ONLINE: Súd zatiaľ Threemu čítať nebude, no pochybnosti o nej nemá

Veľmi podstatnou otázkou šiesteho dňa pojednávania v prípade vraždy Jána Kuciaka, Martiny Kušnírovej a Petra Molnára je, či a akým spôsobom sa budú čítať správy z Threemy. Ich obsah totiž môže mafiána Mariana Kočnera priblížiť k vražde nebezpečne blízko.

Najdôležitejšie udalosti z doterajšieho priebehu pojednávania Peter Tóth, jeden z najdôležitejších svedkov svedčiacich v neprospech Mariana Kočnera, obšírne porozprával o sledovaní novinárov aj o tom, ako komunikoval s A. Zsuzsovou, stretol sa aj s N. Bödörom.

P. Tóth tiež opísal, ako mal u sudcu Ústavného súdu M. Mamojku vybavovať prepustenie Kočnera z väzby

Z. Andruskó potvrdil, že podľa jeho informácií mal byť objednávateľom vrážd Marian Kočner.

Jeden z obžalovaných, Miroslav Marček, sa pred súdom priznal ku všetkým skutkom.

M. Marček podrobne opísal, ako zavraždil J. Kuciaka, M. Kušnírovú aj podnikateľa Petra Molnára.

Rodičia Jána Kuciaka a mama Martiny Kušnírovej žiadajú od poškodených náhradu nemajetkovej ujmy vo výške milión eur.

Vypovedal Norbert Bödör, ktorý podržal M. Kočnera. Odmietol, že by zneužíval svoje kontakty na polícii, akúkoľvek spojitosť M. Kočnera s vraždou odmietol.

Šéf Penty Jaroslav Haščák vyhlásil, že správa o odje*aní čuráka, ktorú dostal od M. Kočnera, sa netýkala J. Kuciaka. Potvrdil, že M. Kočner mal na novinárov, ktorí o ňom písali, ťažké srdce.

10:10 - T. Szabó povedal vyšetrovateľovi, že počas návštev vo Veľkej Mači vždy šoféroval auto on. Toto tvrdenie sa zhoduje so svedectvom, ktoré súdu poskytol náhodný okoloidúci na čerpacej stanici v Sládkovičove a pred súdom povedal, že za volantom videl T. Szabóa.

10:07 - „Prečo ste so sebou nosili telefón od Z. Andruskóa do Veľkej Mače?“ pýta sa vyšetrovateľ. T. Szabó odpovedal, že nevie, že ho vždy nosil so sebou v aute. Pri domovej prehliadke sa jeho telefón našiel u neho doma.

10:05 - Na otázky vyšetrovateľa T. Szabó odpovedal, hovoril, že vo Veľkej Mači po vražde už nebol. Pýtal sa ho aj na to, ako dlho bol M. Marček preč. Vyšetrovateľovi hovoril aj podrobnosti o tom, ako vystúpil z auta, či ako išiel na čerpaciu stanicu.

10:00 - Okrem iného T. Szabó pred vyšetrovateľom povedal, že vo Veľkej Mači si bol kupovať motorku. Opätovne opisuje, ako vraj mali ísť len zbiť J. Kuciaka. Jeden z kukláčov, ktorí stoja vedľa T. Szabóa, drží v ruke pištoľ.

9:51 - Znamená to, že sudkyňa číta jeho výpoveď z prípravného konania. Zatiaľ je jeho výpoveď do veľkej miery zhodná s tým, čo hovoril T. Szabó minulý týždeň vo svojej spontánnej výpovedi. Na otázky neodpovedal, neurobí to ani dnes.

9:47 - Pred senát sa posadil T. Szabó, no súd konštatuje, že odmietol vypovedať.

9:45 - T. Szabó zatiaľ žiadne zásadné argumenty nepredostrel, jeho argumentácia skôr stojí na tvrdeniach proti tvrdeniu a na argumentoch typu „nebol by som taký hlúpy.“ Uzatvára, že M. Marček nehovorí pravdu. Nikto ďalší sa k jeho výpovedi vyjadriť nechce.

9:43 - „Ďalej uviedol, že som si mal pýtať peniaze za vraždu J. Kuciaka. To nie je normálne, aby si človek ako M. Marček pamätal na sumu. Ďalej sa hovorilo, že som mal používať vozidlo môjho otca a môj mobilný telefón. Je to hlúposť, nešiel by som vraždiť s vlastným mobilným telefónom a vlastnou SIM kartou. Ďalej hovorím, že som žiadnu zbraň u M. Marčeka nevidel. Nemohla byť ani v originálnom puzdre, ako uviedol vo svojej výpovedi, keďže bola upravená a mala tlmič,“ pokračuje T. Szabó.

9:40 - Nasledujú vyjadrenia obžalovaných k výpovedi M. Marčeka. Prvý bude hovoriť Tomáš Szabó. „Obžalovaný hovorí, že sme si niekedy v januári mali zaobstarať zbraň, no táto informácia nesedí s výpoveďami svedkov. Ďalej tvrdí, že za vraždu mala byť suma 35-tisíc až 40-tisíc eur. Neexistuje, že niekto nevie, koľko by mu niekto dal. A hlavne, M. Marček nie je typ človeka, ktorý by si peniaze neprerátal,“ hovorí T. Szabó.

9:35 - Otázku má aj R. Sabová. „Potom, keď ste zasiahli J. Kuciaka do hrude, povedal niekto niečo, zaznelo niečo?“ M. Marček odpovedá, že „Nie“. „Od J. Kuciaka som bol maximálne 30 centimetrov, keď som ho zasiahol, nie viac,“ pokračuje. Otec Jána Kuciaka aj mama Martiny Kušnírovej sa držia za hlavu, tieto slová sa im počúvajú veľmi ťažko.

9:32 - Na M. Marčeka nikto žiadne otázky nemá, pred týždňom v pondelok vypovedal veľmi obšírne. Pýta sa len R. Kvasnica, zaujíma ho, či si M. Marček spomenie na presné časy, kedy J. Kuciak chodí do práce a z práce, ako dlho čakal, keď sa skrýval pri dome vo Veľkej Mači. Otázky R. Kvasnicu smerujú k tomu, aby preukázal, že vrahovia mali informácie od ľudí, ktorí sledovali novinárov, aj J. Kuciaka.

9:29 - Tomáš Szabó ani Marian Kočner nebudú vypovedať. Na rad prichádza výsluchu Miroslava Marčeka.

9:27 - Diskusia ohľadom Threemy je uzavretá, nasledovať budú vyjadrenia obžalovaných k výsluchu spoluobžalovaných. Obžalovaným budú kladené otázky, to však neznamená, že musia odpovedať. Nasleduje poučenie o právach a povinnostiach.

9:23 - Zástupca Z. Kušnírovej Roman Kvasnica gramatickým výkladom námietky zo strany obhajoby prišiel k tvrdeniu, že M. Para potvrdil autenticitu komunikácie. Zástupca Kuciakovcov D. Lipšic dodáva, že nerozumie tomu, prečo obhajoba na jednej strane hovorí, že komunikácia v Threeme nijako obžalovaných neinkriminuje, na druhej strane sa však bránia, aby takýto dôkaz bol pred súdom vykonaný.

9:18 - „Následne vyplynulo, že bol z dešifrovaného súboru vytvorený a spracovaná kompletná komunikácia vo formáte excel. Súd dospel k záveru, že v tomto štádiu konania o návrhoch na vykonanie dôkazov nerozhoduje a bude pokračovať v naplánovaných úkonoch trestného konania s tým, že pokiaľ bude potrebné po prípadnom vykonaní takéhoto dôkazu, vypočuť obvinených, súd opätovne pristúpi k výsluchu obžalovaných. Súd zamýšľa vylúčiť na samostatné konanie obžalovaného M. Marčeka.“ Znamená to, že sudkyňa zatiaľ správy v aplikácie Threema čítať nebude, no to neznamená, že ich čítať nebude vôbec. Ak to bude po prečítaní komunikácie potrebné, súd opätovne obžalovaných vypočuje.

9:17 - „Tento dôkaz je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady. Prílohou tohto dôkazu je extrahovaný súbor. Ide o externé disky. Pokiaľ ide o digitálnu forenznú správu, konkrétne tá, na ktorú bolo poukazované v súvislosti s návrhom na vykonanie dôkazu ako vecného dôkazu, poskytla ako výsledok skúmania celkovo osem telefónnych prístrojov s tým, že boli extrahované dáta na tento externý disk. Znovu poznamenávam, že súd nemá pochybnosti o zákonnosti získaného dôkazu,“ hovorí R. Sabová

9:16 - Senát nespochybňuje zákonnosť získania dôkazu (komunikácie z Threemy)

9:13 - Prokurátor Juraj Novocký ešte pred vyjadrením súdu hovorí, že pracovníci Europolu sú ochotní prísť na pojednávania a vystupovať ako odborníci, respektíve znalci ohľadom Threemy. Obhajca Mariana Kočnera Marek Para ráno doručil stranám námietku voči čítaniu pasáží z Threemy. Spochybňuje taktiež legitimitu Europolu a jeho úlohy vo vyšetrovaní.

9:10 - Porada senátu sa skončila, proces bude pokračovať.

9:09 - Potom, ako v utorok poobede nebol prítomný nikto z poškodených, v stredu ráno sú miesta pre rodiny zavraždených opäť plné. Na súde sú rodičia Jána Kuciaka aj mama Martiny Kušnírovej.

9:04 - Je pár minút po deviatej a verejnosť aj obžalovaní stále čakajú na senát. To sa počas prvých piatich dní pojednávania ešte nestalo. Je pravdepodobné, že pretrváva porada o tom, akým spôsobom by sa mala čítať komunikácia z aplikácie Threema.

8:54 - V pojednávacej miestnosti už sú všetci obžalovaní, stalo sa to prvý raz od minulého pondelka, keď vypovedal Miroslav Marček a požiadal, aby sa pokračovalo v jeho neprítomnosti. Alena Zsuzsová si znova zakrývala pred kamerami a fotoaparátmi tvár, pričom jej podobizeň je už dobre známa.

8:51 - Prvá vec, ktorou sa ráno bude zaoberať predsedníčka senátu Ružena Sabová, je, akým spôsobom by sa mali predložiť dôkazy - komunikácia v aplikácii Threema. Včera sa o tejto veci radil senát, dnes ráno bude jasné, čo sa bude diať ďalej. Zástupca poškodenej rodiny Kuciakovcov Daniel Lipšic tvrdí, že otázka nestojí tak, či sa bude komunikácia čítať, ale len akým spôsobom.