ONLINE: WHO naďalej tvrdí, že rúška nákaze koronavírusom zamedziť nemusia

Voľný pohyb osôb bude od 8. do 13. apríla 2020 obmedzený. V rámci návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu o tom vláda rozhodla na pondelkovom rokovaní. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) nechce upustiť od „víťazných opatrení“, nechce si vziať príklad od susedných krajín, ktoré zvažujú uvoľnenie bezpečnostných opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 po veľkonočných sviatkoch.

21:30 Americký prezident Donald Trump v utorok kritizoval na Twitteri Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) za zlyhanie počas pandémie choroby COVID-19. Súčasne obvinil WHO z toho, že má príliš blízko k Číne. Informovala o tom v utorok agentúra DPA.

20:50 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v najnovších odporúčaniach týkajúcich sa nosenia ochranných rúšok v boji proti novému koronavírusu zopakovala svoje predošlé tvrdenia, že nie je nevyhnutné, aby zdraví jedinci rúška nosili. Informoval o tom v utorok britský denník The Guardian. WHO sa rozhodla opätovne posúdiť svoje predchádzajúce stanovisko k používaniu rúšok na verejnosti po tom, ako údaje z Hongkongu naznačovali, že rozsiahle používanie rúšok tam mohlo prispieť k zníženiu šírenia vírusu v niektorých regiónoch.

20:10 Británia môže zaznamenať až 66-tisíc úmrtí na koronavírusové ochorenie COVID-19 počas prvej vlny súčasnej pandémie. Vyplýva to z novej štúdie, ktorú v utorok zverejnil americký nezávislý výskumný inštitút IHME (Institute for Health Metrics and Evaluation) so sídlom v Seattli.

19:30 Guvernér štátu New York Andrew Cuomo v utorok oznámil, že ochoreniu COVID-19 za uplynulých 24 hodín podľahlo ďalších 731 ľudí, čím sa celkový počet úmrtí v štáte zvýšil na 5 489. Podľa agentúry AFP štát New York tak v utorok zaznamenal doteraz najvyšší denný prírastok úmrtí osôb nakazených koronavírusom SARS-CoV-2. Guvernér Cuomo však dodal, že počet hospitalizovaných je stabilizovaný - neklesá ani nestúpa.

18:55 Taliansko v utorok zaznamenalo 604 nových úmrtí na ochorenie COVID-19 spôsobené novým koronavírusom. Ide o nižší denný nárast ako v pondelok, keď pribudlo 636 úmrtí, informovali televízia Sky Tg24 a agentúra ANSA s odvolaním sa na údaje civilnej ochrany.

18:24 Administratívnymi opatreniami neviete upravovať chod života. Skonštatoval to predseda Smeru-SD Robert Fico v súvislosti s opatreniami vlády počas veľkonočných sviatkov. Zdôraznil, že keby bol vo vláde, rozhodol by sa pre veľkú informačnú kampaň a až do sviatkov by pravidelne ľuďom pripomínal opatrenia prijaté na zabránenie šíreniu nového koronavírusu. Postup vlády označil za mocenské gesto.

17:50 Ukončenie izolácie a návrat do normálu. Brusel predstaví usmernenia.

17:18 Česká Poslanecká snemovňa v utorok rozhodla o predĺžení núdzového stavu v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 do 30. apríla. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz. Parlament tým nepodporil návrh vlády na predlženie núdzového stavu o ďalších 30 dní, teda do 11. mája.

17:05 Spoločnosť Kia Motors Slovakia (KMS) darovala Slovensku 200-tisíc eur na nákup pľúcnych ventilátorov potrebných pri liečbe zdravotných komplikácií pri ochorení COVID-19. Sedem prístrojov, ktoré budú za túto sumu zakúpené, rozdelí do nemocníc ministerstvo zdravotníctva. Povedal to v utorok na brífingu minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

16:36 Európska únia sa chystá vyčleniť 15 miliárd eur na pomoc chudobným krajinám na celom svete v ich boji proti pandémii nového koronavírusu. Uviedla to v utorok agentúra AFP. Podľa vyjadrenia predsedníčky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej má uvedená suma za cieľ pomôcť krajinám so slabými systémami zdravotnej starostlivosti vyrovnať sa s dopadom nákazy. Vyčlenená finančná pomoc má okrem toho pomôcť aj pri dlhodobom oživení ich ekonomík.

16:09 Negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19 má ďalších 19 zamestnancov Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline. Informovala hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková. „V pondelok (6. 4.) testovali päť lekárov, deväť sestier a päť nezdravotníckych pracovníkov, ktorí prišli do kontaktu s pacientom alebo nezdravotníckym zamestnancom s pozitívnym testom na ochorenie COVID-19,“ uviedla hovorkyňa nemocnice.

15:26 Slovensko má už 13 ľudí, ktorí sa vyliečili z ochorenia COVID-19. V utorok poobede o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.

Na pomoc príslušníkom Policajného zboru počas veľkonočných sviatkov bolo vyčlenených 714 príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR. V zmiešaných hliadkach budú dohliadať na dodržiavanie verejného poriadku a plniť asistenčné úlohy. Rozdelení budú do dvoch 12-hodinových zmien, pričom v jednej zmene bude 357 profesionálnych vojakov.

15:21 Taliansky turistický sektor očakáva pre pandémiu nového koronavírusu katastrofálny rok. Odhaduje sa, že straty odvetvia cestovného ruchu dosiahnu až 120 miliárd eur, teda s poklesom tržieb o 70 až 80 percent.

15:18 Švédsko v utorok oznámilo ďalších 114 úmrtí na následky ochorenia COVID-19, čím sa celkový počet obetí v tejto krajine zvýšil na 591.

15:10 V strojárskej spoločnosti PPS Group Detva sa zatiaľ hromadne prepúšťať nebude. Firme pomôže svojimi opatreniami vláda. Dohodli sa na tom predstavitelia parlamentu, vlády a firmy na utorkovom rokovaní v závode. Spoločnosť nedávno oznámila, že bude nútená prepustiť všetkých ľudí.

Trestný zákon umožňuje vyvodiť trestnú zodpovednosť za šírenie nebezpečenstva ochorenia COVID-19 ako trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby podľa paragrafu 163 alebo paragrafu 164, uviedol prokurátor Generálnej prokuratúry (GP) SR a vysokoškolský pedagóg Jozef Čentéš.

15:07 Maďarsko doviezlo z Číny už takmer 31 miliónov rúšok, 133-tisíc diagnostických testov na nový druh koronavírusu, 152 pľúcnych ventilátorov, a uplynulý víkend aj 400-tisíc tabliet, ktorých účinná zložka by podľa výskumov mohla pôsobiť aj na ochorenie COVID-19.

14:43 Slovenskí vedci vyzývajú vedenie krajiny na lepšiu krízovú komunikáciu. Zároveň poukazujú na potrebu pripraviť konkrétne plány na ďalšie mesiace. Vyplýva to z ich vyhlásenia, pod ktorým sú podpísaní neuroimunológ Michal Novák, fyzik Jozef Masarik, chemik Ľubor Fišera, neurochirurg Juraj Šteňo, materiálový vedec František Simančík a bývalý minister školstva Juraj Draxler. Čo najmenej dramatických vyhlásení, zvlášť, ak sa nezakladajú na premyslenom pláne a na odborných stanoviskách, odporúčajú vedci. Ako jeden z príkladov, kde sa dá komunikácia zlepšiť, uvádzajú informovanie o počtoch nových prípadov ochorenia.

13:23 Ľudia už môžu svoju banku požiadať o odklad splátky úveru, ak to potrebujú. Banky si tieto žiadosti podľa slov ministra financií Eduarda Hegera už odkladajú bokom, a keď začne platiť návrh zákona, budú ich môcť posúdiť.

Pandémii nového koronavírusu padlo na celom svete za obeť už viac ako 75-tisíc ľudí. Väčšina z nich ochoreniu COVID-19 podľahla v Európe.

13:10 Počas pondelka pribudlo na Slovensku 47 nových prípadov nákazy novým koronavírusom, pričom v laboratóriách otestovali 1 448 vzoriek. Z tohto počtu 24 pacientov sa nachádzalo v karanténe.

13:00 Každý klient, fyzická osoba, bude môcť požiadať o odklad lízingových splátok na tri mesiace. Ak bude kríza súvisiaca s novým koronavírusom pokračovať, tak to bude môcť spraviť aj druhýkrát. Po rokovaní s predstaviteľmi lízingových spoločností na úrade vlády o tom informoval štátny tajomník ministerstva financií Marcel Klimek. O podobnom riešení pre malých podnikateľov sa ešte rokuje.

12:58 Fínsko v utorok oznámilo prísnejšie kontroly na svojich štátnych hraniciach. Rozhodlo sa tak s cieľom naďalej znižovať počet osôb prichádzajúcich zo susedných štátov vrátane Švédska, ktoré dosiaľ v boji proti novému koronavírusu neprijalo rovnako prísne opatrenia ako iné európske štáty.

12:54 Slovnaft zareagoval na aktuálny nedostatok dezinfekčných prostriedkov potrebných v boji proti šíreniu nového koronavírusu. Rafinéria sa rozhodla darovať každý deň tisíc litrov dezinfekčného prostriedku, ktorý vyrába v rámci skupiny Slovnaft jej dcérska spoločnosť VÚRUP.

12:49 Belgicko od vypuknutia pandémie koronavírusu vykonalo na svojom území 80 512 testov, pričom do utorňajšieho rána malo pozitívny nález na COVID-19 22 194 Belgičanov, z toho 1 381 nových prípadov pribudlo za posledných 24 hodín. V rovnakom čase narástol aj počet obetí, so 162 novými úmrtiami bilancia smrteľných prípadov spojených s koronavírusom dosiahla 1 764 ľudí.

12:30 Vláda do konca tohto týždňa, alebo najneskôr budúci týždeň predstaví konkrétne riešenia pre pomoc veľkým zamestnávateľom. Malo by ísť napríklad o podporu udržania pracovných miest, ako k tomu prišlo už v prípade živnostníkov a malých firiem. Na utorkovom rokovaní pod vedením I. Matoviča sa na tom zhodli predstavitelia vlády a zamestnávateľských združení.

11:56 Počet obetí nového koronavírusu v Španielsku stúpol v utorok o 743. Nákaze COVID-19 doposiaľ v krajine podľahlo 13 798 ľudí.

11:23 Prvá eurofondová výzva na boj s novým koronavírusom je vyhlásená. Informovala o tom podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) na tlačovom brífingu v utorok. Z prvej výzvy budú môcť čerpať prostriedky zdravotníci, hasičský a záchranný zbor. Táto výzva je vo výške 13 miliónov eur a bude otvorená do 30. apríla.

11:21 Počet prípadov nákazy koronavírusom v Izraeli vzrástol v utorok o 395 na 9 006. Počet úmrtí vzrástol o deväť na 60. Podľa údajov ministerstva zdravotníctva je 153 pacientov vo vážnom stave, pričom 113 na pľúcnych ventilátoroch, a 683 sa uzdravilo.

11:13 Počet potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom v Rusku sa za posledný deň zvýšil o 1 154 na celkových 7 497. Koronovírus bol potvrdený už v 81 z 85 administratívnych celkoch Ruskej federácie.

10:24 Závod Continental Automotive Systems Slovakia Zvolen aj napriek súčasnej situácii, súvisiacej s epidémiou nového koronavírusu, neplánuje úplne prerušiť svoju výrobu. Vzhľadom na meniace sa požiadavky zákazníkov zatiaľ iba upravujú objemy výroby.

10:20 Slovensko by malo čoskoro výrazne zvýšiť počet testovaní na ochorenie COVID-19. Prispeje k tomu diagnostický PCR test na nový koronavírus, ktorý vyvinuli slovenskí vedci na čele so slovenskou firmou MultiplexDX. Nadácia Eset financuje prvých 100-tisíc kusov, informoval člen permanentného krízového štábu Robert Mistrík za prítomnosti premiéra Igora Matoviča. Odborníci vysvetlili, že test je špecifický pre slovenské kmene koronavírusu SARS-CoV-2, čo umožňuje tvorcom spoľahlivú diagnostiku nového koronavírusu v skoršej fáze ochorenia. Testy sú v poslednej fáze vývoja, vyrábať sa začnú v najbližších dňoch.

10:20 Počet potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom stúpol v Nemecku za posledných 24 hodín o 3 834 na 99 225. Ide o nárast v počte nových denných prípadov oproti posledným štyrom dňom, keď počet nových infikovaných klesal.

10:17 V Maďarsku sa objavila nákaza novým druhom koronavírusu už vo dvoch domovoch dôchodcov, ktoré prevádzkujú samosprávy budapeštianskych obvodov. Úrad verejného zdravotníctva preto zakázal návštevy, vychádzanie, ale aj prijímanie nových seniorov do domovov dôchodcov.

Na ochorenie COVID-19 zomrelo v Maďarsku za jeden deň deväť ľudí, informoval v utorok server krízového štábu, podľa ktorého laboratórne testy potvrdili nákazu už v prípade 817 osôb.

8:26 Celkový počet potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom v Českej republike stúpol k polnoci z pondelka na utorok na 4 822. Za posledný deň pribudlo 235 pozitívnych prípadov.

8:06 Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok oznámil, že dve nemocnice na liečbu pacientov s COVID-19, každú s kapacitou tisíc lôžok, postavia v Istanbule, ktorý je epicentrom nákazy v krajine.

8:00 Čína v utorok nehlásila žiadne nové úmrtia na koronavírus, prvýkrát od januára, keď začala zverejňovať údaje.

Južná Kórea hlásila v utorok menej než 50 nových prípadov nákazy koronavírusom už druhý deň po sebe, ale zdravotnícke úrady varovali pred uspokojením.

7:52 Spojené štáty zaznamenali za 24 hodín 1 150 úmrtí na nový koronavírus, oznámila v pondelok večer miestneho času prestížna americká Univerzita Johnsa Hopkinsa. Celkový počet mŕtvych tak stúpa čoraz vyššie nad hranicu 10-tisíc mŕtvych, ktorá bola prekročená v pondelok už skôr.

7:41 Taliansky premiér Giuseppe Conte oznámil v pondelok večer nový núdzový program stimulov, na základe ktorého sa do firiem poškodených pandémiou koronavírusu naleje pomoc v rekordnej výške 400 miliárd eur.

7:34 Nórska vláda v pondelok informovala, že epidémia koronavírusu je už v krajine pod kontrolu. Zároveň je však podľa nej ešte priskoro na to, aby sa dalo povedať, kedy budú zrušené obmedzenia zavedené v snahe zastaviť šírenie vírusu. Nórska vláda oznámila, že reprodukčné číslo, priemerný počet osôb, ktoré nakazí jeden infikovaný, kleslo z pôvodných 2,5 na 0,7 percenta.