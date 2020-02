Pellegrini o predvolebnom balíčku: Je mi jedno, či Smeru prihrá percentá

16.02.2020, 13:35 | TREND.sk

„Je mi jedno, či to Smeru prihrá percentá, alebo nie,“ povedal v relácii o 5 minút 12 RTVS na margo balíčka, ktorý schválila vláda, premiér Peter Pellegrini. Medzi opatreniami je 13. dôchodok, zvýšenie prídavku na dieťa, či zrušenie diaľničných známok. Celkový dopad na rozpočet môže byť 800 miliónov eur.

Pôvodne mali opatrenia schváliť až po voľbách. Nakoniec k nim podľa Petra Pellegriniho pristúpili v predvolebných týždňoch preto, lebo sa po voľbách „nebude mesiaci nič diať“. „Bojím sa, že dôchodcovia by sa 13. dôchodku nemuseli dočkať," odôvodnil premiér konanie vlády.

Líder strany za ľudí Andrej Kiska podotkol, že takéto opatrenia sa nesmú prijímať v skrátenom legislatívnom konaní. Načasovanie je podľa neho výsledkom toho, že Smer chce odvrátiť pozornosť voličov od problémov. Spomenul prebiehajúci proces v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka. Peter Pellegrini mu „na oplátku“ počas diskusie viackrát pripomenul údajné daňové podvody exprezidenta.

Kto je na Slovensku bohatý

Podľa A. Kisku by vláda mala v súčasnom období len kúriť a svietiť a nie prijímať opatrenia, ktoré budú mať devastačný dosah na budúcu exekutívu. „Zvýšenie výdavkov buď zvýši už i tak vysoké zadlženie každého jedného občania, alebo bude znamenať škrty v oblastiach, ktoré už v súčasnosti nemajú dostatok prostriedkov na rozvoj, ani na znižovanie investičného dlhu,“ povedal.

Opozičné strany pre nové vládne návrhy podali trestné oznámenie. P. Pellegrini sa vyjadril, že chcú ľuďom odoprieť podporu a ak návrh nepodporia môžu sa premenovať na stranu Proti ľuďom. Vyvrátil tiež slová A. Kisku o tom, že sa dohodli so stranou ĽSNS.

A. Kiska kritizoval vládnu stranu za neadresnú sociálnu pomoc. Podotkol, že sa dávky zvyšujú plošne aj tým bohatým. P. Pellegrini reagoval, že je náročné určiť, kto už je bohatý a kto ešte nie.

„Pán Kiska, vy ste bohatý človek a vám nehovorí nič 25 eur navyše. Sú však rodiny na Slovensku, ktorým to pomôže,“ reagoval premiér. V súčasnosti sú podľa neho prídavky na deti také nízke, že ich treba zvýšiť všetkým a až v ďalších fázach selektovať.

P. Pellegrini verí, že Smer opäť vyhrá voľby. Na nový balíček chcú zohnať peniaze z odvodov zo zdravotnej poisťovne, ktoré by kvôli rekordne nízkej nezamestnanosti mali byť vyššie a z efektívnejšieho vyberania daní. Tretia časť p peňazí sa musí podľa premiéra nájsť vo verejných výdavkoch. Slovenská ekonomika je podľa neho schopná zvládnuť 13. dôchodky a zvýšenie rodinných prídavkov sa bude riešiť až v ďalšom rozpočte. „Peniaze nám nemôžu chýbať, keď idú ľuďom,“ tvrdí.

Kto stál za videom o Kiskovi

Premiér A. Kiskovi vyčítal, že o Slovensku počas pôsobenia v prezidentskom kresle nehovoril dostatočne pozitívne. Líder Za ľudí mu pripomenul prípady, keď sa musel za vyjadrenia Roberta Fica a Andreja Danka ospravedlňovať.

Lídri sa v diskusii vrátili aj k tohtotýždňovej nahrávke, ktorá mala kompromitovať Andreja Kisku. Aktérmi videa sú svedok z procesu v kauze pozemkov Michal Šuliga a Milan Reichel spájaný s popradským podsvetím. A. Kiska označil video za zinscenované. Spojil si ho s údajným výrokom predsedu Smeru-SD Roberta Fica, ktorý mu mal „sľúbiť pomstu a útoky“, ak ho nevymenuje za predsedu Ústavného súdu.

„Poprad je maličké mesto, takže ku nám prenikli informácie, kto zo strany Smer za tým stojí a poviem to aj orgánom činným v trestnom konaní,“ uviedol A. Kiska, ktorý už podal trestné oznámenie. Tvrdí, že „je to jedno nádherné zinscenované video so zlými hercami". M. Reichela vraj nikdy nestretol. P. Pellegrini sa k tomu odmietol vyjadriť s tým, že opozícia dáva Smeru za vinu všetko.

Aby volilo celé Slovensko

Šéf Za ľudí si myslí, že veľa ľudí pracuje mimo Slovenska len preto, že tu nevedeli nájsť prácu. Povedal to na margo videa ministerky Denisy Sakovej v ktorom hovorí o tom, že voľby nemôžu vyhrať ľudia zo zahraničia. „Spochybniť všetkých tých zahraničných Slovákov, že si sem chodia len opravovať zuby? Veď oni tam žijú v ťažkých podmienkach," podotkol.

P. Pellegrini chýbajú výzvy od ústavných činiteľov pre všetkých voličov, aj tých v menších okresoch. Ministerka D. Saková podľa neho neurobila nič zlé. Ministerstvo vnútra je podľa neho ochotné preplácať náklady na voľby ľuďom, ktorí volia zo zahraničia.

Upozornil však, že Bratislava je piaty najbohatší región v Európskej únii a „ak by výsledky volieb mala ovplyvniť vysoká účasť v Bratislave a nízka v regiónoch, tak by to nebolo spravodlivé“.

„Vážim si každého voliča z Bratislavy aj zo zahraničia, ale je pre mňa dôležité, aby volilo celé Slovensko,“ dodal. P. Pellegrini podotkol, že takmer 40 percent rokovaní vlády bolo v regiónoch. Strana Smer však podľa A. Kisku aj napriek tomu nemá s nimi kontakt. Upozornil na to, že peniaze dostali od vlády prevažne starostovia zo Smeru alebo sympatizujúcich strán.