úlohu centrálnej banky, v pondelok oznámil spustenie nových programov na pomoc trhom, aby efektívnejšie fungovali počas krízy spôsobenej pandémiou nového koronavírusu. Fed spúšťa neobmedzené kvantitatívne uvoľňovanie. Nakúpi neobmedzené množstvo štátnych dlhopisov a cenných papierov krytých hypotékami, aby podporil finančný trh. Vo svojom vyhlásení uviedol, že pristúpil k týmto krokom, pretože sa ukázalo, že americká ekonomika bude čeliť vážnym problémom.

13:46 Svetová ekonomika bude v dôsledku súčasnej pandémie trpieť niekoľko nasledujúcich rokov. Upozornila na to Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj s tým, že „šok pre ekonomiku je už teraz väčší, než predstavovala finančná kríza pred vyše 10 rokmi“.

13:29 Počet úmrtí spôsobených novým druhom koronavírusu prekročil v pondelok 15-tisíc, vyliečilo sa viac ako 100-tisíc nakazených.

Od prvého oficiálne zaznamenaného prípadu nákazy koronavírusom v decembri v čínskom meste Wu-chan úrady zaznamenali celkovo 15 182 úmrtí, väčšinu z nich (9197) v Európe.

13:28 India v dôsledku pandémie koronavírusu preruší osobnú leteckú dopravu. Nákladnej leteckej dopravy sa nariadenie netýka. India už predtým uzavrela svoje hranice pre medzinárodné lety a zatvorená je aj väčšina jej hraničných priechodov.

13:17 Nadácia Zastavme korupciu zistila, že syn šéfa štátnych hmotných rezerv Kajetána Kičuru si okrem bytov v Bratislave v minulosti kúpil aj rekreačnú chatu na Devíne, ktorú získal ako 18-ročný. Nehnuteľnosti nadobudol bez hypotéky, upozorňuje nadácia.

12:56 Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) v pondelok na zasadnutí vlády navrhne odvolanie predsedu Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) Kajetána Kičuru za pochybenia pri obstarávaní zdravotníckeho materiálu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.

Odvolanie K. Kičuru a podanie trestného oznámenia avizoval už v nedeľu premiér Igor Matovič (OĽaNO) po kontrole na tomto úrade. Kto podá trestné oznámenie, zatiaľ podľa R. Sulíka nie je dohodnuté.

12:34 Obchodné reťazce sa rozhodli v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami zavedenými pre nový koronavírus inštalovať na pokladniciach ochranné plexisklá.

12:22 V dôsledku globálnej pandémie koronavírusu musela v rámci preventívnych opatrení vlád zostať v domácej karanténe viac ako miliarda obyvateľov vo vyše 50 krajinách a územiach na celom svete.

Pandémia koronavírusu zmenila životy ľudí na celej planéte. Došlo k obmedzeniu pohybu i zatvoreniu škôl a milióny ľudí musia pracovať z domu.

12:09 Taliansko naďalej zápasí s epidémiou koronavírusu, ale „iskierku nádeje“ lekárom i vláde dodávajú náznaky, že zákaz vychádzania začína mať pozitívny efekt v podobe zmiernenia nárastu počtu nakazených i vytvárania ohraničených ohnísk nákazy.

V noci na pondelok o tom informovala televízia France 3. Jej spravodajca v Ríme informoval, že kým uprostred minulého týždňa zaznamenali denne 25- až 30-percentný nárast nových prípadov, koncom týždňa ich bolo už len 10 až 15 percent.

Za ďalšie pozitívum sa považuje, že stále veľmi aktívne ohniská nákazy sú ohraničené a len na severe krajiny, čo odborníci tiež spájajú s výrazným obmedzením pohybu a presunov obyvateľstva v Taliansku. V dôsledku toho lekári z juhu Talianska smerujú na sever, aby tam pomohli svojim kolegom.

12:03 Expremiér Peter Pellegrini (Smer-SD) je naďalej pripravený pomáhať Slovensku s koronakrízou. Pripomína to na sociálnej sieti, kde zároveň odmieta kritiku súčasného predsedu vlády Igora Matoviča (OĽaNO) a hovorí o potrebe spolupráce.

12:00 Ak sa školy v Česku neotvoria do 1. júna, nemuseli by sa konať maturitné skúšky. Maturitné vysvedčenie by učitelia vystavili na základe posledných troch vysvedčení študenta. V pondelok to podľa spravodajského servera Novinky.cz povedal český minister školstva Robert Plaga.

11:58 Počet prípadov úmrtia na nákazu spôsobenú koronavírusom SARS-CoV-2 stúpol za 24 hodín v Španielsku o 462 a presiahol 2 000 prípadov.

11:57 Dvaja lekári z Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) v bratislavskom Ružinove majú negatívne výsledky testov na ochorenie COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus.

Pred zasadnutím krízového štábu o tom informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) s tým, že klinika pokračuje v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a nie je potrebná karanténa lekárov, zdravotníckeho personálu a ani pacientov.

M. Krajčí informoval aj o prípade všeobecného lekára z Púchova, ktorému bol potvrdený COVID-19, i o dvoch nakazených pacientoch v Národnom onkologickom ústave.

11:42 Premiér Igor Matovič na tlačovej konferencii povedal, že Slovensko má možnosť získať 200-tisíc kvalitných testov. Testovanie chce nová vláda zintenzívniť. Na Slovensku v pondelok pribudol jeden pozitívny prípad nakazenia novým koronavírusom, bolo však vykonaných len 29 testov.

11:24 Letecká spoločnosť Singapore Airlines (SIA) v pondelok ráno oznámila, že uzemní takmer všetky svoje lietadlá až do konca apríla. Poukázala pritom na striktné cestovné obmedzenia vo svete pre pandémiu nového koronavírusu.

Singapurský národný dopravca vyhlásil, že zníži o 96 percent svoju kapacitu po tom, čo lokálna vláda v nedeľu zakázala vstup do mestského štátu po nedávnom skoku „dovezených“ prípadov ochorenia COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus.

11:23 Irán v pondelok potvrdil ďalších 127 prípadov úmrtia na nákazu spôsobenú koronavírusom SARS-CoV-2, čím sa ich počet zvýšil celkovo na 1 812. Nakazených je viac ako 23-tisíc osôb.

11:22 Úrady v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev oznámili v pondelok nový balík opatrení v boji proti šíreniu koronavírusu. Kyjev okrem iného od stredy zavrie ihriská a parky a zakáže využívanie verejnej dopravy pre väčšinu obyvateľov.

Verejnú dopravu budú po novom môcť využívať iba občania so špeciálnym povolením, ktorých práca je kritická pre chod mesta. Medzi ďalšie opatrenia patrí povinnosť udržiavať bezpečný odstup jeden meter v supermarketoch a lekárňach.

11:01 V Thajsku oznámili v pondelok 122 nových prípadov nákazy koronavírusom, ktorý sa šíri z hlavného mesta Bangkok do ďalších častí krajiny.

V krajine zatiaľ hlásili celkovo 721 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Jedna infikovaná osoba zomrela, 668 ďalších liečia v nemocniciach a 52 ľudí prepustili, keď sa zotavili.

Thajské ministerstvo zdravotníctva v pondelok uviedlo, že stúpa počet prípadov nákazy mimo Bangkoku, lebo ľudia ho opúšťajú vzhľadom na uzavretie obchodných centier, reštaurácií a škôl.

11:00 Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) pre nový koronavírus prijala ďalšie obmedzenia svojej činnosti. Dočasne pozastavuje služby, týkajúce sa preverovania technických podmienok a realizácie vodovodných a kanalizačných prípojok.

10:45 Premiér Igor Matovič na sociálnej sieti prostredníctvom statusu kritizuje pravdepodobne dosluhujúceho šéfa štátnych hmotných rezerv K. Kičuru.

„Dnes ma jeden škôlkar chcel presvedčiť, že 200-tisíc je štyri milióny testov, rýchlotest je vlastne regulérny test, rýchlotest, ktorý stojí 2 až 5 eur, je hodný 30 eur, že dať firme s obratom 74-tisíc eur za rok zákazku za 35 miliónov je kóšér a že si nikto z kompetentných nevie spomenúť, ako ich vlastne napadlo osloviť práve túto firmu s biznisom storočia,“ píše premiér v statuse.



I. Matovič dodal, že „škôlkar (K. Kičura, pozn redakcie) skončil a začínajú sa jeho opletačky s orgánmi na to určenými“. Premiér tiež v statuse dodal, že „kradnúť sa nemá a okrádať chorých ľudí je podlosť najvyššieho zrna“.

10:23 Kríza spôsobená šírením nového koronavírusu by mohla nemeckú ekonomiku stáť v tomto roku až takmer 730 miliárd eur. Uviedol to v pondelok nemecký ekonomický inštitút Ifo.

10:17 Zdravotný stav Toma Hanksa a jeho manželky Rity Wilsonovej sa zlepšuje. Americký herec to uviedol v pondelok na sociálnych médiách po tom, ako nakazení koronavírusom strávili dva týždne v austrálskej nemocnici a v domácej karanténe.

10:16 Kým počet vstupov do tradičných kín v Južnej Kórei v posledných týždňoch výrazne klesol a väčšina z nich je aj zavretých, autokino v blízkosti mesta Soul slávi veľký úspech. Filmoví nadšenci tam môžu sledovať film sediac vo svojom aute zaparkovanom pred obrovskou vonkajšou obrazovkou.

10:03 Celkovo 119 repatriantov z Londýna prišlo počas víkendu do Kúpeľno-liečebného ústavu (KLÚ) Družba v Bardejovských kúpeľoch. Absolvujú tam dvojtýždňovú karanténu v súvislosti s výskytom nového koronavírusu.

09:56 Obchodný reťazec Kaufland v súvislosti s mimoriadnou situáciou pre nový koronavírus dočasne plošne skracuje otváracie hodiny. Upravené otváracie hodiny budú platiť na celom Slovensku od 23. marca až do odvolania.

Od pondelka do soboty po novom budú predajne otvorené od 7.00 h do 20.00 h. Nedeľná prevádzka od 8.00 h do 20.00 h zostáva nezmenená. Výnimkou bude len predajňa v bratislavskom Avion Shopping Parku, pre ktorú platia zmenené otváracie hodiny už od štvrtka. Počas celého týždňa je prevádzka otvorená od 8.00 h do 19.00 h.

09:50 Syn šéfa štátnych hmotných rezerv K. Kičuru sa ešte minulý týždeň dostal k dvom bytom v centre Bratislavy, na ktore si nepotreboval zobrať ani hypotéku. Ide o lukratívnu lokalitu v hlavnom meste, kde sa ceny nehnuteľností šplhajú cez 200-tisíc eur.

09:47 Na budapeštianskom Medzinárodnom letisku Ferenca Liszta pristálo v pondelok ráno prvé lietadlo, ktoré z Číny doviezlo zdravotnícke ochranné prostriedky. Na palube lietadla spoločnosti Wizz Air, ktoré priletelo zo Šanghaja, bolo 30 050 kusov ochranných odevov a 82-tisíc kusov chirurgických rúšok.

09:42 Regionálne úrady v čínskom meste Wu-chan zvoľnili v nedeľu opatrenia zamerané proti šíreniu koronavírusu. Obyvatelia sa môžu začať vracať do práce. Mesto sa postupne opäť otvorí.

9:35 Počet potvrdených prípadov nákazy koronavírusom stúpol v pondelok v Českej republike na 1165, čo je o 45 prípadov viac než v nedeľu. Jeden človek v súvislosti s infekciou zomrel, šesť ľudí sa uzdravilo.

9:30 Čierna Hora zaznamenala prvé úmrtie v dôsledku nákazy spôsobenej koronavírusom SARS-CoV-2.

9:28 Čína naďalej zápasí s „privezenými“ prípadmi nakazenia novým koronavírusom, ktorých potvrdený počet vzrástol o 39 na 353.

9:25 Najnovšie opatrenia prijaté Európskou centrálnou bankou v reakcii na problémy Európy v dôsledku šíriaceho sa nového koronavírusu sú dostatočné a efektívne. ECB je však pripravená urobiť aj viac, ak by to bolo potrebné. Povedal to člen Rady guvernérov ECB Ignazio Visco.

9:23 Kuba vyslala do Talianska tím lekárov a zdravotných sestier, aby tam pomohli liečiť a ošetrovať ľudí nakazených novým koronavírusom. Časť kubánskeho tímu tvoria lekári, ktorí boli pred desiatimi rokmi nasadení v Afrike, keď tam vyčíňalo vírusové ochorenie ebola.

9:19 Japonský premiér Šinzó Abe prvýkrát pripustil, že olympijské hry by sa nemuseli začať v plánovanom termíne 24. júla. Odklad olympiády v Tokiu „sa môže stať nevyhnutným“, pokiaľ by pandémia nového koronavírusu znemožňovala ich bezpečný priebeh, vyhlásil v pondelok. Š. Abe povedal na pôde parlamentu, že Japonsko je stále odhodlané usporiadať olympijské hry v „úplnej“ podobe, v prípade ťažkostí však môže rozhodnúť o odklade týchto hier, a to „predovšetkým s ohľadom na športovcov“. „Zrušenie nie je možnosťou,“ dodal.

9:14 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí nedisponuje údajmi o tom, koľko občanov SR je infikovaných ochorením COVID-19 mimo územia Slovenska. „Štatistika úradov hovorí o počte nakazených. Nerozlišuje medzi štátnou príslušnosťou infikovanej osoby,“ vysvetlil J. Tomaga.

9:00 Siedme ruské lietadlo s vojenskými odborníkmi a vybavením na pomoc v boji s koronavírusom priletelo do Talianska. Siedme lietadlo Il-76 ruských vzdušných síl vezúce skupinu ruských vojenských expertov a vybavenie pre diagnostikovanie a dezinfekciu pristálo na vojenskej základni Pratica di Mare, 30 kilometrov od Ríma.

8:47 Nadácia Zastavme korupciu na svojom blogu informuje, že nórska distribučná firma núkala Slovensku respirátory FFP3 za necelé štyri eurá za kus. Správa štátnych hmotných rezerv ich napokon minulý týždeň nakúpila za 16,58 eura od slovenskej spoločnosti Lacorp.

8:27 Nový Zéland zavedie na štyri nasledujúce týždne prísne obmedzenia pohybu s cieľom spomaliť šírenie nového druhu koronavírusu SARS-CoV-2 medzi obyvateľmi. Nový Zéland vstúpi v priebehu nasledujúcich 48 hodín do štvrtej výstražnej úrovne. Ide o najvyššiu úroveň vládneho núdzového plánu, ktorý predstavili v sobotu. Podľa neho sa školy a podniky, ktoré nie sú nevyhnutné, zatvoria a Novozélanďania budú musieť zostať doma počas nasledujúcich štyroch týždňov. Nariadenie taktiež dáva vláde široké právomoci vrátane povolania armády s cieľom dodržiavať izoláciu a zákaz vychádzania.

8:06 Predseda Správy štátnych hmotných rezerv K. Kičura trvá na tom, že pri nákupoch zdravotníckych pomôcok sa konalo v zmysle zákona. Priznal, že pri nákupe rýchlotestov došlo k chybe, tá sa však podľa jeho slov dá napraviť. Iné zlyhanie nevidí. Povedal to v reakcii na premiéra, ktorý žiada jeho odvolanie.

8:03 20-ročný Syn Kajetána Kičuru Krištof Kajetán kúpil dva byty na Konventnej ulici v Bratislave v blízkosti prezidentského paláca. Ich majiteľom sa stal 17. a 18. marca, teda iba tesne po tom, čo sa objavili kritické články, že jeho otec kupoval pre štát predražené zdravotnícke potreby. Byty v lukratívnej lokalite kúpil bez hypotéky. Jeho otec tvrdí, že si vybavuje pôžičku.

Informovali o tom Aktuality.

7:56 Minister hospodárstva Richard Sulík má na rokovanie predložiť návrh na odvolanie predsedu SŠHR. Krok nadväzuje na nedeľňajšiu inšpekciu vlády priamo na SŠHR v súvislosti s podozreniami na laxný prístup a predražené nákupy. Matovič po kontrole vyhlásil, že Kičura nemá dôveru vlády, vo svojej funkcii podľa neho konal nehospodárne, ohrozujúc verejný záujem aj zdravie obyvateľov.

7:34 Aké nové opatrenia môže vláda prijať? Mohlo by ísť napríklad o centrálne určené časy, v ktorých budú môcť prednostne nakupovať seniori. Pripustil takisto aj udelenie výnimky pre prevádzky so záhradníckymi potrebami, naopak, v rámci sprísnenie reštriktívnych opatrení hovoril o možnosti zaviesť všeobecnú povinnosť nosiť ochranné rúško či alternatívu zakrytia ústa a nosa pri pohybe v exteriéri.

7:31 Rokovaniu kabinetu budú predchádzať krízové štáby jednotlivých rezortov a tiež ústredný krízový štáb. Na základe jeho odporúčaní má vláda prijať ďalšie opatrenia, ktoré by mali pomôcť spomaliť šírenie infekcie.

7:22 Aktuálna situácia, týkajúca sa šírenia nového koronavírusu, a opatrenia, ktoré by mali spomaliť prenos infekcie, spôsobujúcej ochorenie COVID-19. To sú témy pre pondelkové rokovanie novej slovenskej vlády premiéra I. Matoviča. Kabinet má hlasovať aj o odvolaní predsedu Správy štátnych hmotných rezerv K. Kičuru v súvislosti s konaním úradu pri zabezpečení ochranných zdravotníckych pomôcok, rovnako sa má zaoberať možnosťami pomoci pre ekonomiku a spoločnosť, postihnutými reštrikciami mimoriadnej situácie.

6:58 Minister zdravotníctva Marek Krajčí v nedeľu večer informoval, že Slovensko má 13-tisíc testov. „Dobrá správa je, že sa nám dnes podarilo získať ďalších 10 000 reagencií, ktorých bol nedostatok. V tejto situácii vieme zabezpečiť dostatočne testovanie na ďalších desať dní,“ oznámil M. Krajčí. Dostupných testov je teda momentálne 13 000.