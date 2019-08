Opustenie Číny: 20 áut pre americkú domácnosť a veľké sťahovanie Apple

V piatok Donald Trump cez Twitter nariadil americkým spoločnostiam, aby opustili čínsky trh. Peking cez vládou ovládané média reagoval posmešne: „Vítame myšlienku prezidenta D. Trumpa, aby presťahoval General Motors, Ford a ostatné automobilky späť do USA. Pokiaľ viem, Čína je ich trh číslo jedna. Môžu sa vzdať svojho podielu v prospech BMW, VW a Toyoty. Nech idú späť do USA a umožnia americkej rodine mať 20 áut“.

President Trump is welcome to relocate GM, Ford and other automakers back to the US. As far as I know, China is their No.1 market, they can give up their market to BMW, VW and Toyota. Go back to the US, let each American family have 20 cars.