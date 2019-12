Súd Kočnerovi nevyhovel, v januári sa začína riadny proces

19.12.2019, 08:30 | Peter Kapitán | Peter Habara | © 2019 News and Media Holding

Súdny proces so štvoricou obžalovaných v kauze vraždy Jána Kuciaka dostane ešte mnoho prívlastkov. Prípad, ktorý pohol modernými dejinami Slovenska a ešte dlho bude traumatizovať spoločnosť, postúpil do ďalšej fázy.

Súd o vražde Jána Kuciaka sme sledovali online

To najdôležitejšie: poznáme termíny hlavných pojednávaní: 13. januára, 14. januára, 15. januára, 20. januára, 21. januára, 22. januára, 3. februára, 4. februára, 6. februára 2020, každý deň o deviatej hodine na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku

obvinení odmietli dohodu o vine a treste

ich obhajca namieta formálnymi chybami vyšetrovateľov

Marek Para žiada, aby sa prípad vrátil do prípravného konania

obvineným hrozí 25 rokov za mrežami alebo doživotie

ONLINE PRENOS Z PROCESU TOUTO SPRÁVOU KONČÍME, ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ!

12:27 – Predbežné prejednanie prípadu vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sudkyňa uzavrela. Na Mariana Kočnera sa novinári snažili vykríknuť otázky. Na chvíľu spomalil a uškŕňal sa, no jeho eskorta mu nedovolila zastaviť

12:17 – Sudkyňa Ružena Sabová číta, ktoré dôkazy budú na vytýčených termínoch pripustené. Na strane obžalovaných je živo, všetci okrem M. Kočnera sa radia so svojimi obhajcami. „Súd dospel k záveru, že vo vyšetrovaní neboli také závažné chyby, aby sa nemohlo začať konať a nedošlo ani k porušeniu práva na obhajobu, naopak, práva boli zachované,“ konštatuje súd.

12:13 – Marian Kočner a Marek Para prijali rozhodnutie bez emócií. Kočner sa vrtí na stoličke, Para si zamyslene drží bradu

12:11 – Nariaďuje sa hlavné pojednávanie a určuje sa jeho termín na 13. januára, 14. januára, 15. januára, 20. januára, 21. januára, 22. januára, 3. februára, 4. februára, 6. februára 2020, každý deň o deviatej hodine na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku

12:07 – Napätie v súdnej sieni by sa dalo krájať. Účastníci konania predniesli svoje návrhy a teraz sa senát radí, ako bude ďalej postupovať. Na poradu si sudcovia nevyžiadali technickú prestávku, zvládajú to robiť za svojím stolom

12:03 – Jedine obvinený Miroslav Marček a jeho advokát sa pri výzve sudkyne vôbec nevyjadrovali

12:01 – Obhajkyňa Aleny Zsuzsovej Ivana Kochanská stroho hovorí o tom, že bolo porušené právo na obhajobu jej klientky

11:58 – Priestor na vyjadrenie sa dostali aj poškodení. Žiadne dlhé reči ale nepredvádzajú

11:56 – Prokurátori navrhujú zamietnuť žiadosti obhajoby na doplnenie dokazovania, žiadajú, aby súd vytýčil termín hlavného pojednávania

11:55 – Procesné strany dostanú priestor na to, aby predniesli svoje konečné návrhy v predbežnom prejednaní obžaloby

11:54 – Alena Zsuzsová sa urputne bráni, aby fotografi zachytili jej tvár. Na chvíľu však stratila pozornosť, otočila sa smerom k novinárom. V sekunde sa ozvali desiatky cvaknutí

11:52 – Súdna sieň v Pezinku sa opäť zaplnila a po prestávke pokračuje konanie

- - - (prestávka ) - - -

11:15 – Zlatica Kušnírová verí, že obvinení dostanú čo najprísnejšie tresty. Zdalo sa jej, že Marian Kočner, oproti ktorému sedela zoči-voči, nebol taký arogantný ako čakala

11:11 – Zasadnutie je na polhodinu prerušené

11:09 – Slovo dostal aj Marian Kočner. Vysvetľuje, že namietol znalca Antona Heretika, dôvody verejne nehovorí s tým, že sú uvedené v spise. „Žiaden iný znalec za mnou nebol.“

11:05 – Prokurátor s Marekom Parom diskutujú o tom, či by mal alebo nemal byť vypočutý súdny znalec Eduard Jenčo, ktorý sa už dávnejšie v médiách vyjadril, že komunikácia v Threeme by nemala slúžiť ako dôkaz, pretože je nedôveryhodná

11:02 – Reaguje aj Roman Kvasnica, právny zástupca Zlatice Kušnírovej. Obhajuje vyšetrovateľov, ktorí podľa neho museli konať rýchlo, aby zabezpečili objasnenie trestného činu. To zrejme má byť dôvod, prečo do bodky nesplnili všetky formálne povinnosti

11:00 – Lipšic žiada, aby bolo duševné zdravie Mariana Kočnera vyšetrené v nemocnici. So znalcom v oblasti duševného zdravia nespolupracoval. Súdu zároveň predkladá aj návrh

10:57 – Slovo si berie zástupca rodiny Kuciakovcov Daniel Lipšic. Postupne vysvetľuje Marekovi Parovi, prečo nie sú potrebné formality, ktoré od vyšetrovateľa požaduje

10:56 – Monológ Mareka Paru trval 16 minút. Nikto ďalší z obhajcov sa už nechce vyjadriť

10:52 – „Spis je v takom neúplnom stave, že nebolo možné zabezpečiť právo na obhajobu. Skonštatoval to aj vyšetrovateľ, no domnieval sa, že to nie je podstatné,“ hovorí Para. Pochopiteľne, myslí si opak, tieto pochybenia ako chýbajúce príkazy na prehliadky priestorov či nepodpísané listiny považuje za vážny problém. Žiada súd, aby vrátil vec do prípravného konania

10:49 – Advokát Para číta čísla listov vo zväzkoch, na ktorých našiel pochybenia. Trochu to pripomína situáciu, keď sa čítajú čísla pri bingu

10:47 – Para podrobne prechádza všetky technické detaily, ktoré sa mu nepozdávajú. Prekáža mu napríklad to, že niektoré dôkazy preberali aj vyšetrovatelia, ktoré neboli členmi spoločného vyšetrovacieho tímu. V podstate ide o technické drobnosti, no aj formálne pochybenia sú v takýchto prípadoch veľmi dôležité

10:45 – Slovo si zobral Marek Para a začína prednášať svoje námietky

10:38 – Prokurátor predložil overenú fotokópiu dohody o vytvorení spoločného vyšetrovacieho tímu. O práci vyšetrovateľov Europolu v prípade vraždy Jána Kuciaka viac rozprával šéf oddelenia medzinárodného organizovaného zločinu Jari Liukku

10:35 – Prokurátori vysvetľujú, že Europol má riadne právomoci aj na území Slovenska. „Bez ohľadu na to, či bol zriadený spoločný vyšetrovací tím, alebo nie, môže vykonávať svoju činnosť na území Slovenskej republiky,“ hovorí prokurátor. Obhajoba sa okrem iného bude snažiť brániť tým, že medzinárodný vyšetrovací tím bol zriadený nelegálne

10:32 – Prokurátor berie späť návrh na vypočutie niekoľkých navrhnutých svedkov. Jeho prejav prerušilo opätovné striedanie kukláčov

10:30 – Marian Kočner sa odmietol vyjadriť k predneseným veciam a navrhnutým dôkazom

Obvinený Marian Kočner na pojednávaní ŠTS v Pezinku za vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej

10:27 – Niekomu medzi verejnosťou a médiami zazvonil telefón. Okamžite sa tým smerom otočili všetky hlavy, vinníka sa vybrali hľadať aj dvaja policajti. Nikoho však nevypátrali

10:24 – Sudkyňa kritizuje neprehľadnosť a nedôslednosť niektorých elektronických dôkazov, ktoré sú zachytené na elektronických nosičoch. Prichádza čas pre jednotlivé strany, aby sa k prečítaným veciam vyjadrili

10:11 – Nádeje, že by sa mohlo začať diať niečo akčné, sa zatiaľ nenapĺňajú. Predsedníčka senátu stále číta len pasáže zo spisu a oboznamuje verejnosť o stave vyšetrovania. Na prítomných začína byť vidieť známky skorého ranného vstávania, niektorí si pomaly líhajú na lavice a podopierajú si hlavy dlaňami

9:59 – Začala sa čítať takzvaná správa o stave veci. Najskôr sa v krátkosti zhrnie, z akých trestných činov sú prítomní obvinení, verejnosť sa dozvie aj to, v akom stave je vyšetrovanie. Očakáva sa, že v tejto fáze začnú obhajcovia prednášať prvé námietky

9:56 – Jediná Alena Zsuzsová má vedľa seba policajtku, ktorá je v klasickej uniforme a nemá na hlave kuklu. Občas to vyzerá, že medzi sebou prehodia nejaké slovo, raz sa dokonca spolu zasmiali

9:50 – Prvý raz sa v miestnosti menia kukláči, ktorí dohliadajú na poriadok. Niektorí z nich sú vyzbrojení aj automatickými zbraňami. Stráže sa menia pravidelne, aby sa dokázali po celý čas naplno koncentrovať

9:45 – Sudkyňa sa pýta obvinených, či sa chcú dohodnúť o vine a treste. Ani prokurátor, ani žiaden z obvinených o to nemá záujem. Jediný, kto sa v kauze vraždy Jána Kuciaka na vine a treste dohodol, je Zoltán Andruskó, ktorý vystupoval ako sprostredkovateľ

9:40 – Až v tomto okamihu kukláči odomykajú obvineným putá. Úvodná fáza procesu trvala takmer 40 minút, reálne sa niečo začne diať až teraz

Obvinený Marian Kočner na prvom procese za vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

9:39 – Sudkyňa Sabová ho však rýchlo zrušila. Účastníci konania sa podľa nej majú vyjadriť len k tomu, o čom sa práve hovorí. Po úvodných oficialitách sa pojednávanie dostáva do ďalšej fázy

9:38 – Kočnerov obhajca Marek Para využíva hneď prvú možnosť a snaží sa o námietku. Jeho súperom je ale mikrofón, ktorý nevie ovládať a nie je ho počuť

9:31 – Na súde je prítomná aj tlmočníčka z maďarského jazyka Timea Kliment. Poškodená manželka zavraždeného podnikateľa Petra Molnára neovláda poriadne slovenský jazyk. Keď predsedníčka vyvolala jej meno, postavila sa. Advokát Roman Kvasnica sa otočil a povzbudivo na ňu žmurkol

9:24 – Úvodné minúty venuje senát ŠTS overovaniu všetkých relevantných prítomných

9:19 – Matka Martiny Kušnírovej sedí v lavici za svojím zástupcom Romanom Kvasnicom, občas si pretrie vreckovkou oči, na tvári jej vidieť, že proces znáša ťažko. Vreckovku v ruke drží aj mama Jána Kuciaka, jeho otec ticho sedí vedľa svojej manželky

Obvinený Miroslav Marček v súdnej sieni ŠTS v Pezinku

9:14 – Na proces sa prišiel pozrieť aj prokurátor Ján Šanta, ktorý M. Kočnera a Pavla Ruska stíha v kauze falšovania miliónových zmeniek. Predsedníčka senátu zatiaľ overuje totožnosť obvinených

9:11 – Kočner sedí celkom blízko pri verejnosti, Alena Zsuzsová má odvrátenú tvár ku svojej advokátke, smerom k verejnosti sa nepozerá

Obvinená Alena Zsuzsová v súdnej sieni ŠTS v Pezinku

9:10 – Senát Špecializovaného trestného súdu vedie Ružena Sabová, prísediacimi sú Rastislav Stieranka a Ivan Matel. Marian Kočner svoju protestnú bradu z kauzy zmenky dlho neudržal, dnes už je na súde nahladko oholený

9:08 – Obžalovaní vošli do súdnej siene. Sprevádzajú ich kukláči

8:55 – Všetci štyria obvinení sú už od skorého rána prítomní v priestoroch Justičnej akadémie. Pojednávacia miestnosť je obrovská, napriek veľkému záujmu médií sú v laviciach pre verejnosť stále voľné miesta

8:48 – Do budovy prišiel aj prokurátor Ján Šanta či advokát Zlatice Kušnírovej Roman Kvasnica

8:43 – V miestnosti pre médiá je počuť poľštinu či nemčinu. O proces je veľký záujem aj za hranicami. Odhadom je v súdnej sieni asi 100 novinárov

8:37 – Areál Špecializovaného trestného súdu v Pezinku je prísne strážený. Policajti stoja už pri vstupe na pozemok, parkovisko pred budovou Justičnej akadémie, kde sa proces koná, je ohradené policajnou páskou. Na bezpečnosť dozerajú ozbrojení kukláči aj policajní psovodi

Retrospektíva:

Tomáš Szabó, Miroslav Marček, Alena Zsuzsová, no najmä Marian Kočner. Štyri mená, ktoré sú už dnes súčasťou histórie. Ľudia, ktorí zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj udalostí na Slovensku.

Je pondelok, 26. februára 2017. Skoro ráno sa začne šíriť správa, pri ktorej sa zatajuje dych. Zavraždili investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú. Po počiatočnom šoku sa v spoločnosti do popredia dostáva hnev. Námestia zaplnili desaťtisíce ľudí, ktorí žiadali zmenu.

Najskôr odišiel minister vnútra Robert Kaliňák zo Smeru, neskôr padla celá vláda na čele s Robertom Ficom. Do dôchodku išiel aj policajný prezident Tibor Gašpar. Napriek podozreniam, že viac, ako spravodlivosti, T. Gašpar slúžil svojej rodine a kamarátom, polícii sa darilo hýbať vo vyšetrovaní.

Do pol roka mala podozrivých vykonávateľov a sprostredkovateľov, o rok obvinila aj podozrivého objednávateľa. Neprešli ani dva roky a všetci piati obvinení sa po prvý raz stavajú pred súd. Je štvrtok, 19. decembra a TREND minútu po minúte sleduje prvý deň pojednávania, na ktorom senát Špecializovaného trestného súdu v Pezinku predbežne prejedná podanú obžalobu.