ONLINE: Vražda bola na Kočnerovu objednávku, hovorí Andruskó

Počas druhého pojednávacieho dňa na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku vypovedajú rodiny zavraždených Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Okrem toho s výpoveďou predstúpil aj kľúčový svedok – Zoltán Andruskó.

15:45 – Prokurátor sa vypytuje na podrobnosti a detaily pri odovzdávaní peňazí. Informácie sú dôležité pre posúdenie dôveryhodnosti výpovede. Slová Z. Andruskóa sa budú porovnávať so zaistenými vecnými dôkazmi, aj so svedeckými výpoveďami.

15:43 – Všetci traja obžalovaní si poctivo píšu poznámky, občas ich podajú svojim obhajcom. Z. Andruskó už vypovedá takmer dve hodiny, na mieste pre svedkov sa ešte zrejme zdrží poriadne dlho.

15:39 – Výsluch sa dostal k tlačidlovým telefónom, ktoré M. Marček a T. Szabó používali pri vražde. „Hovoril som im, že tieto telefóny sú na cudzie osoby a sú ťažko vystopovateľné, že ak budú potrebovať komunikovať, tak majú použiť tieto,“ hovorí Z. Andruskó. Mýlil sa, telefóny polícia vystopovať dokázala.

15:26 – „Mne Zsuzsová povedala, prečo sa tá vražda má stať. Ona chránila Kočnera, už vtedy písal o jeho kauzách,“ hovorí Z. Andruskó. Dodáva, že zadanie bolo také, že vrahovia mali zobrať telo a správať sa k nemu tak, aby ho nenašli. „Po vražde mi povedal, že ho nevedeli uniesť, že keby s nimi Kuciak sedel v aute a zastavili by ich policajti, tak by to nevedeli vysvetliť.“ Toto vyjadrenie nesedí s tvrdením M. Marčeka. Ten v pondelok vravel, že únos vylúčili ešte pred vykonaním vraždy.

15:22 – Predsedníčka senátu R. Sabová sa pýta na detaily toho, ako prebehla prvá objednávka vraždy J. Kuciaka. Z. Andruskó opisuje, že hneď po stretnutí s A. Zsuzsovou išiel za T. Szabóom do Kolárova. „A. Zsuzsová mi nepovedala, od koho je objednávka vraždy, ale zakázala mi povedať, že je objednávka od Kočnera. Dohodli sme sa, že je to od nejakého Rusa, ktorý podniká na Slovensku a má problém s médiami.“

15:11 – Po hodine výsluchu sa výsluch dostáva k vražde Jána Kuciaka. „Objednávku som dostal ku koncu 2017, alebo začiatkom 2018. Alena bola nervózna, že sa nič nedeje okolo pána Žilinku a stretli sme sa pred jej domom. Doniesla laptop a hovorila, že má tu nejakého novinára, mala pri sebe USB kľúč, sadla si do auta, zapla počítač a v USB priečinku bolo veľa mien. Bol tam aj priečinok Kuciak. Bolo tam presne popísané, ako keby bol pán Kuciak sledovaný, fotky jeho auta, domu, presná adresa,“ začína rozprávanie Z. Andruskó. Vyzeralo to, že to robil profesionál alebo policajt.

15:07 – Z. Andruskó hovorí, že s M. Kočnerom komunikoval cez mobilný telefón Aleny Zsuzsovej. Išlo o eseročku a zabezpečenie jej sídla, v podstate potreboval bieleho koňa. Týmto Z. Andruskó vysvetľuje, ako vedel, že A. Zsuzsová konala na popud M. Kočnera. „Ona nemá na to, aby riešila nejaké ekonomické veci.“

15:04 – M. Kočner čosi šepkal svojmu obhajcovi Marekovi Parovi. Vyzeralo to, ako by mu zadal niečo zistiť. M. Para sa vzápätí obrátil na svoju asistentku, ktorá sedí za ním, a tá teraz usilovne ťuká do telefónu a píše niečo na papier.

15:00 – Výsluch Zoltána Andruskóa sa stále točí okolo vraždy Petra Molnára. Predsedníčka senátu Ružena Sabová sa uisťovala, akým spôsobom sa Andruskó dozvedel o tom, že Szabó s Marčekom podnikateľa zavraždili. „Tomáš Szabó mi to povedal.“

14:51 – Z. Andruskó povedal, že T. Szabó sa mu priznal, že zavraždili Petra Molnára v okamihu, keď prebral objednávku na vraždu Maroša Žilinku. „Tušil som to už na druhý deň po vražde Petra Molnára, no nevedel som, čo mám robiť, začal som vypovedať o tom až potom, keď ma zadržali,“ hovorí.

14:47 – „Začiatkom jesene 2017 sme sa stretli pred jej domom, dala mi 20-tisíc eur s tým, že musí byť zavraždený prokurátor Maroš Žilinka, s tým, že to musí byť vykonávateľ zo zahraničia a najlepšie by bolo, ak by v aute sedel aj Daniel Lipšic,“ hovorí Z. Andruskó. V Maďarsku nevybavil nič, a tak sa obrátil na T. Szabóa. Z. Andruskó vypovedá veľmi nesúvisle, prokurátor Vladimír Turan ho musí usmerňovať a snaží sa jeho výpoveď časovo rámcovať.

14:45 – „A. Zsuzsová dostala od Kočnera auto v roku 2012, 2013 alebo 2014. Chválila sa, že ho dostala ako jeho milenka. Neviem, či v tom čase niečo robila pre Kočnera, ale zadarmo to asi nebolo,“ hovorí Z. Andruskó.

14:40 – Z. Andruskó spomenul, že sa A. Zsuzsová najskôr spoznala s Borisom Kollárom, až neskôr s M. Kočnerom. Spomenul aj istú Rózsike, veštkyňu, ku ktorej pravidelne A. Zsuzsová chodila.

14:35 – Reč prišla aj na peniaze v kuchynskej utierke, o ktorých včera hovoril M. Marček v pondelok. Je to jeden z ďalších detailov, v ktorých sa výpovede svedka a obžalovaného zhodujú.

14:33 – „Zsuzsová zúrila a bola nahnevaná, keď sa dozvedela, že zabili aj Martinu. Povedala, že pôjde za Kočnerom do Báča a že sa ozve. Keď sa ozvala, priniesla ešte 50-tisíc eur. S nimi som šiel rovno do Kollárova, boli to 500 eurové bankovky, ja som si vybral 10-tisíc eur a 40-tisíc som odovzdal Tomášovi,“ opisuje Z. Andruskó okolnosti po vražde.

14:30 – Alena Zsuzsová bola otočená k svojim advokátom a niečo im hovorila. Jej obhajkyňa Júlia Vestenickú ju prudkým gestom zahriakla a naznačila jej, aby sa otočila smerom na Z. Andruskóa.

14:27 – „Odrazu mi volal Tomáš, prišli s malým autom a vtedy mi oznámil, že sa vražda stala. Že zabili Kuciaka, ale nie takým spôsobom, ako to bolo dohodnuté, že tam mal priateľku, ale nebolo mi do reči. Nechcel som ani počuť, ako sa to stalo. Tomáš mi stihol povedať, do dnešného dňa si nie som istý, kto tam bol, ale že len oni dvaja vedia, čo sa vnútri stalo. Tomáš hovoril, že použili studenú zbraň, ale už viem, že to nebola pravda,“ hovorí Z. Andruskó. T. Szabó krúti hlavou.

14:24 – „Chcel som A. Zsuzsovej vrátiť peniaze za važdu M. Žilinku, no ona ich nechcela. Tvrdila, že im už dlhujem státisíce. Navrhla, že to môžem vykompenzovať ľahšou robotou. Vtedy prišla ponuka na vraždu Jána Kuciaka,“ hovorí Z. Andruskó. Opakuje, ako na neho naliehala A. Zsuzsová s tým, kedy to už bude. „Nemal som dôveru v políciu, že by som to šiel oznámiť a bál som sa o život.“

14:21 – Z. Andruskó sa práve dostal k tomu, že sa obával, že M. Marček a T. Szabó sledujú aj jeho, podobne ako to bolo pri P. Molnárovi. Vtedy sa rozhodol, že s nimi chce byť kamarát a že existuje ponuka na vraždu prokurátora Maroša Žilinku. Spôsob, akým rozpráva, však tiež pôsobí dojmom, ako keby sa chcel zbaviť zodpovednosti. „Alena ma naháňala,“ hovorí. Marček v pondelok vravel, že ich naháňal Andruskó. Hovorí, že vlastne zachránil M. Žilinkovi život, pretože akciu zrušil.

14:17 – Verejnosť počúva príbeh, ako sa Andruskó so Szabóom a Marčekom rozprávali o vražde Petra Molnára. Je rovnaký, ako včera súdu vyrozprával Marček. Zhoduje sa dokonca aj v niektorých detailoch.

Korunný svedok a sprostredkovateľ vraždy Zoltán AndruskóZdroj: TASR

14:14 – „Ona chcela, aby som vybavil niekoho zo zahraničia, kto zavraždí prokurátora Žilinku. Ja som s tým išiel za jedným kamarátom, no ten mi povedal, že takto sa dnes už veci neriešia,“ hovorí Z. Andruskó. Marian Kočner si založil ruky krížom na hrudníku a pozorne počúva. A. Zsuzsová je otočená smerom k svojim obhajcom a komunikuje s nimi. Doteraz sa obžalovaní svedkov skoro nič nepýtali, na Andruskóa zrejme budú mať množstvo otázok.

14:12 – Obžalovaní zatiaľ jeho slová vnímajú s relatívnym pokojom.

14:09 – Z. Andruskó hovorí o tom, ako sa stal svedkom objednávky vraždy Lászlóa Basternáka, ktorú si mala objednať A. Zsuzsová. Aj v tejto veci je A. Zsuzsová obvinená. Tvrdí, že bol zhrozený a bál sa, no rozhodol sa mlčať. Andruskó nesmie klamať, pretože v tomto procese vystupuje ako svedok.

14:05 – „Dovoľte mi, aby som sa ospravedlnil rodine Kuciakovcov a pani Kušnírovej, je mi ľúto, čo sa stalo. Neviem, ako to odčiniť, ale spravím všetko pre to, aby som dal veci do poriadku, aspoň svojou výpoveďou,“ začína svoje vypočúvanie Zoltán Andruskó. So Zsuzsovou sa pozná z Pokecu, asi osem, deväť rokov. Dlhšie pozná aj Tomáša Szabóa, Miroslava Marčeka pozná cez Tomáša Szabóa, asi od konca roka 2016. Mariana Kočnera nepozná osobne, len cez A. Zsuzsovú. „Viackrát sa tým chválila, akého má známeho.“

14:00 – Znamená to, že súd priamo pristúpi k výsluchu Zoltána Andruskóa. Prvý raz sa tak verejnosť dozvie, za akých okolností mal objednávku na vraždu prevziať od Aleny Zsuzsovej. Oblečený je už v modrom väzenskom úbore, má na sebe nepriestrelnú vestu a sprevádza ho množstvo kukláčov, ktorí sú vyzbrojení aj dlhými automatickými puškami.

13:59 – Tento omyl by nemal mať žiaden vplyv na samotný proces, súd Michala Vargu, ktorý mal upravovať zbraň, opätovne predvolá neskôr. Sudkyňa sa nesprávnemu Michalovi Vargovi ospravedlnila za nedorozumenie, vypočúvať ho nechcel nikto.

13:57 – Na súde došlo k šokujúcemu omylu. Predvolaný Michal Varga nie je Michal Varga, ktorý mal byť predvolaný. Michal Varga, ktorý sedí pred súdom, je realitný maklér, ktorý Jánovi Kuciakovi predával dom vo Veľkej Mači, nie Michal Varga, ktorý mal upravovať vražednú zbraň.

13:54 – Vypovedať bude Michal Varga, ktorý mal údajne pomáhať pri prerobení vražednej zbrane. Oveľa dôležitejšia ale bude výpoveď Zoltána Andruskóa, ktorý príde na rad po ňom.

13:45 – Po obednej prestávke bude pokračovať súd v druhom dni hlavného pojednávania v prípad vraždy Jána Kuciaka, Martiny Kušnírovej a Petra Molnára. V súdnej sieni je už Zoltán Andruskó, ktorého kukláči priviedli s kuklou na hlave. Hoci ju už teraz má dolu, nie je možné snímať jeho tvár.

12:42 – Nasleduje obedná prestávka, pokračovať sa bude o 13:40.

12:40 – Výpoveď svedkyne sa do istej miery týkala obžalovaného Tomáša Szabóa, ten však možnosť klásť svedkyni otázky nevyužíva, ani sa k výpovedi svedkyne nevyjadril. Daniel Lipšic sa len pre istotu spýtal, či nepočula niečo iné o vražde, M. Rigová hovorí, že len z médií. D. Lipšic konštatuje, že jej výpoveď podľa neho zvýšila dôveryhodnosť výpovede Miroslava Marčeka.

12:31 - Miroslav Marček svojej priateľke povedal, že nie je dobrý človek. Sudkyňa Ružena Sabová sa bližšie pýta na vzťah M. Rigovej a M. Marčeka a jeho postoj k ďalším ľuďom. Pôsobí to, ako keby sa sudkyňa snažila zistiť, do akej miery sa vedel M. Marček začleniť do spoločnosti, respektíve akoby skúmala jeho psychologický profil.

12:27 - „Nikdy som u M. Marčeka nevidela väčšiu finančnú hotovosť, výdavky sme si delili, snažil sa, aby som nakupovala ekonomicky. Nikdy nič nekupoval, mal rovnaké veci, rovnaké tričká, nohavice, ponožky.“

12:25 - M. Rigová spomenula aj meno Zoltána Andruskóa, no osobne ho nepoznala. Chodila do jeho pizzerie. „Miro ho spomínal len v dobrom, hovoril, že je veľký dobrák, chodili za ním do pizzerie s Tomášom Szabóom, raz aj dvakrát do týždňa,“ opisuje svedkyňa.

12:24 - Opäť padlo meno Ronald Rigó, ktorý bol zadržaný spolu s Miroslavom Marčekom a Tomášom Szabóom. R. Rigó je dnes mŕtvy, dôvod úmrtia sa verejnosť zatiaľ nedozvedela. „Keď som sa M. Marčeka pýtala, prečo šiel do armády, hovoril, že preto, že má rád zbrane,“ hovorí M. Rigová.

12:20 - V júni a júli 2018 nemal Miroslav Marček s Tomášom Szabóom, ktorý je ďalší obžalovaný, podľa M. Rigovej žiadne konflikty. Toto tvrdenie je v rozpore s tým, čo včera pred súdom povedal Tomáš Szabó, ktorý vravel, že mal s M. Marčekom konflikty dlhší čas.

Obvinená Alena Zsuzsová na ŠTS v PezinkuZdroj: TASR

12:18 - „K vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej neviem povedať nič, dozvedela som sa o tom až po zadržaní obžalovaných,“ hovorí M. Rigová. S Miroslavom Marčekom sa zoznámila v prvej polovici júna 2018, teda potom, čo už boli všetky tri vraždy vykonané.

12:18 – Výsluch Jozefa Kuciaka mladšieho sa skončil. Nasleduje posledná svedkyňa predpoludňajšieho programu, bývalá partnerka obžalovaného Miroslava Marčeka, Martina Rigová.

12:05 - Sudkyňa sa pýta na počítačovú zručnosť Jána Kuciaka. Jeho brat odpovedá, že mu niekedy pomáhal s vyhľadávaním informácií. „Ján pol roka študoval informatiku, ale potom to nechal tak,“ hovorí. Nikto z obžalovaných otázky nemá. Daniel Lipšic sa ho pýta, ako vnímal vyhrážky Mariana Kočnera. „On nás upokojoval, no ak by sa nebál, asi by nepodával trestné oznámenie.“

12:02 – „O žiadnych jeho nepriateľoch, alebo konfliktoch neviem (s výnimkou Mariana Kočnera, o konfliktoch s ním už Jozef Kuciak hovoril, pozn. TRENDU.).“ Táto veta je dôležitá kvôli tomu, aby sa vylúčil potenciálny širší okruh nepriateľov Jána Kuciaka, respektíve ľudí, ktorí by mohli mať záujem na jeho vražde.

11:59 – Jozef Kuciak mladší opisuje svoj vzťah s bratom, rozpráva o článkoch Jána Kuciaka a o tom, ako pracoval. Prokurátor sa pýta aj na domnienky Mariana Kočnera, že Ján Kuciak mal nejakých informátorov. Jozef Kuciak hovorí, že o ničom takom nevie, že vychádzal len z otvorených zdrojov.

11:57 – „Keď sme zistili, čo sa Maťke a Janovi stalo, prvé, čo nám napadlo, bol Kočner. Raz na nejakej rodinnej oslave mu od Kočnera prišla esemeska, kde boli také zvláštne smajlíky. Vtedy som sa o brata začal viac báť. Inak bol nekonfliktný,“ začína svoju výpoveď trasúcim sa hlasom brat Jána Kuciaka.

11:49 – Prečítaná výpoveď Jany Kuciakovej bola relatívne stručná. V podstatných veciach sa zhodovala s doterajšími výpoveďami Jozefa Kuciaka a Zlatice Kušnírovej. Vypovedať bude Jozef Kuciak mladší, brat Jána Kuciaka.

Brat zavraždeného Jozef Kuciak mladšíZdroj: TASR

11:43 – „Pýtala som sa ho, či nechce písať radšej o športe, lebo písať o politikoch je nebezpečné. On však na to hovoril, že chce pomôcť Slovensku,“ hovorila Jana Kuciaková vo výpovedi pred vyšetrovateľom.

11:40 – „Vzhľadom na zistenú rečovú vadu (chybu) svedkyne súd pristupuje k čítaniu zápisnice z výsluchu svedkyne,“ znamená to, že Jana Kuciaková, mama Jána Kuciaka, nebude vypovedať priamo.

11:37 – Súd pokračuje ďalej, vypovedať bude matka Jána Kuciaka. Sudkyňa Ružena Sabová sa pýta prítomných, či trvajú na výsluchu, alebo budú súhlasiť s prečítaním zápisnice z prípravného konania.

11:15 – Skončil sa výsluch Jozefa Kuciaka, nasleduje 15-minútová prestávka.

11:13 – Marian Kočner posledné dve minúty písal na papier odkaz Marekovi Parovi. Podal mu ho, ten ho prebehol, napísal pár slov a vrátil mu ho naspäť.

11:12 – „Prvé tri dni som bol paralyzovaný, neviem nič. Matne si pamätám nejaké veci, ale skrátka nič. Zostala mi diera v srdci,“ hovorí Jozef Kuciak s vypätím posledných síl. Roman Kvasnica, zástupca Zlatice Kušnírovej, sa pýta na to, kedy naposledy videl svojho syna a Martinu Kušnírovú.

11:07 – Zástupca Kuciakovcov sa Jozefa Kuciaka pýta na charakter jeho syna. „Bol veľký dobrák, pracovitý, od malička pomáhal všade, kde sa dalo. Na začiatku sme mali menšie gazdovstvo, mali sme lúky, kde sa chodilo kosiť. Vedel murovať, ovládal údržbu. Bolo to vidno, že celý dom robil svojpomocne spolu s naším mladším synom.“

11:05 – Alena Zsuzsová manipuluje s krabičkami od liekov a plače. Aké sú tu lieky, nie je jasné. TREND má na M. Kočnera výhľad len od chrbta, no iní novinári píšu, že sa mu trasú ruky. Jozef Kuciak rozpráva o spoločnom bývaní Jána a Martiny.

10:57 – Prokurátor sa pýta na vzťah Jána Kuciaka a Mariana Kočnera. „Ku všetkým novinárom aj k Jankovi bol Kočner arogantný. Na jednej tlačovej besede Janko usvedčil Kočnera, že klame. Tam sa to asi začalo. Mal nejaký rozhovor na Pente dohodnutý, a keď odtiaľ vyšiel, dostal telefonát od Kočnera, že bude na všetkých zbierať špinu. To ma zarazilo, že tam už povedal, na koho bude zbierať špinu, takže asi pavúka našej rodiny mal k dispozícii,“ hovorí Jozef Kuciak.

10:54 – „S Jankom sme sa občas tak priateľsky hádali, že som volil na začiatku Smer, cítil som sa sociálnym demokratom, veril som tým sociálnym blábolom. Od začiatku som neveril vyhrážkam Mariana Kočnera, veď máme funkčné súdy, políciu, prokuratúru, u nás sa nič také nemôže stať,“ hovorí Jozef Kuciak. Opisuje, že sa s Jánom rozprávali aj o práci, o tom, že Smer prebral mnohých sponzorov od HZDS a že nemá veriť všetkému, čo hovoria politici.

10:53 – „Marian Kočner sa nedávno pred týmto skutkom Jánovi vyhrážal, hneď nám napadlo, že je za tým Kočner. Čo sa podľa mňa aj potvrdilo. K vražde už nemám čo viac povedať,“ hovorí Jozef Kuciak.

10:50 – „Začalo to tým, že sme sa im nevedeli spojiť. Netelefonujem často, so synom sme sa počuli zhruba raz týždenne. My sme ich v ten víkend nehľadali a nekontaktovali kvôli tomu, že mali mať predmanželskú prípravu kdesi v Petržalke. Ja som hovoril, že načo ich máme otravovať, možno im povedali, že si majú vypnúť telefóny,“ rozpráva Jozef Kuciak. Hovorí, že v nedeľu v noci im dcéra hovorila, že ani nemajú chodiť do Veľkej Mače, ale do Trnavy, kde im povedali, že sa stala vražda.

10:38 – „Miestami viem, čo sa stalo, ale niekedy držím v rukách telefón a čakám, kedy sa ozve, mám chuť jej zavolať, Martinka, už sme tu, urob kávu.“ Na lavici obžalovaných žiadne emócie nie sú. „Hovoria, že mi ľudia budú závidieť, no ja ten milión rozdám, ak mi vrátia Janka a Martinu,“ hovorí Z. Kušnírová.

10:36 – Zástupca rodiny Kuciakovcov Daniel Lipšic Z. Kušnírovú rozplakal. Pýta sa jej, aký mala vzťah so svojou dcérou. „Mali sme skvelý vzťah, bola skromná, pracovitá,“ hovorí. D. Lipšic sa pýta, ako prežívala prvé chvíle po vražde aj to, ako to prežíva teraz. Tieto otázky sa môžu zdať necitlivé, no sú dôležité pre preukázanie nároku na nemajetkovú ujmu.

10:32 – Ani predsedníčka senátu zatiaľ netuší, kam svojimi otázkami R. Kvasnica smeruje. Chcel počuť, prečo sa Martina Kušnírová nevrátila od 9. februára domov, pričom zvyčajne cez týždeň bývala doma. Odpoveď na otázku napokon dostal.

10:28 – Pýta sa zástupca Z. Kušnírovej Roman Kvasnica. Zaujíma ho, ako často si od začiatku roka s dcérou telefonovala. „Cez deň sme si štyri, päťkrát telefonovali, stále sme si hovorili, čo robíme, čo varíme, bežné domáce veci sme rozoberali, stále sme boli v kontakte,“ odpovedá Z. Kušnírová. R. Kvasnica ďalej skúma, kedy naposledy boli Ján a Martina u Z. Kušnírovej.

10:25 – Alena Zsuzsová je urazená. Pýta sa Zlatice Kušnírovej, že aký má dôkaz na to, že môže za smrť jej dcéry. Z. Kušnírová odpovedá, že na to sme na súde, aby sa dokázalo, aký súvis má s vraždou Jána a Martiny. „Ak by ste s tým nič nemali, ste teraz doma pri svojej dcére a ja doma pri svojej,“ odpovedá Z. Kušnírová.

Svedkyňa Martina RigováZdroj: TASR

10:18 – Prokurátor svoj výsluch Z. Kušnírovej ukončil. Priestor na kladenie otázok dostávajú obžalovaní, no nevyužívajú ho. Pýtať sa bude predsedníčka senátu Ružena Sabová. Zaujímajú ju bližšie okolnosti trestného oznámenia na Mariana Kočnera pre podozrenie z vyhrážania. „Pustil nám nahrávku a povedal, že sa mu takto vyhrážal. On povedal, že bol u Jaroslava Haščáka (šéfa Penty, pozn. red.) a že potom hneď dostal telefonát od Kočnera,“ odpovedá Z. Kušnírová.

10:14 – Ján Kuciak svojim rodinným príslušníkom aj rodine Z. Kušnírovej púšťal nahrávku, na ktorej sa mu M. Kočner vyhrážal. Hovoril na nej, že sa bude venovať špeciálne jemu a jeho rodinným príslušníkom a bude na neho hľadať špinu.

10:12 – „Iritovalo ma, keď Robert Fico povedal, že ani nevie, kto bol Ján Kuciak, pretože on písal o veľa dôležitých veciach,“ hovorí Z. Kušnírová. Opisuje, že sa často rozprávali o práci, doma hovoril aj o tom, ako sa mu vyhrážal Marian Kočner.

10:09 – Mama Martiny Kušnírovej síce vie zablúdiť pri svojom rozprávaní a vo svojich myšlienkach, no počas svojej výpovede je zatiaľ veľmi stručná, jasne a zreteľne odpovedá na otázky prokurátora. „Martina vedela všetko, o čom písal Jano, bola jeho prvý čitateľ a konzultant. On jej hovoril všetko,“ opisuje Z. Kušnírová.

10:05 – Z. Kušnírová postupne opisuje, ako sa dostali k domu vo Veľkej Mači, hovorí, že nechceli nový dom, lebo J. Kuciak sa chcel realizovať. Jozef Kuciak si vreckovkou utiera oči. Z. Kušnírová opisuje, čomu sa venovala jej dcéra. Martina Kušnírová bola archeologička.

10:02 - „Volala som neteri, ktorá býva vo Vrábľoch, či sa môže ísť pozrieť k Martinke, že sa neviem k ním dovolať. Neter tam prišla pár minút po záchranároch. Ona hovorila, že musím prísť do Mače.“ Hovorí, že ešte v noci vyrazili do Veľkej Mače, kde Ján a Martina bývali, viezol nás synov kamarát. „Od začiatku som hovorila, že to je politická vražda, policajti mi nechceli uveriť.“

10:00 – „Volala som Martine už v stredu, potom aj vo štvrtok, ale v piatok som už bola v strehu. Brala som to tak, že toho majú veľa, nechcela som na nich naliehať. V sobotu už mali vypnuté mobily, syn mi už hovoril, že to mám zisťovať. Až v nedeľu sa ozvali Kuciakovci. Na polícii mi povedali, že prečo sa stresujem, že je normálne, že sa mladí ľudia neozývajú. Ja som mu na to povedala, že Janko je investigatívny novinár a bojím sa o neho.“

9:58 – Zlatica Kušnírová začína emotívne. Pýta sa obžalovaných, prečo siahli na život ich detí, kto im na to dal právo? „Vedela som, že to bola politická vražda, vždy ma zaujímala Jankova práca,“ hovorí. Rozpráva veľmi rýchlo, každá myšlienka sa bude ťažko zachytávať. Opisuje, že jej dcéra hovorila, že sú odpočúvaní a nemali by sa o citlivých veciach rozprávať po telefóne.

Rodičia zavraždeného novinára Jána Kuciaka Jozef a JanaZdroj: TASR

9:54 – Faktúry sú prečítané, nasleduje výsluch svedkov. Ako prvá pôjde vypovedať Zlatica Kušnírová.

9:46 – Menia sa kukláči, predsedníčka senátu pokračuje v čítaní jednotlivých položiek z predložených faktúr.

9:29 - Brat Jána Kuciaka Jozef a Martina Rigová, bývalá partnerka Miroslava Marčeka, na výzvu sudkyne opustili pojednávaciu miestnosť. Prebieha krátka porada senátu, o chvíľu sa začne výsluch Jozefa Kuciaka, otca Jána Kuciaka. Ešte pred tým však súd ide riešiť nárok poškodených na náhradu škody, medzi dôkazy zahŕňa faktúry za pohreby zavraždených.

9:18 – Vypovedať by dnes mali Zlatica Kušnírová, Jozef Kuciak, Jozef Kuciak ml., no najmä Zoltán Andruskó. Práve jeho výpoveď bude kľúčová. Vypovedať by mal popoludní.

9:12 – Do miestnosti prišla už aj Zlatica Kušnírová, Roman Kvasnica stále chýba.

9:11 – Predsedníčka senátu Ružena Sabová pôsobí od začiatku veľmi ráznym dojmom. Hoci sa s niektorými jej tvrdeniami a názormi dá nesúhlasiť, nedá sa jej uprieť, že je konzistentná a dôrazná. Práve zvýšeným hlasom pripomínala účastníkom konania, že ak ich nie je počuť, je to ich chyba, lebo nevedia hovoriť poriadne do mikrofónu.

9:04 – Dnes pojednávaciu miestnosť otvorili trochu neskôr, ako je zvykom. Čaká sa na obžalovaných. Na svojom mieste sedia rodičia Kuciakovci. Zlatica Kušnírová a jej právny zástupca Roman Kvasnica zatiaľ chýbajú.