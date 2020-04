ONLINE: Slovensko má vyše 700 nakazených ľudí. Nový koronavírus si vo svete vyžiadal viac ako 100-tisíc obetí

11.04.2020, 08:00 | TASR | TREND.sk

Voľný pohyb osôb je od od 8. do 13. apríla 2020 obmedzený. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok varovala pred predčasným rušením karanténnych opatrení zavedených jednotlivými krajinami v rámci boja proti pandémii koronavírusu. Štát do karantény zatvoril rómske osady na Spiši, kde žije asi šesťtisíc ľudí.