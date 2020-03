ONLINE: Sulík hlási pomoc pre firmy. USA prekonali rekord, majú najviac nakazených

27.03.2020, 08:00 | TREND.sk | TASR

Ministerstvo hospodárstva sa vo štvrtok večer dohodlo na predstavení prvého balíka pre podnikateľov „v čo najkratšom čase“ s približne 50 opatreniami. Medzitým sa Spojené štáty dostali na čelo krajín s najvyšším počtom nakazených.

Situáciu sledujeme online

8:45 V piatok v noci po 3.00 hodine pristálo na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave lietadlo, ktoré priviezlo Slovákov z Washingtonu. Médiá o tom informovala hovorkyňa letiska Veronika Ševčíková. Je to v poradí tretí repatriačný prílet do Bratislavy od zákazu civilných letov, ktoré sú aj naďalej zakázané. Prvé dva repatriačné lety prišli z Londýna a v piatok je ešte v pláne jeden odlet do nórskeho Osla, v nedeľu odlet do Štokholmu a prílet z neho.

8:26 Nemecká kancelárka Angela Merkelová uviedla, že pri práci z domu počas pandémie koronavírusu jej chýba osobný kontakt s kolegami. Ako pripomenula v piatok agentúra DPA, A. Merkelová (65) je v domácej karanténe od nedeľňajšieho večera. Reaguje tak na zistenie, že minulý piatok prišla do styku s lekárom, u ktorého testy následne potvrdili nakazenie novým koronavírusom. Išlo o lekára, ktorý kancelárku preventívne zaočkoval proti pneuomokokovej infekcii.

8:12 Výroba vozidiel značky Volkswagen bude odstavená o štyri dni dlhšie, ako sa pôvodne plánovalo, pretože dopyt po automobiloch naďalej klesá a dodávateľské reťazce stále zápasia s problémami pre pandémiu nového koronavírusu.

8:00 Minister hospodárstva Richard Sulík rokoval so zástupcami najväčších zamestnávateľských zväzov a priemyselných komôr o aktuálnej situácii spôsobenej šírením nového koronavírusu a pripravovaných opatreniach na zmiernenie dosahov na podnikateľský sektor. R. Sulík ubezpečil zástupcov zväzov a komôr, že rezort si uvedomuje zložitosť situácie, v ktorej sa pre koronakrízu ocitli.

7:50 V Spojených štátoch aktuálne evidujú najviac prípadov nákazy novým koronavírusom na svete. USA tak v počte infikovaných predstihli už aj Čínu a Taliansko. Vyplýva to z najnovších údajov, ktoré vo štvrtok neskoro večer zverejnili Univerzita Johnsa Hopkinsa aj denník The New York Times. Podľa Univerzity Johnsa Hopkinsa evidujú v USA 82 404 nakazených, zatiaľ čo podľa denníka The New York Times sa ochorenie COVID-19 dosiaľ potvrdilo u 81 321 ľudí.

7:25 Čína v piatok potvrdila 55 nových prípadov ochorenia COVID-19, ktoré spôsobuje nový druh koronavírusu. S výnimkou jedného prípadu ide o osoby, ktoré sa vírusom nakazili v zahraničí.