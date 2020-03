ONLINE: V nemocniciach je núdzový stav, v Česku obmedzili pohyb

16.03.2020, 07:22 | TASR

Od rána platia na Slovensku ešte prísnejšie opatrenia. Vláda na čele s premiérom Petrom Pellegrinim nevylučuje, že ak sa ľudia nezačnú správať disciplinovane, pribudnú ďalšie reštrikcie. Situáciu aj dnes pozorne sledujeme ONLINE.

Najdôležitejšie správy Slovensko eviduje po víkend 61 diagnostikovaných prípadov nákazy, pravdepodobne pribudnú ďalšie

Na 14 dní vláda uzatvorí maloobchodné prevádzky a obchody poskytujúce služby okrem predajní potravín, lekární, drogérií, stravovacích zariadení, čerpacích staníc, bánk, či telekomunikačných zariadení

Na stránke ktopomozeslovensku.sk môžu ľudia prispievať na pomoc pre zdravotnícke zariadenia

Rozhodne sa o osude Volkswagenu a ďalších veľkých zamestnávateľov, vláda avizovala prerušenie výroby Stránka www.korona.gov.sk informuje o opatreniach, ktoré majú spomaliť nákazu

Neprehliadnite V nemocniciach platí núdzový stav (zoznam)

Má ísť o preventívne rozhodnutie, aby štát zabezpečil zdravotnú starostlivosť

9:50 „Výroba ocele je veľmi odlišná od výroby automobilov a zmeny v našej výrobe sú oveľa zložitejšie z hľadiska technického aj bezpečnosti práce. Ak by sme neprevádzkovali zariadenia v súlade s ich špecifikami, určitá časť nášho výrobného procesu by bola natrvalo poškodená,“ uviedol hovorca U.S. Steel Košice Ján Bača na otázku, či oceliarne neplánujú prerušenie výroby, ako je to v prípade závodov automobilky Volkswagen Slovakia. Zároveň dodal, že košický U. S. Steel dodáva energie a pitnú vodu okolitej komunite a musí zaistiť pokračovanie týchto dodávok.

9:43 Cestujúci prímestských autobusových liniek Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) budú od utorka musieť do vozidiel nastupovať zadnými dverami a mať na tvári ochranné rúška, prípadne si zakrývať nos a ústa šatkou. Od utorka budú zároveň spoje jazdiť podľa sobotňajšieho cestovného poriadku.

9:27 Ruskí predstavitelia rozhodli o uzatvorení hraníc s Bieloruskom. Venezuelský prezident nariadil od pondelka karanténu v siedmich venezuelských štátoch vrátane hlavného mesta Caracas. Libanonská vláda v nedeľu rozhodla o zavedení celoštátneho stavu núdze a mobilizácii.

9:20 Autobusy mestskej a prímestskej dopravy SAD jazdia v Žilinskom kraji od pondelka v obmedzenom režime a klientske centrá ostávajú zatvorené.

9:05 Téma koronavírusu dominuje aj americkým primárkam Demokratov. K pandémii sa vyjadrovali obaja kandidáti. Nákaza zrejme výrazne obmedzí celú kampaň. Viaceré štáty už zrušili verejné podujatia.

8:52 Čínska priemyselná výroba, maloobchodný predaj a investície sa v prvých dvoch mesiacoch roka strmo prepadli v dôsledku epidémie. Ukázali to oficiálne údaje štatistického úradu v Pekingu.

8:48 Španielsko nasadí v postihnutých oblastiach príslušníkov armády

8:43 Južná Kórea rozšírila o polnoci mimoriadne opatrenia na letiskách na všetky štáty Európy. Dôvodom sú prípady osôb, ktoré sa vírusom infikovali v zahraničí aj stúpajúci počet nových nakazených v Európe.

8:32 Bratislava plánuje v najbližších dňoch pre zamedzenie šírenia nového koronavírusu postaviť na Tyršovom nábreží dočasné kontajnerové mestečko pre ľudí bez domova, a tak ich izolovať a ujať sa ich. Oznámil to primátor hlavného mesta Matúš Vallo.

8:21 Americká centrálna banka (Fed) prijala mimoriadne opatrenia na uvoľnenie menovej politiky, aby obmedzila dôsledky šírenia nového koronavírusu. Fed znížil úrokové sadzby mimo plánovaného zasadnutia menového výboru už druhýkrát v priebehu necelých dvoch týždňov.

8:14 Úradné hodiny v klientskych centrách sa od pondelka skracujú na tri hodiny. Otvorené budú od 8:00 do 11:00 h každý pracovný deň.

8:11 Českí hygienici úplne uzavreli dve mestá a jednu obec v Olomouckom kraji s cieľom zamedziť šíreniu nového druhu koronavírusu. Ľudia nemôžu z miest Litovel a Uničov ani z obce Červenka odísť ani do nich vstúpiť. Zmienené mestá a obec majú celkovo 24 000 obyvateľov.

8:05 Letecká doprava z Rakúska a do tejto krajiny sa takmer zastaví, vyhlásil spolkový kancelár Sebastian Kurz v nedeľu večer. V osobitnom programe verejnoprávnej televízie ORF vyzval Rakúšanov v zahraničí, aby sa neodkladne vydali na cestu domov alebo kontaktovali ministerstvo zahraničných vecí, aby ich doviezli do vlasti.

7:59 Nemecko od pondelkového rána zavedie rozsiahle kontroly a zákazy vstupu na hraniciach s Francúzskom, Rakúskom, Švajčiarskom, Luxemburskom a Dánskom.

7:52 Klinická skúška vakcíny zameranej na ochranu proti novému koronavírusu sa začne v pondelok, uviedol predstaviteľ americkej vlády, ktorého vyjadrenie priniesla v nedeľu agentúra AP. Prvý účastník skúšky dostane experimentálnu vakcínu.

7:45 Rekordne nízka účasť poznačila v nedeľu komunálne voľby vo Francúzsku, keď milióny voličov nešli v prvom kole hlasovať pre obavy z nového koronavírusu. Objavili sa aj výzvy na zrušenie druhého kola o týždeň v čase úsilia zastaviť šírenie nákazy

7:40 Americký prezident Donald Trump v nedeľu v súvislosti s novým koronavírusom vyzval občanov, aby prestali hromadne vykupovať potraviny a iné základné potreby a upokojili sa. Jeho apel prišiel v čase, keď ľudia vyprázdnili regály mnohých supermarketov a robia si zásoby konzerv či toaletného papiera.

7:30 Česká vláda zakázala od nedeľňajšej polnoci voľný pohyb ľudí v celej Českej republike. Opatrenie bude platiť do 24. marca s cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu nového druhu koronavírusu. Výnimkou budú cesty do zamestnania alebo nevyhnutné nákupy. Po rokovaní vlády o zavedení celoštátnej karantény to večer oznámil premiér Andrej Babiš.

7:25 Slovensko prešlo o 23:50 do núdzového stavu a bude sa riadiť podľa zákona 227/2002, ktorý umožní nasadenie armády, prikázanie pracovnej povinnosti. Núdzový stav je zatiaľ ohraničený na zdravotníctvo a časť služieb pre obyvateľstvo. Rušia sa všetky plánovane odkladné operácie a všetky kapacity budu prikázané na zvládnutie pandémie.