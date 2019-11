Pakt krajnej pravice Kotlebu a Harabina stroskotal. Najdôležitejšie správy dňa

14.11.2019, 18:30 | TREND.sk

Strana Vlasť pôjde do volieb v roku 2020 samostatne. Uviedol to jej líder Štefan Harabin po štvrtkovom stretnutí s predstaviteľmi ĽSNS. „Pre ochranu národných záujmov Slovenska a jeho obyvateľov je lepším riešením ísť do volieb samostatne, aby neprepadol ani jeden jediný hlas všetkých tých ľudí, ktorým ide o normálne Slovensko a ktorí chcú našu vlasť ochrániť pred úchylnými ultraliberálnymi experimentmi zbohatlíkov,“ vysvetlil Š. Harabin. Predvolebná dohoda dvoch krajne pravicových strán tak nakoniec stroskotala.

V piatok 15. novembra si Slovensko uctí obete štátnym smútkom. Bude trvať od ôsmej hodiny doobeda do dvadsiatej hodiny večera. Rozhodla o tom vo štvrtok vláda na mimoriadnom rokovaní. Vlajky tak budú stiahnuté na pol žrde. Na Slovensku bol doteraz vyhlásený štátny smútok deväťkrát. Naposledy to bolo v súvislosti s úmrtím prvého prezidenta SR Michala Kováča v roku 2016. Pri podobnom nešťastí vyhlásila štátny smútok vláda naposledy v roku 2009 po tragickej havárii autobusu na železničnom priecestí pri Polomke v okrese Brezno. Pri zrážke autobusu s vlakom vtedy zahynulo 12 ľudí.

Facebook v stredu oznámil, že v tomto roku odstránil už 5,4 miliardy falošných účtov. Spoločnosť výrazne investovala do odhalenia a zrušenia účtov vytvorených so zámerom oklamať ľudí v tom, odkiaľ prezentované informácie pochádzajú, najmä keď sú šírené ako súčasť koordinovaných kampaní s politickou alebo spoločenskou agendou.

Do Partizánskeho mieri nový investor. Americká spoločnosť Medline, ktorá sa zaoberá výrobou a distribúciou zdravotníckych pomôcok, tam plánuje zamestnať 300 ľudí. Jej investícia do nového závodu predstavuje 24 miliónov eur, s výrobou chce začať v roku 2022. Informoval o tom vo štvrtok v Partizánskom prezident Medline group Tripp Amdur.