Poslanci nezvolili ani jedného kandidáta na ÚS

14.02.2019, 16:40 | TASR

Pôvodne mali poslanci voliť kandidátov na ústavných sudcov vo štvrtok o 11.00 h, ale koalícia si vzala ešte čas na rokovania, posunula teda hlasovanie na 17.00 h.

19:42 - Strany Most-Híd a SNS podľa Bélu Bugára hlasovali podľa dohody, teda volili šiestich kandidátov, na ktorých sa zhodli. Problém mal u seba podľa B. Bugára Smer-SD. B. Bugár zároveň potvrdil, že predseda Smeru-SD Robert Fico nebol na koaličných rokovaniach, na ktorých sa partneri snažili nájsť dohodu.

„Nemyslíme si, že je zodpovedné zablokovať takto fungovanie ústavného súdu,“ vyhlásil s tým, že koaličný partner neurobil dobré rozhodnutie. Nefunkčnosť ústavného súdu je podľa B. Bugára teda zodpovednosť koaličného partnera. V súvislosti s voľbou a situáciou v koalícii počul rôzne vyhrážky.

19:00 - Je povinnosťou parlamentu hľadať spôsob, ako čo najskôr zvoliť chýbajúcich kandidátov na ústavných sudcov, aby mohol Ústavný súd (ÚS) SR fungovať tak, ako to prikazuje ústava. V reakcii na voľbu kandidátov na ústavných sudcov v parlamente to vyhlásil prezident Andrej Kiska. Avizoval, že na budúci týždeň navštívi ústavný súd, kde oznámi postup, ako zabezpečiť aspoň jeho provizórne fungovanie.

Výsledok hlasovania poslancov, ktorí opäť nevybrali žiadneho kandidáta, označil A. Kiska za veľkú ranu pre dôveru ľudí v schopnosť politikov poctivo spravovať štát. „Povinnosťou Národnej rady — a teda zodpovednosťou vládnej parlamentnej väčšiny — bolo zvoliť 18 kandidátov, z ktorých som ako prezident mal vybral deväť sudcov. Národná rada, a teda parlamentná väčšina, si túto povinnosť nesplnila,“ skonštatoval.

18:04 - Poslanci Národnej rady SR ani v opakovanej verejnej voľbe nezvolili kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR, potvrdili zdroje z koalície aj opozície.

Na voľbe bolo prítomných 143 poslancov, piati neodovzdali hlasovacie lístky. Zo 138 odovzdaných lístkov bolo 49 neplatných a 89 platných. Keďže nebol nikto opäť zvolený, bude nová voľba. Hlasovanie bolo verejné, vládny Smer-SD takú voľbu odmieta. Trvá na tajnom hlasovaní.

17:19 - Poslanci opätovne verejne volia kandidátov na ústavných sudcov, koaliční lídri dohodu na menách, ktorých by koalícia mohla podporiť, zatiaľ nepotvrdili. „Máme dohodu na klube, ideme voliť,“ povedal za Most-Híd podpredseda parlamentu Andrej Hrnčiar pred hlasovaním. K dohode koalície a zoznamu mien sa nevyjadril. Situácia sa podľa jeho slov ukáže po hlasovaní.

V Smere-SD viacerí naďalej odmietajú verejnú voľbu, mali by, tak ako pri prvom kole, vhadzovať prázdne lístky.

16:47 - Opozičné strany SaS, OĽaNO, Sme rodina a viacerí nezaradení poslanci sa zhodli na desiatich kandidátoch na ústavných sudcov, za ktorých budú vo štvrtok v pléne hlasovať. Ich mená odmietli predstavitelia opozície konkretizovať.

„Opäť ukazujeme, že sme zodpovední, dnes máme širšiu dohodu štyroch politických zoskupení, dohodli sme sa na desiatich spoločných kandidátoch, ktorých budeme voliť,“ vyhlásil líder OĽaNO Igor Matovič s tým, že koalícia nehľadá odbornosť, morálku, ale svoje záujmy, a už prezentovala svojich kandidátov, z ktorých je opozícia zhrozená.

Predstavitelia opozície pripúšťajú, že popritom môžu poslanci voliť ďalších kandidátov, na ktorých dohoda nebola. Koalícia bude podľa poslanca Alojza Baránika (SaS) podporovať ľudí, z ktorých si prezident nebude môcť vybrať.

V zozname kandidátov preferovaných opozíciou sú podľa predstaviteľov opozičných strán aj mená z údajného zoznamu koalície. A. Baránik preferuje tie opozičné. „Nám ide o budovanie štátu pre všetkých, zatiaľ čo koalícii ide o budovanie mafiánskeho štátu, ktorý bude ochraňovať súčasný stav,“ pripomenul.

Podľa poslanca za hnutie Sme rodina Petra Pčolinského by Ústavný súd SR mal byť funkčný, nemal by to byť podľa jeho slov personálny biznis.

Voľba má byť vo štvrtok opäť verejná. Spolu má plénum zvoliť 18 kandidátov, ktorých predloží prezidentovi SR. Ten z nich má vymenovať deväť nových sudcov. Majú nahradiť tých, ktorým sa skončí funkčné obdobie 16. februára.