Parkovacie miesto za milión? V Hongkongu nič nie je nemožné

25.10.2019, 10:09 | ČTK

Hoci sa rast ekonomiky Hongkongu kvôli viac ako päťmesačnej politickej kríze spomalil, jednému miestnemu magnátovi sa tento týždeň podarilo predať parkovacie miesto v centre mesta za 970-tisíc dolárov.

Suma je podľa agentúry AFP názorným príkladom ekonomických nerovností v honkongskej spoločnosti, z ktorých pramení aj hnev niektorých demonštrantov. V meste sú totiž jedny z najväčších cien nehnuteľností na svete a každý piaty občan pritom žije pod hranicou chudoby.

Čiastka, za ktorú podnikateľ parkovacie miesto predal, zodpovedá tridsaťnásobku priemernej ročnej mzdy v tejto bývalej britskej kolónii. Miesto sa nachádza v piatom najväčšom mrakodrape v meste, ktorý nesie názov The Center. Táto budova je podľa agentúry Bloomberg jednou z najdrahších kancelárskych budov na svete. „Veľa majiteľov z mrakodrapu The Center sa pohybuje v oblasti finančníctva alebo v iných rýchlo rastúcich odvetviach,“ tvrdí šéf honkongskej realitnej spoločnosti Centaline Commercial. „Pre týchto magnátov to nie je významná kúpa, pokiaľ to porovnáte s hodnotou celých poschodí, ktoré v danej budove vlastnia,“ dodáva.

Neprehliadnite Hongkong cúvol. Stiahol kontroverzný zákon, ktorý vyvolal nepokoje

V meste sa od leta takmer neustále protestuje

Realitný trh v Hongkongu sa stal politickou témou. Ceny tam totiž raketovo stúpajú, čo spôsobuje krach niektorých menších spoločností, ktoré si nemôžu dovoliť platiť stále vyššie nájmy. Pre obyvateľov je zas ťažké nájsť slušné primerané bývanie. Takzvaný Giniho koeficient, ktorý meria nerovnosť v príjmoch, bol pre Hongkong v roku 2016 najvyšší spomedzi všetkých rozvinutých ekonomík sveta.

Tento rok v júni vypukli v Hongkongu niekoľkomiliónové demonštrácie kvôli návrhu zákona, ktorý by umožnil vydávať podozrivých zo zločinov do pevninskej Číny. Hoci správkyňa územia Carrie Lamová návrh zrušila, protesty pokračujú. Poháňa ich okrem iného priepasť medzi bohatými a chudobnými, ktorá sa tam neustále prehlbuje.