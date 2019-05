Opozícia začína hovoriť o veľkom spájaní. Kiska nechce spoluprácu len s PS/Spolu

27.05.2019, 20:42 | TASR

Predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Truban a líder Spolu Miroslav Beblavý na tlačovej konferencii vyzvali prezidenta Andreja Kisku, ktorí pracuje na založení vlastnej politickej strany, aby s nimi spolupracoval pred parlamentnými voľbami. „Myslím si, že s osudom Slovenska netreba hazardovať,“ povedal M. Beblavý.

Koalícii Progresívne Slovensko a Spolu-OD okrem toho zablahoželal k víťazstvu v eurovoľbách na Slovensku. Prezidenta teší, že do politiky vstupujú noví ľudia. „Odkedy som nastúpil do funkcie prezidenta, vyzýval som, že potrebujeme mať v politike nových schopných a čestných ľudí, a to sa deje. Je to potešujúce,“ skonštatoval.

Dosluhujúci prezident Andrej Kiska v reakcii privítal víťazstvo Progresívneho Slovenska a Spolu s tým, že na vstup „nových schopných a čestných ľudí“ do politiky vyzýva od vstupu do funkcie prezidenta.

Potrebu spolupráce si uvedomuje, spojiť by sa však podľa neho nemali len tri politické subjekty. „Potrebujeme sa spájať a spolupracovať – všetky strany, ktoré chcú zmeniť túto krajinu. Nielen strana Spolu, Progresívne Slovensko a Kiska, ale všetky demokratické strany. Aj OĽaNO, SaS, či KDH,“ vyhlásil.

Dopyt po zmene vidí najmä v oslabenom Smere. „Voliči už vo štvrtých voľbách po sebe ukázali, že po 12 rokoch treba vymeniť Smer vo vláde a preto musíme v budúcnosti spolupracovať.“ O tom, ako má spájanie presne vyzerať, chce začať diskutovať.

Neskôr sa k jeho výzve pripojil aj líder OĽaNO Igor Matovič, ktorý akékoľvek spájanie politických subjektov považuje za prospešné. Jeho hnutie je otvorené rokovaniam „s kýmkoľvek z dobrej strany brehu“.

„OĽaNO považuje akékoľvek spájanie len a len za prospešné, a preto opakovane ponúka spoluprácu aj menším stranám, kde by potenciálne hrozil prepad hlasov ich voličov,“ povedal I. Matovič. Šéf OĽaNO začal o nutnosti vytvorenia „novodobej SDK“ hovoriť už v roku 2018, spoluprácu s ním vtedy odmietla SaS a k spolupráci sa nemalo ani KDH.