ONLINE: Voľby vyhral Matovič, koalícii PS/Spolu tesne unikol parlament

01.03.2020, 07:11 | TREND.sk | TASR

Po sčítaní všetkých okrskov na Slovensku by malo byť víťazom parlamentných volieb hnutie OĽaNO, ktorému sa podarilo získať 25,02 percenta hlasov. PS/Spolu je mimo parlamentu

Do parlamentu by sa mala dostať aj ĽSNS so 7,98 percenta hlasov, strana SaS so 6,20 percenta hlasov a strana Za ľudí s 5,76 percenta hlasov

Pred bránami parlamentu ostali aj SNS, Dobrá voľba, Most-Híd aj vlasť