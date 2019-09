OZ KOVO organizuje budúci týždeň pochod za vyššiu minimálnu mzdu

27.09.2019, 12:56 | TASR

Odborový zväz (OZ) KOVO je presvedčený, že minimálna mzda v budúcom roku by mala rásť výraznejšie.

Odborový zväz KOVO je presvedčený, že minimálna mzda v budúcom roku by mala rásť výraznejšie. Podporuje návrh Konfederácie odborových zväzov SR, aby stúpla na 607 eur zo súčasných 520 eur. Pripravuje preto verejné zhromaždenie spojené s pochodom, ktoré sa uskutoční v stredu 2. októbra.

Odborári budú pochodovať od Odborárskeho námestia v Bratislave smerom k Úradu vlády SR. Pochodu by sa malo zúčastniť približne 800 ľudí.

Ministerstvo práce chce predložiť na rokovanie vlády návrh nariadenia na zvýšenie minimálnej mzdy na úroveň 580 eur. „Každý rok je veľká hystéria okolo minimálnej mzdy a sú obrovské tlaky na to, aby minimálna mzda nerástla. Na druhej strane len málokto chápe, aké problémy majú zamestnanci, potrebujú mať slušné sociálne zázemie, aby mohli platiť svoje záväzky,“ uviedol v piatok na tlačovej konferencii predseda Rady OZ KOVO Emil Machyna.

Odborári preto organizujú pochod všetkých funkcionárov. „Chceme ukázať vláde, že jej držíme palce v tom, aby rešpektovala aj požiadavku ľudí, aby brala do úvahy aj to, že ľudia musia byť na prvom mieste, nie kapitál. Áno, je pokles hrubého domáceho produktu na 2,5 percenta, ale niektoré krajiny, ktoré by takýto rast mali, tak by boli nadšené. Nemyslím si, že je to problém," vyhlásil Machyna.

Pochodom chcú odborári vyzvať vládu, aby minimálna mzda rástla o niečo vyššie, ako navrhuje. „Pôjdeme požiadať, aby vláda zvážila, či 580 eur je dosť, či by nemohla zvýšiť minimálnu mzdu o niečo viac a chceme vyjadriť podporu, aby minimálna mzda rástla oveľa vyššie. Sú na to predpoklady a možnosti,“ myslí si Machyna.

Zamestnávatelia však varujú pred krízou a negatívnymi dosahmi rastu minimálnej mzdy. „Ak niekto hovorí, že bude kríza, tak sa na ňu musia pripraviť nielen zamestnávatelia, ale aj zamestnanci. Keď budeme strašiť rôznymi číslami, tak ľudia sa budú báť, prestanú kupovať a ozaj celá ekonomika pôjde nadol,“ myslí si Machyna.

KOZ SR by sa tiež mala k pochodu pripojiť, trvá na razantnejšom raste minimálnej mzdy na 607,80 eura. „KOZ SR zotrváva na svojom stanovisku, vychádzame zo 60 percent priemernej predpokladanej mzdy v národnom hospodárstve. Pôvodný návrh bol 635 eur, po istých diskusiách a po vyhodnotení štatistík sme náš návrh upravili,“ priblížila v pondelok (23. 9.) po rokovaní tripartity viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.