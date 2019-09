Oteplenie až o sedem stupňov. Experti zhoršujú odhad zmeny klímy

19.09.2019, 16:00 | Tomáš Bakoš | © 2019 News and Media Holding

Otepľovanie je zrejme ešte rýchlejšie, ako sa doteraz predpokladalo. Ukazujú to najnovšie klimatické modely francúzskych expertov, ktoré sú presnejšie ako tie súčasné.

Skleníkové plyny, ktoré sa dostávajú do atmosféry spaľovaním fosílnych palív, otepľujú planétu oveľa rýchlejšie, než sa čakalo. Takýto záver priniesli francúzski experti, ktorých nové klimatické modely poslúžia ako základ pre budúcu správu Medzivládneho panelu pre klimatické zmeny (IPCC).

Podľa nových modelov by mohli do konca storočia teploty vzrásť až o 6,5 až sedem stupňov Celzia. Najpesimistickejšie scenáre sa môžu naplniť, ak by sme emisie neznižovali. Túto prognózu priniesli dva nezávislé klimatické modely od výskumných stredísk vo Francúzsku.

