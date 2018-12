Pacienti majú doplácať tisícky eur za jediný liek na zriedkavé ochorenie

27.12.2018, 10:00 | Mária Hunková | © 2018 News and Media Holding

Rodičia štyroch malých chlapcov mesiace bojovali za to, aby bol liek na Duchennovu svalovú dystrofiu automaticky hradený z verejného zdravotného poistenia. Neboli by tak viac odkázaní na vôľu zdravotnej poisťovne, či im ho preplatí na základe výnimky. Nakoniec sa im to podarilo presadiť, no za víťazstvo to považovať stále nemôžu. Za liek pre svoje deti by totiž mali doplácať stovky až tisícky eur.