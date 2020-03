ONLINE: Z nemocnice pustili prvých ľudí. Zostanú v domácej karanténe

20.03.2020, 08:00 | TREND.sk | TASR

Slovensko evidovalo do štvrtka 137 nakazených osôb na koronavírus. Zároveň vo štvrtok priniesol vládny špeciál milión jednorazových ochranných rúšok a viac ako 100-tisíc testov na rýchle detekovanie ochorenia. Na Slovenskom pracovnom trhu pomaly ubúda pracovných ponúk, no netýka sa to obchodníkov.