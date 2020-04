ONLINE: Slovensko má 400 prípadov. Parlament rokuje o nových opatreniach

02.04.2020, 08:07 | TREND.sk | TASR

Na Slovensku pribudlo počas utorka 37 nových prípadov nákazy novým koronavírusom. V stredu to oznámil premiér Igor Matovič s tým, že počas utorka bolo vyšetrených celkovo 877 vzoriek. Najmladším pozitívne testovaným bol päťročný chlapec v Bratislave, najstaršia bola žena vo veku 87 rokov rovnako v Bratislave.

Najdôležitejšie správy Celkovo je na Slovensku oficiálne nakazených 400 osôb.

Vláda predstavila súbor nových prísnejších opatrení. Prečítajte si ich zoznam.

Od pondelka môžu otvoriť ďalšie prevádzky.

Vláda rozhodla o zavretí škôl na neurčito, rušia sa písomné maturity aj Testovanie deviatakov. Toto sú nové termíny zápisov.

Premiér Igor Matovič uvažuje o blackoute, teda o vypnutí ekonomiky

9:25 Počet nových prípadov choroby COVID-19 spôsobenej novým koronavírusom v ČR stúpol na 3604. Ochoreniu doposiaľ podľahlo 40 ľudí a vyliečilo sa 61 ľudí.

9:11 Čínske mesto Šen-čen zakázalo konzumáciu psov a mačiek. Stalo sa tak v rámci rozsiahlejšej kampane proti obchodovaniu s voľne žijúcimi živočíchmi, ktorá súvisí s pandémiou nového koronavírusu.

8:50 Nemecké nemocnice prijali z iných krajín Európskej únie 113 pacientov s ochorením COVID-19.

8:25 Trinásť členských štátov Európskej únie vrátane Nemecka a Francúzska v stredu varovalo, že núdzové opatrenia spojené s koronavírusovou pandémiou by nemali porušovať základné práva. Stalo sa tak po tom, čo maďarský parlament v pondelok schválil sporný zákon, ktorý udeľuje vláde mimoriadne právomoci.

8:10 Vypnutie Slovenska, tzv. blackout, si premiér Igor Matovič predstavuje ako výnimočný stav počas niekoľkých týždňov. Na minimum by sa znížila mobilita ľudí, dodržiavala by sa vojenská disciplína a fungovalo by vojenské zásobovanie. Takýto dočasný stav by podľa neho umožnil čo najrýchlejšie naštartovať ekonomiku, ktorá za súčasnej situácie bude dlhodobo trpieť.

7:44 Nový koronavírus si v Spojených štátoch vyžiadal za posledných 24 hodín až 884 obetí na životoch. Ide o doteraz najväčší denný nárast obetí tohto infekčného ochorenia v USA.

7:31 V prípade ohrozenia života a zdravia z dôvodu pandémie umožňuje ústavný zákon vyhlásiť iba núdzový a nie výnimočný stav. Uviedol to docent ústavného práva Marek Domin z Katedry ústavného práva na Univerzite Komenského v Bratislave.

„Výnimočný stav je možné vyhlásiť v prípade teroristického útoku či rozsiahlych pouličných nepokojov alebo iných podobných útokov na majetok, pokiaľ podstatne ohrozujú alebo narúšajú bezpečnosť a verejný poriadok,“ uviedol M. Domin. Opiera sa pritom o ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.