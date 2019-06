Opozícia chce s Kiskovou stranou spolupracovať. Víta ju aj Kollár

17.06.2019, 21:46 | TASR

Parlamentná aj neparlamentná opozícia si vie predstaviť spoluprácu so vznikajúcou stranou exprezidenta Andreja Kisku, ktorá sa bude volať Za ľudí.

Líder parlamentného OĽaNO Igor Matovič však upozorňuje, že podrazom sa dobrá spolupráca nezačína. Hovoril o tom v súvislosti s informáciami o možnom odchode Veroniky Remišovej, predsedníčku klubu OĽaNO, ku A. Kiskovi.

Spor o Remišovú

„Ponuku na spoluprácu vítame, ale na druhej strane sme si vypočuli rozporuplné vyjadrenia. Na jednej strane hovoril o spolupráci a na druhej, že chce rozbiť naše hnutie a potiahnuť Veroniku Remišovú k sebe. Takto sa nezačína úprimná spolupráca,“ povedal.

I. Matovič zdôrazňuje spoluprácu preto, že podľa neho nemožno dovoliť prepad demokratických hlasov. „Vieme si predstaviť spoluprácu so všetkými, ktorí to myslia so Slovenskom úprimne,“ podotkol.

Veronika Remišová sa pokúšala presadiť, aby sa z hnutia OĽaNO stala štandardnejšia strana s väčšou členskou základňou, v čom jej I. Matovič nevyhovel. Väčšinu jej fungovania malo len štyroch členov, čo dáva mimoriadne silnú pozíciu lídrovi.

PS/Spolu si kopli do starej opozície

Šéf parlamentného hnutia Sme rodina Boris Kollár hovorí v súvislosti s predstavením Kiskovej strany o bombastických slovách, chce si počkať na konkrétny program. Spoluprácu napriek rozdielnej agende a ideovému nastaveniu nevylučuje.

„Viem si predstaviť spoluprácu s každou normálnou stranou, ktorá si aspoň trochu ctí zákony a ľudí krajiny,“ vyhlásil. S Kiskovou stranou sa programovo líšia, čo je ale podľa Kollára dobré. „Aj Slovensko je rôznorodé,“ podotkol. Kollár sa nebojí odchodu jeho ľudí ku A. Kiskovi.

Mimoparlamentná koalícia Progresívne Slovensko a Spolu gratulujú ku vzniku strany Za ľudí. Hovoria o spoločných cieľoch a názoroch s Kiskovou stranou a chcú rokovať o spolupráci. Naznačila pri tom, že takýto postup staršie opozičné strany

„Veríme, že sa nové hnutie nerozhodne ísť cestou starej generácie politikov, hádkami so Smerom, ale aj medzi sebou, a čoskoro si sadneme za rokovací stôl o našej spolupráci, posielame Andrejovi Kiskovi návrhy najskorších termínov,“ uvádzajú PS a Spolu v stanovisku.