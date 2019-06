OSN vyhlásila vojnu nenávistným prejavom. Na Slovensku ich stíhame mierne

20.06.2019, 16:05 | Peter Kapitán | © 2019 News and Media Holding

Nenávistné a deštruktívne pohľady sú dnes podporované digitálnou technológiou, extrémisti sú online, kde sa radikalizujú a hľadajú nových regrútov, vyhlásil tento týždeň generálny tajomník OSN António Guterres potom, ako predstavil nový plán na boj proti nenávistným prejavom, takzvanému „hate speech“.

Proti internetovému extrémizmu začali nedávno bojovať aj internetoví giganti ako Facebook či Youtube. Slovensko nenávistné prejavy na internete trestá len miestami.

Keď sa človek na internete čuduje, ako mohli ľudia so židovským pôvodom dostať štátne vyznamenanie, podľa súdu nie je extrémista. Ako to pred nedávnom ukázal poslanec za ĽSNS Stanislav Mizík, stačí povedať, že nevie pracovať s počítačom. S. Mizíka oslobodil Špecializovaný trestný súd, Najvyšší súd ešte bude rozhodovať o odvolaní.

Rovnaké to je pri desiatkach podobných príspevkov, ktoré sa zjavujú na sociálnych sieťach. Údajný autor rasistického či nenávistného príspevku vyhlási, že ho nepísal on a polícia aj súdy sú na neho krátke. Okrem toho je na potrestanie potrebné preukázať aj úmysel. Teda, že autor nenávistného príspevku vedel, čo presne píše a chcel to tak napísať.

Viac ako následné trestanie extrémistických prejavov na internete často pomáha prevencia. Začiatkom júna spoločnosť Youtube informovala, že výrazne sprísnila posudzovanie videí, ktoré obsahujú rasistické či neonacistické názory a chce ich zo svojich serverov mazať.

Facebook už začiatkom roka začal sprísňovať podmienky na posudzovanie nenávistných a rasistických komentárov, rovnako budú musieť reagovať aj ďalšie sociálne siete ako Instagram či Twitter.

Stíhaní je málo

V roku 2018 polícia zaznamenala 130 trestných stíhaní za trestný čin extrémizmu. Z toho bolo 42 skutkov spáchaných na internete

