Kočner popiera celú Threemu a spochybnil aj Tótha. Lipšíc tvrdí, že klame

Obvinený Marian Kočner na súde spochybnil vlastníctvo telefónu, z ktorého bola získaná komunikácia z aplikácie Threema. Daniel Lipšic v tom vidí klamstvo a snahu zdržať celý súdny proces.

Predseda senátu Špecializovaného trestného súdu Emil Klemanič jej tento postup vytkol vzhľadom na to, že v pondelok (16. 12.) oznámila, že bude Threemu čítať.

„To je už vrchol, že niekto povie poobede, že chce vykonávať dôkaz, a potom ho niečím podmieni,“ povedal E. Klemanič, ktorý narážal na tvrdenie obhajoby v pondelok. Čítanie z jej strany malo dokázať, že existuje dvojaký prepis komunikácie z Threemy, ktorým celé pojednávanie spochybňuje.

Keď malo prísť na čítanie, tak dal obhajca Marek Para procesný návrh na pribratie znalca z oblasti informačných technológií Eduarda Jenča. Ten bol podľa Denníka N v minulosti trestne stíhaný za predloženie nepravdivého znaleckého posudku. Jeho obvinenie neskôr príkazom zrušil vtedajší generálny prokurátor Dobroslav Trnka.

Na utorkovom pojednávacom dni obhajoba opätovne čítala listiny. Snažila sa nimi opätovne dokázať aj to, že mala byť licencia Markízy v minulosti ohrozená.

Aktualizované o 13:30: M. Kočner počas procesu poprel aj to, že je majiteľom telefónu, v ktorom sa našla komunikácia cez aplikáciu Threema. Polícii ho odovzdal exsiskár a niekdajší novinár Peter Tóth, pričom to, akým spôsobom sa k nemu dostal, M. Kočner spochybňuje. Uviedol to pred senátom Špecializovaného trestného súdu.

„Telefón nie je môj, a ani len nebol, a sú v ňom veci, ktoré som nikdy nenapísal,“ tvrdí M. Kočner o mobilnom telefóne iPhone X v špeciálnej edícii s vygravírovanými iniciálami M. K. Obžalovaný spochybnil aj spôsob, akým sa k nemu svedok P. Tóth dostal. Podľa neho uvádzal v rozličných svedeckých výpovediach rozličné verzie, ako sa mobil dostal do jeho držby.

To považuje splnomocnenec Markízy Daniel Lipšic za účelové klamstvo. Pozná svedecké výpovede P. Tótha aj v konaní o zmenkách, aj v konaní vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka.

Pred senátom čítal D. Lipšic aj komunikáciu cez aplikáciu WhatsApp medzi M. Kočnerom a jeho obhajcom Michalom Mandzákom. Mali si spolu písať aj o znalkyni z civilného konania o zmenky v ten istý deň, ako Markíza žiadala jej svedeckú výpoveď. M. Mandzák túto verziu popiera a odkazuje, že v spise sú dve rozličné verzie komunikácie, kde sa v jednej meno znalkyne nespomína. To považuje D. Lipšic za možnú chybu v synchronizácii vzhľadom na fakt, že polícia získala od P. Tótha dva rôzne telefóny, ktoré mali oba nainštalovanú aplikáciu WhatsApp.

„Vidíme, že obžalovaní sa vehementne snažia o predvolanie ďalších osôb vrátane tejto znalkyne, a z tejto komunikácie vyplynulo zrejme prečo, keď s ňou vopred mali komunikovať,“ uviedol v reakcii na čítanie prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta. Ten spochybnil verziu obžalovaného o spornom zaistení telefónov, čo potvrdil aj D. Lipšic. „Threema je potvrdená mnohými forenznými správami aj našimi znalcami,“ doplnil.