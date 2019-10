Paríž prekonal Berlín. Macron začal boj o Mekku startupov

28.10.2019, 11:41 | Tomáš Bakoš | © 2019 News and Media Holding

Francúzski podnikatelia vždy cítili, že bývalý investičný bankár a súčasný prezident Emmanuel Macron je ich spriaznenou dušou. Krátko po svojom zvolení prisľúbil, že chce mať z Francúzska národ jednorožcov, čo je označenie pre začínajúce firmy ohodnotené na viac ako miliardu dolárov. V zhruba polovici jeho funkčného obdobia sa zdá, že svoje vyhlásenie myslel vážne. Jeho opatrenia začínajú prinášať svoje ovocie.

E. Macron má so startupmi veľké plány. Minulý mesiac ohlásil vznik nového investičného fondu, ktorý v priebehu troch rokov naleje do technologických startupov päť miliárd eur. „Potrebujeme svojich šampiónov,“ vyhlásil s tým, že chce do roku 2025 najmenej 25 francúzskych jednorožcov.

Počas Macronovho dvojročného úradovania v kresle prezidenta začal technologický ekosystém profitovať z jeho opatrení. Medzi ne patrí napríklad zrušenie dane z bohatstva na všetky aktíva okrem majetku, zavedenie rovnej dane z dividend a ľahší proces likvidácie spoločností. No kľúčovým prínosom podľa francúzskeho technologického priemyslu bolo vytvorenie špeciálnych technologických víz, ktoré umožňujú prílev talentov do krajiny.

Prílev kapitálu

Údaje poradenskej spoločnosti Ernst Young ukazujú, že v prvej polovici roka 2019 získali francúzske startupy rekordný objem investícií.

